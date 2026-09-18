https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/bakan-kurum-tokinin-yeni-odeme-kampanyasini-duyurdu-pesin-odemede-yuzde-25-indirim--1108855899.html
TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası: Başvurular ne zaman başlıyor? Kimler faydalanabilecek?
TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası: Başvurular ne zaman başlıyor? Kimler faydalanabilecek?
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin yeni ödeme kampanyasını duyurdu. 18.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-18T12:07+0300
2026-09-18T12:07+0300
2026-09-18T12:20+0300
ekonomi̇
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
murat kurum
toki̇
ödeme
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İstanbul'da konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum TOKİ'nin yeni kampanyasını duyurdu. Kurum, "Borcunu kapatanlara yüzde 25 indirim yapacağız"dedi.Peşin ödeyene yüzde 25 indirimBakan Kurum'un açıklamasından öne çıkanlar şöyle: "TOKİ'den evini iş yerini alan vatandaşlar için ödeme kampanyası başlatıyoruz. 22 Eylül-19 Ekim tarihleri arasında borcunun tamamını kapatan vatandaşlarımıza yüzde 25 indirim yapacağız. Borç bakiyesini kapatamayan ama en az yüzde 25'ini ödeyen vatandaş da ödediği tutar üzerinden yüzde 25 indirimden yararlanacak."
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çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, murat kurum, toki̇, ödeme
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, murat kurum, toki̇, ödeme
TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası: Başvurular ne zaman başlıyor? Kimler faydalanabilecek?
12:07 18.09.2026 (güncellendi: 12:20 18.09.2026)
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin yeni ödeme kampanyasını duyurdu.
İstanbul'da konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum TOKİ'nin yeni kampanyasını duyurdu. Kurum, "Borcunu kapatanlara yüzde 25 indirim yapacağız"dedi.
Peşin ödeyene yüzde 25 indirim
Bakan Kurum'un açıklamasından öne çıkanlar şöyle:
"TOKİ'den evini iş yerini alan vatandaşlar için ödeme kampanyası başlatıyoruz. 22 Eylül-19 Ekim tarihleri arasında borcunun tamamını kapatan vatandaşlarımıza yüzde 25 indirim yapacağız. Borç bakiyesini kapatamayan ama en az yüzde 25'ini ödeyen vatandaş da ödediği tutar üzerinden yüzde 25 indirimden yararlanacak."