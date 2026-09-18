https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/bakan-kurum-tokinin-yeni-odeme-kampanyasini-duyurdu-pesin-odemede-yuzde-25-indirim--1108855899.html

TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası: Başvurular ne zaman başlıyor? Kimler faydalanabilecek?

TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası: Başvurular ne zaman başlıyor? Kimler faydalanabilecek?

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin yeni ödeme kampanyasını duyurdu. 18.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-18T12:07+0300

2026-09-18T12:07+0300

2026-09-18T12:20+0300

ekonomi̇

çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı

murat kurum

toki̇

ödeme

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İstanbul'da konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum TOKİ'nin yeni kampanyasını duyurdu. Kurum, "Borcunu kapatanlara yüzde 25 indirim yapacağız"dedi.Peşin ödeyene yüzde 25 indirimBakan Kurum'un açıklamasından öne çıkanlar şöyle: "TOKİ'den evini iş yerini alan vatandaşlar için ödeme kampanyası başlatıyoruz. 22 Eylül-19 Ekim tarihleri arasında borcunun tamamını kapatan vatandaşlarımıza yüzde 25 indirim yapacağız. Borç bakiyesini kapatamayan ama en az yüzde 25'ini ödeyen vatandaş da ödediği tutar üzerinden yüzde 25 indirimden yararlanacak."

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Sputnik Türkiye

çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, murat kurum, toki̇, ödeme