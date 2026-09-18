Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/bakan-kurum-tokinin-yeni-odeme-kampanyasini-duyurdu-pesin-odemede-yuzde-25-indirim--1108855899.html
TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası: Başvurular ne zaman başlıyor? Kimler faydalanabilecek?
TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası: Başvurular ne zaman başlıyor? Kimler faydalanabilecek?
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin yeni ödeme kampanyasını duyurdu. 18.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-18T12:07+0300
2026-09-18T12:20+0300
ekonomi̇
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
murat kurum
toki̇
ödeme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1c/1100550925_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0b17a7d7eb14f430a58f2f9a48309e94.jpg
İstanbul'da konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum TOKİ'nin yeni kampanyasını duyurdu. Kurum, "Borcunu kapatanlara yüzde 25 indirim yapacağız"dedi.Peşin ödeyene yüzde 25 indirimBakan Kurum'un açıklamasından öne çıkanlar şöyle: "TOKİ'den evini iş yerini alan vatandaşlar için ödeme kampanyası başlatıyoruz. 22 Eylül-19 Ekim tarihleri arasında borcunun tamamını kapatan vatandaşlarımıza yüzde 25 indirim yapacağız. Borç bakiyesini kapatamayan ama en az yüzde 25'ini ödeyen vatandaş da ödediği tutar üzerinden yüzde 25 indirimden yararlanacak."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/bakan-simsek-sinirli-sayidaki-fonda-piyasa-bozucu-eylemler-var-1108848936.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1c/1100550925_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e65443de0b13c3ad570a069621699c42.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, murat kurum, toki̇, ödeme
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, murat kurum, toki̇, ödeme

TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası: Başvurular ne zaman başlıyor? Kimler faydalanabilecek?

12:07 18.09.2026 (güncellendi: 12:20 18.09.2026)
© ÇŞİDBTOKİ EVLERİ
TOKİ EVLERİ - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2026
© ÇŞİDB
Abone ol
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin yeni ödeme kampanyasını duyurdu.
İstanbul'da konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum TOKİ'nin yeni kampanyasını duyurdu. Kurum, "Borcunu kapatanlara yüzde 25 indirim yapacağız"dedi.

Peşin ödeyene yüzde 25 indirim

Bakan Kurum'un açıklamasından öne çıkanlar şöyle:
"TOKİ'den evini iş yerini alan vatandaşlar için ödeme kampanyası başlatıyoruz. 22 Eylül-19 Ekim tarihleri arasında borcunun tamamını kapatan vatandaşlarımıza yüzde 25 indirim yapacağız. Borç bakiyesini kapatamayan ama en az yüzde 25'ini ödeyen vatandaş da ödediği tutar üzerinden yüzde 25 indirimden yararlanacak."
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2026
EKONOMİ
Bakan Şimşek: Sınırlı sayıdaki fonda piyasa bozucu eylemler var
10:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала