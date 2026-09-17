Prof. Dr. Ümit Özlale fon vurgununu tane tane anlattı!

Düğmenin yanlış iliklendiği yer orası. Burada korkunç bir Denetim İhmali var ve bu ihmal Korkarım ki bilerek yapıldı Yani bu iş o kadar da çok kolay değil Bu iş tamamıyla özellikle sermaye piyasası kurulunun Biraz da boş vermesiyle Tamamıyla Kafasında Dolandırıcı olan insanların oyun alanı haline geldi Şimdi diyelim ki biz onlardan bir tanesiyiz. 2-3 kişi Dışarıdan bu hisseleri topladık aldık Dışarıda çok az bir hisse bıraktık Sonra gidip diyoruz ki Ondan sonra Bu hisseler dışarıda olan hisseler şimdi diyelim ki Piyasa fiyatı 80 lira Ben gittim bunu 90 liraya aldım Sonra 90 liraya alınca fiyatı bir anda arttı 80'den 90'a. Sonra siz gittiniz Biz bir işbirliği içindeyiz yatırmak içerisinde 90 liraya benden onu 100 liraya aldım Sonra ben sizden onu 110 liraya aldım Sonra siz benden onu 120 liraya aldınız. Böyle böyle Hissenin o küçük şirketin hisse senedi fiyatını Biz arttırmış olduk ve çok büyük bir getirisi aldık Sonra dedik ki Ya biz bir serbest fon kuralım Serbest fonun içerisine Bu işte manipüle ettiğimiz Hisseleri koyalım Ve bu hisselerin Toplamından Bir fon oluşturalım Adına da diyelim ki Mustafa Ümit fon olsun Ondan sonra Bu Mustafa Ümit fon Bu manipülasyonlarla beraber hitne senetlerinin fiyatı artıyor Artı o hisse senetlerinin Oluşturduğu fonun da Değeri artıyor Yani bizler bu dışarıda çok küçük miktarda kalan hisse senetlerini Aramızda Alım satımını gerçekleştirerek Müthiş bir şekilde arttırıyoruz ama buradaki tüf nokta şu Bu bir serbest fon Ve bu fon dışarıda yatırımcının Yani Başka birisinin bir borsa yatırımcısının Alım satımına kapalı Sadece Biz bu fonun değerini arttırabiliyoruz Biz bu hisse senetlerini devamlı arttırdık fonda arttı Sonra gidiyoruz esas işte Değim yerindeyse volleyi vurduğumuz yere geliyoruz Gidiyoruz diyoruz ki ben bu yatırım fonunu halka arz etmek istiyorum yükselttikten sonra diyorum ki Benim halkımda Bu benim yatırım kabiliyetinden yine tırnak içerisinde yararlansın Bak ben Son dönemde son bir sene içerisinde 90 kat 100 kat Bu fonu değer kazandırdım çok iyi bir yatırımcıyım Halkımda benim bu yatırım kabiliyetinden yararlansın deyip Bu serbest fonu halka açmaya çalışıyoruz Burada da çok sıkı bir SPK mevzu altına tabisiniz ama Bu işin içerisinde zaten SPK'nın SPK'nın bürokratların olduğunu biliyoruz Şimdi siz bu fonu Dışarıya açtığınız zaman halka arz ettiğiniz zaman küçük yatırımcı görüyor ki ya Mustafa Ümit fon diye bir fon var Geçmiş yılda 90 kat para kazandırmış Bayağı da başarılı bu adamlar bu portföy yönetim şirketinden de Bu fonunu alayım Ve Bu fonu Yüklü miktarda bir talep geliyor küçük yatırımcılar Kimse size Son bir sene içerisinde 90-95 kat Artmış bir fonun arkasındaki hisse senenin gerçek değeri nedir diye Sorduğunda birisi Onlar vardır bir hikmeti deyip Bu Fonları alıyorlar O zaman da siz tabi elinizdeki fonların bir kısmını satıyorsunuz ve o hisselerin bir kısmını satıyorsunuz ve çok güzel para kazanıyorsunuz O çok güzel para kazanırken Aynı zamanda bu yöntemle bir iki tane daha fon kuruyorsunuz Ve bu fonlardan oluşan da portföy yönetim şirketi de Bir anda Türkiye'nin En karlı portföy yönetim şirketlerinden bir tanesi oluyor Bunun için devamlı yatırımcıların yine yatırımlar içerisinde uyanmadan Bu kârı görüp bu kârın sonsuza kadar süreceğine İkna olmaları gerekir ki bu hisse senetlerini alsınlar bu hisse senetlerinden oluşan Fonları alsınlar. Son dönemde en fazla adını gördüğünüz duyduğunuz tera yatırım öyle değil mi tera yatırım Tera yatırımın mesela Yönetim kurulu üyelerine bakın Bunlardan bir tanesi Kerem Alkin Bu Cumhurbaşkanı danışmanı Koskoca Sayın Erdoğan'ın danışmanı Daha sonraki yönetim kurulu üyesi kim Fecir Alptekin O da danışman Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanı Burada acayip bir çıkar ilişkisi de var ne zaman işler biraz sıkıntılı Olup Bu Yatırımcı artık ikna olmayıp ben de buradan paramı çekmek istiyorum artık daha fazla para yatırmak istemiyorum deyince Bütün bu kağıttan kule bir anda yıkılmaya başlıyor Burada ilk olarak pusula Ödeyemedi parasını Bu zaten Son zamanlarda oldukça kuşkulu bakan küçük yatırımcının için Bir sinyal oldu Onlar da hemen Diğer yerlerden Kendi hisselerini satıp çıkmak istediler Ama tabii ki Bu yatırım fonlarının içerisindeki hisse senetleri her gün %10 oranında değer kaybettiği için Bütün bu fondan hepsi yavaş yavaş temerrüde düştüler yani Yükünlüklerini karşılayamaz hale geldiler MSCI Türkiye'deki bu borsa manipülasyonunu fark etti ve dedi ki Eğer siz bunları düzeltmezseniz Ben de sizi Öncü ülke kategorisinden çıkartırım Ve emeklilik fonlarını yatırım fonlarını bu ülkeye getirmem dedi Bunun tabii ki Uluslararası yatırım maliyeti çok yüksek oldu O zaman da bizim uzun zamandan beri uyardığımız Yani sadece benim ve Kerim'in değil Yani bu Aklı basanlı vicdanı olan insanların uyardığı sistemi Bebe Şimşek'le ekibi Düzeltmek zorunda kaldılar Ağustos'ta bir tebliğ yayınladılar ve dediler ki Artık Bunu eğer sıkı düzenlemeler getirecek İşte o sıkı düzenlemelerle beraber O bir tetikleyici Güç oldu O düzenlemelerle beraber küçük yatırımcı sinyali aldı Bu fonlardan çıkmaya başladı ve bugün Maalesef Bu tablo karşımıza çıkmış Mustafa Bey ilk önce bunun sorumlusu Mutlaka mutlaka ekonomi bürokrasisidir Yani Bizim 1 yıl öncesinden Uyardığımız bu mekanizmayı SPK'ya yeni girmiş bir uzman yardımcısı bile anlar Bunun SPK başkanının Oradaki üst yönetimin anlamaması mümkün değil Dolayısıyla Burada Yani bu işin buralara gelmesinin baş sorumlusu 10 ay boyunca Buradaki bu fonların 10 kat 15 katı çıkıp Borsada manipülasyona imkan veren ekonomi yönetimidir Mehmet Şimşek Ve o zamanki SPK başkanı borsada manipülasyon olduğunu kabul ediyor Ve ona rağmen 10 ay boyunca Hiçbir aksiyon almıyor Neden almıyorlar Valla bunun birkaç tane İşte şeyde hem ekonomiden siyasette bununla ilgili dolaşan İddia var bu iddialardan bir tanesi Bu fonlarda Siyasetçilerin Bürokrasinin Her türlü bürokrasinin Çok ciddi parası var Bu parada çok ciddi bir çok güzel getiri elde ediyor Yani Mehmet Şimşek'in ve o zamanki SPK başkanı 10 ay öncesinde Uyardığı borsada manipülasyon var dediği Bir ortamda Herhangi bir aksiyon alınmıyorsa eğer demek ki o aksiyonun alınmamasının bir sebebi var Bu sebebi de tabi bir siyasette Ve ekonomi bürokrasisinde Ya da diğer Devletin üst kademelerinde aramalıyız Şimdi bu işlemlerin hepsi Bir kayıt altında öyle değil mi şu an için bile bulunabilir İstenirse Masak istese bulur Yani bugün 7 tane portföy yönetim şirketindeki 130 tane Fonun değeri 800 milyar