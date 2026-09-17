https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/olcar-sokede-bir-birligimizin-olusacak-olmasi-rutin-bir-hareket-gibi-gozukmuyor-1108835307.html

Olçar: “Söke'de bir birliğimizin oluşacak olması rutin bir hareket gibi gözükmüyor”

Olçar: “Söke'de bir birliğimizin oluşacak olması rutin bir hareket gibi gözükmüyor”

Sputnik Türkiye

Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, Tunceli'deki birliğin Aydın-Söke'ye yeniden teşkilatlanarak konuşlandırılmasının rutin bir faaliyet gibi görünmediğini... 17.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-17T15:00+0300

2026-09-17T15:00+0300

2026-09-17T15:00+0300

ceyhun bozkurt'la bölgeni̇n kalbi̇

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Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi’ne konuk olan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Tunceli'deki bir birliğini Aydın-Söke lokasyonuna yeniden teşkilatlandırarak konuşlandırması kararını değerlendirdi. Olçar, bu tür konuşlanmaların tehdit değerlendirmesine göre şekillendiğini belirterek, Söke'deki yapılanmanın rutin bir faaliyet olarak görülmemesi gerektiğini söyledi.“Yeniden konuşlanma tehdit değerlendirmesine dayanır”Olçar, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yeniden konuşlanma ve teşkilatlanma faaliyetlerinin belirli bir sistematiğe dayandığını ifade etti.Olçar şunları söyledi:“Söke'deki hareket rutin bir hareket gibi gözükmüyor”Olçar, Tunceli'deki bir birliğin Aydın-Söke'ye yeniden teşkilatlanarak konuşlandırılmasının dikkate değer olduğunu belirtti:“Ege kıyılarında komando birlikleri konuşlanmaya başladı”Olçar, Batı garnizonlarında son dönemde özellikle Ege Bölgesi kıyılarında bazı komando birliklerinin konuşlanmaya başladığını ifade etti:“Adalar Denizi'ni gören en kritik bölgeler”Söke'nin de aralarında bulunduğu bölgelerin Adalar Denizi'ne bakan kritik noktalarda bulunduğunu belirten Olçar, bölgedeki adaların statüsüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu:“Asıl anlamlı olan hava savunma sistemleri”Olçar, Yunanistan'ın adalarda askeri faaliyetler yürüttüğünü ve İsrail'in Yunanistan'a aktardığı hava savunma sistemlerinin bölgedeki gelişmeler açısından önem taşıdığını söyledi:“En önemli yol askeri bir karşılık vermektir”Olçar, bölgede yaşanan askeri hareketlilik karşısında askeri karşılığın önem taşıdığını belirtti. Ancak bu karşılığın doğrudan füze kullanımı anlamına gelmediğini ifade etti.Olçar şunları söyledi:

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