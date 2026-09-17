“Küresel ekonomi BRICS ülkeleri sayesinde büyüyor, yakalanan ivme tarihi”

“2001 yılında ‘BRIC’ kavramı üye devletler tarafından değil Batılı bir ekonomist tarafından ortaya atılmıştı. 2006’da New York’taki Birleşmiş Milletler Zirvesi’nde ülkelerin dışişleri bakanları bir araya geldi. 2009’da ilk toplantı yapıldı ve 2011’de ise bugünkü halini aldı. Genişlemeyle birlikte yeni üyeler de katıldı. Başlangıçta Amerikalı ekonomistler bu ülkelerin potansiyeline vurgu yaparak bu kısaltmayı ortaya attı. Bugün bu işin ehli ekonomistlerin yanılmadığını görüyoruz. 2019’da küresel gayrisafi yurt içi hasıla satın alma paritesine göre BRICS ülkeleri G7’yi geriye bıraktı. G7 artık BRICS’in çok çok gerisinde. Artık geride kalan G7 ülkelerinden bahsediyoruz. Nominal değerlerde G7’nin önde olduğunu bilmekte fayda var ancak bu noktada da aradaki makas giderek daralıyor. Hindistan yüzde 7’nin üzerinde büyüme kaydederek rekor kırdı. Çin de aynı şekilde. Almanya yüzde 0,2 büyüdü. Bugün küresel ekonomi büyüyorsa ve ticaret artıyorsa bu BRICS ülkelerinin sayesinde. Dünya nüfusunun yarısının BRICS ülkelerinde yaşadığını söylemekte fayda var. BRICS’in dünyadaki tahılın yüzde 44’ünü ürettiğini söylemekte de fayda var. BRICS zaten ekonomik olarak farklı kalkınma modellerini tatbik edeceklerini öğrendiler. ABD önderliğinde kurulan sistem, ‘Kalkınmak için Batı reçetesine muhtaçsınız. Bunu verebilmemiz için de siyasi reformlara ihtiyacınız var’ dedi. BRICS bunun farkında olduğu için 2014’te Yeni Kalkınma Bankası’nı kurdu. Dünya Kalkınma Bankası ile aralarında farklar var. Ancak BRICS’ten bahsederken yaklaşık 20 yaşında bir örgütten bahsediyoruz. BRICS’in neden sistemi hemen değiştirmediği soruluyor ancak BRICS, 20 benzemez ülkeyi bir arada barındırmaya çalışıyor. Yeni Kalkınma Bankası 40 milyar dolarlık bir kredi verdi. 2015’te Hindistan’ın ev sahipliğinde bir takas sistemi ilan edildi. BRICS ülkeleri ABD’ye minnet etmemek için kendi aralarında bir havuz kurdular. Bu henüz denenmedi başvuran da olmadı. Ancak yürürlükte olan bir sistem. BRICS içerisinde son birkaç yılda çok daha farklı sistemleri konuşuyoruz. Ortak bir para birimi zor çünkü ülkelerin ulusal para birimleri üzerindeki tasarrufları birbirlerinden çok farklı. Brezilya’da serbest piyasa sistemi varken Çin’de yuan üzerinde bir devlet denetimi var. Ortak para birimi bugünden yarına olmayacak ancak ileride olacağına eminim. BRICS şu an daha pratik bir sistem üzerinde çalışıyor. Bu sistemin üç ayağı var. ‘BRICS Pay’ doğrudan iki farklı para biriminin doğrudan gönderilmesini öngörüyor. ‘BRICS Clear’ sistemde Rusya’da gayrimenkul alan Çinli vatandaş ile uyum sağlamaya çalışıyor. Üçüncü ve en dikkat çekici olan ise BRICS Bridge. Bunu SWIFT’e alternatif olarak düşünebiliriz. BRICS Bridge’e bir köprü bankacılık diyebiliriz. Rusya, Çin ve İran, ABD’nin yaptırımı altında. ABD’nin yaptırım kartının en kuvvetli enstrümanı bankacılık sistemine erişebilmesi. ABD bugün SWIFT sayesinde 11 bin banka üzerinde doğrudan kontrol sağlıyor. Çinliler kendi içinde buna benzer bir sistemi kullandı. Ekonomide doğrudan bir yan platform inşa ettiğini görüyoruz BRICS’in. Yeni Kalkınma Bankası ile de farklı bir kalkınma modeline sahip ülkelere destek vermek istiyorlar. Yeni Kalkınma Bankası’ndan faydalanmak için BRICS üyesi olmaya gerek yok. Bütün ülkelerin ortak karar vermesi gerekiyor. Örneğin Çin bir irade dayatamıyor.”