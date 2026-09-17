https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/hastanelerde-yogunluk-simdiden-artti-bu-sikyetlerle-basvuruyorlar-1108824165.html

Hastanelerde yoğunluk şimdiden arttı: Bu şikâyetlerle başvuruyorlar

Hastanelerde yoğunluk şimdiden arttı: Bu şikâyetlerle başvuruyorlar

Sputnik Türkiye

Havaların serinlemesi ve okulların açılmasıyla grip ve solunum yolu enfeksiyonu vakalarında artış yaşanmaya başladı. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Songül... 17.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-17T09:28+0300

2026-09-17T09:28+0300

2026-09-17T09:28+0300

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Hava sıcaklıklarının düşmeye başlaması ve okulların açılmasıyla birlikte hastanelerde grip ve solunum yolu enfeksiyonu vakalarında artış görülmeye başladı. Hürriyet'e konuşan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Songül Özer, polikliniklerde özellikle bulantı, boğaz ağrısı, yüksek ateş, halsizlik, eklem ağrıları ve öksürük şikâyetlerinin arttığını söyledi.Özer, 2026-2027 grip sezonu öncesinde influenza aşısının kimlere önerildiğinden ideal aşılama zamanına, koruyuculuk süresinden yan etkilerine kadar birçok başlıkta açıklamalarda bulundu.Bu şikâyetlerde artış yaşanıyorSonbaharın gelmesi ve okulların açılmasıyla polikliniklerde grip veya solunum yolu enfeksiyonu vakalarının artmaya başladığını belirten Özer, şunları söyledi:“Özellikle bulantı, boğaz ağrısı, yüksek ateş, halsizlik, eklem ağrıları ve öksürük, bazen de balgam çıkarma şikayetleri fazlalaşmaya başladı.”Grip aşısı yalnızca influenza virüsüne karşı koruma sağlıyorGrip aşısının Covid-19 veya RSV gibi diğer solunum yolu virüslerine karşı koruma sağlayıp sağlamadığına ilişkin Özer, şu bilgileri verdi:"Bu yıl veya başka bir yıl fark etmez; grip aşısı diye bilinen İnfluenza aşısı, sadece İnfluenza virüsüne karşı koruma sağlar. RSV ve diğer solunum yolu patojenlerinin bazıları için kullanıma sunulmuş farklı aşılar mevcuttur."2026-2027 aşısında H3N2 ve H1N1 suşları bulunuyorÖzer’in verdiği bilgiye göre, 2026-2027 sezonunda uygulanacak influenza aşısında H3N2 ve H1N1 suşları bulunuyor.Her yıl uygulanacak grip aşısının içeriği belirlenirken bir önceki yıl en sık görülen ve en ağır hastalık tablosuna neden olan virüs suşlarına ağırlık veriliyor. Özer, bu yıl uygulanacak aşıda bu nedenle H3N2 alt gruplarının daha fazla yer aldığını belirtti.6 aylıktan büyükler için öneriliyorGrip aşısının 6 aylıktan büyük herkese yapılmasını önerdiklerini belirten Özer, özellikle risk gruplarına dikkat çekti:"Grip aşısının 6 aylıktan büyük herkese yapılmasını öneriyoruz. Özellikle kalabalık yerlerde yaşayanlar, kreş ve yatılı okul çocukları, öğretmenler, askeri personel, 65 yaşın üzerinde olanlar, astım, diyabet, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği gibi altta yatan kronik hastalığı olanlar özellikle aşılanmalıdır. Tüm yaş gruplarında genellikle tek doz uygulanması yeterlidir. Bazı özel durumlarda ve bağışıklık yetersizliklerinde belli aralıklarla birden fazla doz yapılması gerekebilir. 6 aydan küçük bebeklere ve hamileliğin ilk 3 ayında olanlara, zorunlu olmadıkça yapılmaması önerilir."SGK belirli gruplarda grip aşısını karşılıyorÖzer, SGK’nın grip aşısını karşıladığı gruplara ilişkin de bilgi verdi. Buna göre kalp hastalığı, KOAH, akciğer hastalıkları, kardiyovasküler hastalıklar ve böbrek yetmezliği gibi altta yatan hastalığı bulunanlar, 65 yaş üzerindekiler, bakım veya huzurevlerinde yaşayanlar ile gebeliğin ilk üç ayından sonraki dönemde bulunanlar için belirli koşullarda aşının bedeli karşılanıyor.Özer, vatandaşların durumlarını e-Nabız’daki “İnfluenza (Grip) Risk Durumu” bölümünden kontrol edebileceklerini belirtti.Grip aşısı için ideal dönem ekim-kasımGrip aşısının yapılması için ideal zaman konusunda Özer, yeni içerikli aşının kullanıma sunulmasının beklenmesi gerektiğini belirterek “ekim-kasım ayları aşı olmak için ideal zamanlardır” dedi.Salgın bulunması veya salgın şüphesi bulunan yerlere seyahat edilmesi halinde ise bu dönemlerin dışında da aşılama yapılabileceğini ifade etti.Koruyuculuk 2-3 hafta içinde başlıyorÖzer’in verdiği bilgiye göre grip aşısının koruyuculuğu uygulamadan yaklaşık 2-3 hafta sonra başlıyor ve yaklaşık 6-8 ay sürüyor.Grip aşısı ile zatürre aşısının aynı gün, farklı enjektörlerle ve vücudun farklı bölgelerine kas içine uygulanabileceğini belirten Özer, grip aşısının koruyuculuğunun yaklaşık yüzde 60-65 civarında olduğunu ifade etti.'Aşıya bağlı grip oluşması mümkün değildir'Grip aşısı sonrasında en sık görülen yan etkilerin aşı bölgesinde kızarıklık, ağrı, şişlik ve hassasiyet ile halsizlik, kırgınlık ve baş ağrısı olduğunu belirten Özer, şu değerlendirmeyi yaptı:"Grip aşısının koruyuculuğu yaklaşık %60-65 civarındadır. Aşının içeriğinde olmayan suşlarla veya koruyuculuk başlamadan önce grip virüsüne maruz kalınırsa elbette grip olmak mümkündür. Aşının içinde canlı virüs olmadığı için, aşı olan kişilerde aşıya bağlı grip oluşması mümkün değildir."Yumurta alerjisi bulunanlar için açıklamaÖzer, bazı ülkelerde yumurta içermeyen grip aşılarının üretildiğini belirterek, mevcut aşının alerji potansiyelinin düşük olduğunu söyledi.Çok şiddetli yumurta alerjisi bulunan kişiler dışında, hafif veya orta dereceli alerjisi olanlara aşının kontrollü olarak uygulanabileceğini ifade etti.

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