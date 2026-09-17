https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/guney-afrikada-gizemli-olumler-seri-katil-ihtimali-arastiriliyor-1108834655.html

Güney Afrika'da gizemli ölümler: Seri katil ihtimali araştırılıyor

Güney Afrika'da gizemli ölümler: Seri katil ihtimali araştırılıyor

Sputnik Türkiye

Güney Afrika'da Johannesburg'un doğusundaki Ekurhuleni bölgesinde temmuz ayından bu yana 9 kadın cesedi bulundu. Polis, ölümler arasında bağlantı olup... 17.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-17T14:30+0300

2026-09-17T14:30+0300

2026-09-17T14:34+0300

yaşam

güney afrika

bm kadın birimi (un women)

cinayet

seri katil

polis

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1d/1105374414_0:88:861:572_1920x0_80_0_0_fc2f97b15fd7be6c8d418eb4814c8a50.jpg

Güney Afrika polisi, iki ay içinde dokuzuncu kadının cesedinin bulunmasının ardından geniş çaplı soruşturma başlattı. Kadınlardan bazılarının kısmen çıplak halde bulunması endişeleri artırırken polis, vakaların birbirleriyle bağlantılı olup olmadığının henüz belirlenmediğini vurguladı.Son kurbanın cesedi perşembe sabahı Dawn Park'ta yol kenarında, yarı çıplak ve bir çarşafa sarılmış halde bulundu. Kimliği henüz açıklanmayan kadının 30'lu yaşlarında olduğu tahmin edilirken yerel basında vücudunda morluklar ve bıçak yaraları bulunduğu bildirildi.Dokuz kadından ilkinin cesedi 15 Temmuz'da Kempton Park'ta bulundu. Bu olayla bağlantılı bir şüpheli iki gün sonra gözaltına alındı ve halen tutuklu bulunuyor. Ancak polis, şüpheliyi diğer ölümlerle ilişkilendirmedi.Kurbanlar arasında geçen hafta koşuya çıkmak için evinden ayrıldıktan sonra kaybolan 38 yaşındaki Elizabeth 'Tsontso' Moselakgomo da bulunuyor. Moselakgomo'nun cesedi üç gün sonra Kempton Park'taki bir otelin arkasında bulundu.Diğer iki kurbanın ise temmuz ayından beri kayıp olan Itumeleng Kekana ile salı günü KwaThema'da yol kenarında cesedi bulunan 38 yaşındaki Dineo Evelyn Motapane olduğu belirlendi.Cinayetlerin bağlantılı olup olmadığı araştırılıyorPolis, cinayet masası dedektifleri, istihbarat görevlileri, adli tıp uzmanları ve diğer uzmanlardan oluşan çok disiplinli bir ekip kurdu. Ekip, dokuz ölüm arasında herhangi bir bağlantı bulunup bulunmadığını araştırıyor.Soruşturma kapsamında ayrıca bir kişi üzerinde yoğunlaşıldığı, ancak bu kişinin hangi olay veya olaylarla bağlantılı olabileceğinin açıklanmadığı belirtildi.Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, cinayetlerin toplumda korku ve belirsizliğe yol açtığını belirterek sorumluların bulunması için "hiçbir ihtimalin göz ardı edilmeyeceğini" söyledi.Yetkililer, tutuklamalara yol açacak bilgi sağlayanlara 400 bin rand (24 bin dolar) ödül verileceğini açıkladı ve kayıp yakını bulunan ailelerden henüz kimliği belirlenemeyen kurbanların teşhis edilmesine yardımcı olmalarını istedi.Polis, şu aşamada ölümleri bir seri katille ilişkilendirmediğini, ancak olayların arkasında bir grup bulunması ihtimalinin araştırıldığını açıkladı. Güney Afrika Geçici Polis Bakanı Firoz Cachalia da spekülasyon yapılmaması gerektiğini belirterek vakaların mevcut bulgulara göre "oldukça farklı ve ayrı olaylar" gibi göründüğünü söyledi.Güney Afrika polisi ayrıca kadınlara yönelik ciddi ve şiddet içeren suçlardaki son artışın endişe kaynağı olduğunu belirterek kadınlara yalnız veya tenha güzergahlarda yürümemeleri, çevrelerine karşı dikkatli olmaları ve seyahat planlarını güvendikleri kişilerle paylaşmaları çağrısında bulundu.BM verilerine göre Güney Afrika'da kadınların öldürülme oranı dünya ortalamasının beş katı seviyesinde bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/gronland-ve-antarktikada-47-yilda-125-trilyon-ton-buz-eridi-1108809926.html

güney afrika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

güney afrika, bm kadın birimi (un women), cinayet, seri katil, polis