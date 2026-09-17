‘Futbolcularına yemek ve su sağlayamayan kulüpler ligden çekildi’

“İlginç bir tabloyla karşı karşıyayız. 3 yıl önce yabancı sermayenin Türkiye’ye hisse senedi, tahvil, mevduat ve diğer portföy yatırımları kapsamında getirdiği sıcak para 36 milyar dolardı. Aynı dönemde yerli yatırımcıların benzer amaçlarla yurt dışına çıkardığı sermaye ise 21,6 milyar dolardı. Yani tablo Türkiye lehineydi. 2024’te yabancı sıcak para girişi 21,8 milyar dolara gerilerken yerli sermaye çıkışı 24,7 milyar dolara yükseldi. Böylece Türkiye’den çıkan sermaye, yabancı girişini aşmaya başladı. 2025’te tablo daha da vahim bir hâl aldı. Yabancı sıcak para girişi 15 milyar dolar olurken yerli yatırımcıların yurt dışında hisse senedi, tahvil ve benzeri menkul kıymet alımları için çıkardıkları para 38,5 milyar dolara ulaştı. Yani yerli sermaye çıkışı, yabancı girişinin yaklaşık 2,5 katına çıktı.

Ancak asıl önemli olan sıcak para değil, Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak doğrudan yabancı yatırım sermayesidir. Çünkü bu sermaye Türkiye’de yatırım yapar, istihdam yaratır, üretime ve ihracata katkı sağlar. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik sürecinin açık olduğu dönemde doğrudan yabancı yatırım girişleri yıllık 22 milyar dolara kadar çıkmıştı.

2026 yılı itibarıyla doğrudan yabancı yatırım sermayesi girişi yıllık bazda 10 milyar dolar oldu. Buna karşılık yerli yatırım sermayesinin yurt dışına çıkışı 10 milyar 325 milyon dolara ulaştı. Böylece Türkiye, ilk kez doğrudan yabancı yatırım girişinden 325 milyon dolar daha fazla yatırım sermayesini yurt dışına çıkardı.

Sıcak para ve doğrudan yatırımları birlikte değerlendirdiğimizde, 2026 Temmuz itibarıyla yabancıların Türkiye’ye getirdiği toplam kaynak 38 milyar dolar oldu. Türk yatırımcıların doğrudan yatırımlar ve portföy yatırımları kapsamında yurt dışına çıkardığı toplam tutar ise 61 milyar dolara ulaştı. Yani Türkiye’ye gelen sermayenin çok üzerinde bir kaynak çıkışı yaşandı.

Bu, son derece vahim bir tablo. Çünkü Türkiye yatırıma ve sermaye girişine ihtiyaç duyan bir ülke. Buna rağmen yerli sermaye milyarlarca doları yurt dışına çıkarmayı tercih ederken yabancı sermaye girişleri de yavaşlıyor. Bu tablo, Sayın Bakan’ın Dış Ekonomik İlişkiler Kurulundaki konuşmasında dile getirdiği ‘Hukuka ve adalete güvenin; yatırım, üretim ve istihdam sağlayın, devlet olarak yanınızdayız’ söyleminin yerli yatırımcıda yeterince karşılık bulmadığını gösteriyor. Yerli yatırımcılar, bu çağrılara rağmen sermayelerini yurt dışında değerlendirmeyi tercih ediyor. Bunlar Merkez Bankasının resmî verileri. Sisteme duyulan güvensizlik arttıkça sermaye çıkışının da hızlandığı görülüyor. Bu tablo sürdürülebilir değil; Türkiye’deki sermaye kanaması devam edemez. Nitekim Merkez Bankası rezervleri de son üç haftadır üst üste düşüyor. Türkiye’den yurt dışına aktarılan döviz, rezervlerin yeniden erime sürecine girmesinde etkili oluyor.”