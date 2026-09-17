‘Çocuğu dövmek disiplin değildir, şiddetin bahanesi yoktur’

“Zonguldak’ta 17 yaşındaki kızlarını zincire bağlayıp darp eden anne ve baba tutuklandı. Baba, ‘Kızını dövmeyen dizini döver’ dedi. 4 çocuk koruma altına alındı. Bir çocuğun bileğine zincir vurulduğunda toplumun vicdanı sınanmış olur. Böyle bir şey olabilir mi? Kabul etmiyorum bu sorumsuzluk ve düşüncesizliği. Kızını sevmeyen dizini döver. Çocuğu dövmek, korkutmak disiplin ve ebeveynlik değildir. Şiddet atasözünün arkasına saklanınca gelenek olmamalı. Üzerinde durulması gereken konulardan bir tanesi çocuğa şiddeti aile içinde olur böyle şeyler diyerek geçiştirmek. Bir çocuk anne babanın malı değildir. Üzerinde güç denenebilecek, öfke boşaltılabilecek bir insan hiç değildir. Bu olay yalnızca Zonguldak’ta bir evin kapısının arkasında yaşananlar olarak kalmamalı. Üzerine gitmek ve bunu anlamak gerekiyor. Bazı zincirleri kırmak gerekiyor. O beyni zincirlenmiş olanlara gün yüzünü göstermemek gerekiyor. Çocuğa şiddetin bahanesi yoktur, adı şiddettir. Bu olayı gerçekleştiren anne ve babayı lanetliyorum.”