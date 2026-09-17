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OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemin nabzını tutuyoruz.Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini Gün Ortası’nda konuşuyoruz.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/cocugu-dovmek-disiplin-degildir-siddetin-bahanesi-yoktur-1108834139.html
‘Çocuğu dövmek disiplin değildir, şiddetin bahanesi yoktur’
‘Çocuğu dövmek disiplin değildir, şiddetin bahanesi yoktur’
Sputnik Türkiye
Okan Aslan’ın Radyo Sputnik’teki Gün Ortası programında bugünkü konu başlıklarından biri, 17 yaşındaki kızlarını zincirle bağlayıp darp eden baba ve anne oldu... 17.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-17T14:23+0300
2026-09-17T14:23+0300
okan aslan i̇le gün ortasi
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radyo
radyo
zonguldak
şiddet
çocuğa şiddet
gün ortasi
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Zonguldak’ta 17 yaşındaki S.T.’nin babası Selahattin T. tarafından darbedilerek zincirlendiği yönündeki ihbar üzerine jandarma ekipleri adrese gitti.Eve ulaşan ekipler, genç kızı zincire bağlanmış ve elleri kelepçeli halde buldu. Jandarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarılan S.T. güvenli alana alınırken, annesi Sevil T. ile babası Selahattin T. gözaltına alınarak tutuklandı.Zonguldak’ta 17 yaşındaki kızlarını zincirleyerek darp eden anne ve babanın tutuklanması, Gün Ortası programında da gündeme geldi. Okan Aslan, çocuklara yönelik şiddetin aile içi mesele olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayarak, ebeveynliğin şiddet ve korku üzerinden kurulamayacağını söyledi.Aslan, şöyle konuştu:
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Okan Aslan
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radyo sputnik, radyo, radyo, zonguldak, şiddet, çocuğa şiddet, gün ortasi
radyo sputnik, radyo, radyo, zonguldak, şiddet, çocuğa şiddet, gün ortasi

‘Çocuğu dövmek disiplin değildir, şiddetin bahanesi yoktur’

14:23 17.09.2026
gün ortası
gün ortası - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2026
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Okan Aslan
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Okan Aslan’ın Radyo Sputnik’teki Gün Ortası programında bugünkü konu başlıklarından biri, 17 yaşındaki kızlarını zincirle bağlayıp darp eden baba ve anne oldu. Olaya tepki gösteren Okan Aslan, “Çocuğa şiddetin bahanesi yoktur. Asıl kızını sevmeyen dizini döver” dedi.
Zonguldak’ta 17 yaşındaki S.T.’nin babası Selahattin T. tarafından darbedilerek zincirlendiği yönündeki ihbar üzerine jandarma ekipleri adrese gitti.
Eve ulaşan ekipler, genç kızı zincire bağlanmış ve elleri kelepçeli halde buldu. Jandarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarılan S.T. güvenli alana alınırken, annesi Sevil T. ile babası Selahattin T. gözaltına alınarak tutuklandı.
Zonguldak’ta 17 yaşındaki kızlarını zincirleyerek darp eden anne ve babanın tutuklanması, Gün Ortası programında da gündeme geldi.
Okan Aslan, çocuklara yönelik şiddetin aile içi mesele olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayarak, ebeveynliğin şiddet ve korku üzerinden kurulamayacağını söyledi.
Aslan, şöyle konuştu:
“Zonguldak’ta 17 yaşındaki kızlarını zincire bağlayıp darp eden anne ve baba tutuklandı. Baba, ‘Kızını dövmeyen dizini döver’ dedi. 4 çocuk koruma altına alındı. Bir çocuğun bileğine zincir vurulduğunda toplumun vicdanı sınanmış olur. Böyle bir şey olabilir mi? Kabul etmiyorum bu sorumsuzluk ve düşüncesizliği. Kızını sevmeyen dizini döver. Çocuğu dövmek, korkutmak disiplin ve ebeveynlik değildir. Şiddet atasözünün arkasına saklanınca gelenek olmamalı. Üzerinde durulması gereken konulardan bir tanesi çocuğa şiddeti aile içinde olur böyle şeyler diyerek geçiştirmek. Bir çocuk anne babanın malı değildir. Üzerinde güç denenebilecek, öfke boşaltılabilecek bir insan hiç değildir. Bu olay yalnızca Zonguldak’ta bir evin kapısının arkasında yaşananlar olarak kalmamalı. Üzerine gitmek ve bunu anlamak gerekiyor. Bazı zincirleri kırmak gerekiyor. O beyni zincirlenmiş olanlara gün yüzünü göstermemek gerekiyor. Çocuğa şiddetin bahanesi yoktur, adı şiddettir. Bu olayı gerçekleştiren anne ve babayı lanetliyorum.”
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