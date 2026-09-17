https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/cocugu-dovmek-disiplin-degildir-siddetin-bahanesi-yoktur-1108834139.html
‘Çocuğu dövmek disiplin değildir, şiddetin bahanesi yoktur’
‘Çocuğu dövmek disiplin değildir, şiddetin bahanesi yoktur’
Sputnik Türkiye
Okan Aslan’ın Radyo Sputnik’teki Gün Ortası programında bugünkü konu başlıklarından biri, 17 yaşındaki kızlarını zincirle bağlayıp darp eden baba ve anne oldu... 17.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-17T14:23+0300
2026-09-17T14:23+0300
2026-09-17T14:23+0300
okan aslan i̇le gün ortasi
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zonguldak
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çocuğa şiddet
gün ortasi
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Zonguldak’ta 17 yaşındaki S.T.’nin babası Selahattin T. tarafından darbedilerek zincirlendiği yönündeki ihbar üzerine jandarma ekipleri adrese gitti.Eve ulaşan ekipler, genç kızı zincire bağlanmış ve elleri kelepçeli halde buldu. Jandarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarılan S.T. güvenli alana alınırken, annesi Sevil T. ile babası Selahattin T. gözaltına alınarak tutuklandı.Zonguldak’ta 17 yaşındaki kızlarını zincirleyerek darp eden anne ve babanın tutuklanması, Gün Ortası programında da gündeme geldi. Okan Aslan, çocuklara yönelik şiddetin aile içi mesele olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayarak, ebeveynliğin şiddet ve korku üzerinden kurulamayacağını söyledi.Aslan, şöyle konuştu:
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Okan Aslan
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feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, zonguldak, şiddet, çocuğa şiddet, gün ortasi
radyo sputnik, radyo, radyo, zonguldak, şiddet, çocuğa şiddet, gün ortasi
‘Çocuğu dövmek disiplin değildir, şiddetin bahanesi yoktur’
Okan Aslan’ın Radyo Sputnik’teki Gün Ortası programında bugünkü konu başlıklarından biri, 17 yaşındaki kızlarını zincirle bağlayıp darp eden baba ve anne oldu. Olaya tepki gösteren Okan Aslan, “Çocuğa şiddetin bahanesi yoktur. Asıl kızını sevmeyen dizini döver” dedi.
Zonguldak’ta 17 yaşındaki S.T.’nin babası Selahattin T. tarafından darbedilerek zincirlendiği yönündeki ihbar üzerine jandarma ekipleri adrese gitti.
Eve ulaşan ekipler, genç kızı zincire bağlanmış ve elleri kelepçeli halde buldu. Jandarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarılan S.T. güvenli alana alınırken, annesi Sevil T. ile babası Selahattin T. gözaltına alınarak tutuklandı.
Zonguldak’ta 17 yaşındaki kızlarını zincirleyerek darp eden anne ve babanın tutuklanması, Gün Ortası programında da gündeme geldi.
Okan Aslan, çocuklara yönelik şiddetin aile içi mesele olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayarak, ebeveynliğin şiddet ve korku üzerinden kurulamayacağını söyledi.
“Zonguldak’ta 17 yaşındaki kızlarını zincire bağlayıp darp eden anne ve baba tutuklandı. Baba, ‘Kızını dövmeyen dizini döver’ dedi. 4 çocuk koruma altına alındı. Bir çocuğun bileğine zincir vurulduğunda toplumun vicdanı sınanmış olur. Böyle bir şey olabilir mi? Kabul etmiyorum bu sorumsuzluk ve düşüncesizliği. Kızını sevmeyen dizini döver. Çocuğu dövmek, korkutmak disiplin ve ebeveynlik değildir. Şiddet atasözünün arkasına saklanınca gelenek olmamalı. Üzerinde durulması gereken konulardan bir tanesi çocuğa şiddeti aile içinde olur böyle şeyler diyerek geçiştirmek. Bir çocuk anne babanın malı değildir. Üzerinde güç denenebilecek, öfke boşaltılabilecek bir insan hiç değildir. Bu olay yalnızca Zonguldak’ta bir evin kapısının arkasında yaşananlar olarak kalmamalı. Üzerine gitmek ve bunu anlamak gerekiyor. Bazı zincirleri kırmak gerekiyor. O beyni zincirlenmiş olanlara gün yüzünü göstermemek gerekiyor. Çocuğa şiddetin bahanesi yoktur, adı şiddettir. Bu olayı gerçekleştiren anne ve babayı lanetliyorum.”