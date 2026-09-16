Yenilik Partisi Genel Başkanı: Adım sanım belli, tetikçilik yapmayın!
19:01 16.09.2026 (güncellendi: 19:03 16.09.2026)
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Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz ve Avukat Arif Cangı oldu.
“Yeni Parti” adının mevcut “Yenilik Partisi” ile seçmen açısından karışıklık oluşturacak kadar benzer olup olmadığı tartışması sürüyor. Yargıtay Başsavcılığı, Yeni Parti’nin isim değişikliği yapmasını isterken Yeni Parti ise mevcut ismini koruyacağını belirtiyor. Uyuşmazlığın çözülememesi halinde konu Anayasa Mahkemesi’ne taşınacak. Radyo Sputnik canlı yayınına katılan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, şunları söyledi:
Adı sanı duyulmayan bir parti diyenler herhalde çok tek kelime ile ayıp ediyorlar. Benim herkes adımı da biliyor, sanımı da biliyor, partimi de biliyor. O kadar kötüler ki, o kadar iğrenç ruhlular ki, o kadar karar ruhlular ki... Yani bunu söyleyenler, kimse bu troller.Bunlar bence gazetecilik, şeycilik yapmıyorlar, tetikçilik yapıyorlar ve ben bunları kınıyorum. Ben tanınan bir insanım, partimde tanınıyor, yeterli olan bir parti. Ancak kör cahiller ve aptallar bilmeyebilir, yoksa normal insanlar bilir.Ama bunu aşağılamak için, aşağıya çekmek için kullanıyorlar, ben de onları kınıyorum. Parti kurulduğunda da ben arkadaşlarımıza bir uyarıda bulundum. Yapmayın dedim, bu iş bizim ismimiz, biz zaten projelerimiz alınıyor, bari ismimizi şey yapmayın diye böyle bir yumuşak sistemde bulundum.Ama arkadaşlarımız o dönemde sanırım dikkat etmek istemediler. Sizin şikayetiniz üzerine bu oldu deniyor. O da yalan, o da o kadar yalancılar ki, inanılmaz yalancılar. Bunu affedersiniz ilkokul mezunu bir adamımla. 2024 yılında yine birisi, bir hanımefendi yeni parti kurmak istiyor. Adı yeni, İçişleri Bakanlığı'na gidiyor, partiyi tescil ettiriyor.Evraklar yargıtaya gidince yargıtay diyor ki, ya yenilik partisi var, isim çağrıştırıyor. Yeni parti ismine biz izin veremeyiz diyor, reddediyor. Benim haberim bile yok bundan. Sen görüşme, kestirat falan bilmem niçin şey yapıyorsun.Bu arkadaşlar, ben onları da kırmadan, ya bu bizim kendi işimiz diyorum, onları da kırmadan gönderiyorum. Var olan durumda şu anda iki siyasi parti, yani yeni parti ve yenilik partisi bir müzakere yürütüyor. Ya da bir görüşme halinde, bir temas halinde.Müzakere, müzakere hani böyle denziyade görüşmeler oldu ve bizim en son önerimizden sonra... Yani karşı tarafın getirdiği konulara baktığımız anda genel bir işbirliği istiyorlar. Yani partilerle ilgili bir işbirliği istiyor. Siz bu işbirliğine yakınsınız anladığım kadarıyla.Ben zaten toplumsal muhalefetin birleştirilmesi konusunda Türkiye'de belki de tek bu konunun peşine düşen... ...ve bunun için Erdoğan yönetimine karşı, rejimine karşı toplumsal muhalefetin birleşmesi gerektiğini savunan tek kişiyim. Az zarar görerek değil, hepimiz daha fazla kar ederek çıkalım dedim. Yeterlilik konusunu 15 günde çözelim, toplumsal muhalefeti birleştirelim ve öyle bir güç çıkaralım ki... ...toplum desin ki, bu adamlar bizim için uğraşıyor, bizim için bir ışık doğdu.Bunlar ne kadar kötüler, isimi tartışıyorlar, yok yeterliyi tartışıyorlar. Erdoğan atı almış Üsküdar'ı geçiyor, şunların haline bak, neleri tartışıyorlar demesinler bize.
Danıştay 6. Dairesi, Akbelen'deki 7 köyün sınırları içinde yer alan zeytinlik ve tarım alanlarının "acele kamulaştırmasını" içeren Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın iptal istemini duruşmalı ele aldı. Radyo Sputnik canlı yayınına katılan Avukat Arif Cangı, yaşananları şu sözlerle anlattı:
Henüz daha karar açıklanmadı. Karar 15 gün 1 ay süresinde açıklanır. Bugün duruşmada dava dosyasında olan bilgiler sözlü olarak aktarıldı. Bir anlamda müvekkiller ve biz Danıştay üyelerinin vicdanına seslenen bir duruşma gerçekleşirdi. Evet sonradan açıklanıyor. Şu anda halen yürütmeyi durdurma kararı yürürlükte.Yani yürütmeyi durdurma kararı vermişti Danıştay 6. airesi 28 Nisan tarihinde. O yürürlükte davanın reddi kararı çıkmadığı sürece yürütmeyi durdurma kararı yürürlükte kalacak. Biz davanın reddi kararı çıkacağını tahmin etmiyoruz.Yürütmeyi durdurma kararına benzer bir iptal kararı çıkacağını bekliyoruz. İdari yargıda bir 15 günlük süre beklenmek zorunda.