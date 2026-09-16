Yenilik Partisi Genel Başkanı: Adım sanım belli, tetikçilik yapmayın!

Adı sanı duyulmayan bir parti diyenler herhalde çok tek kelime ile ayıp ediyorlar. Benim herkes adımı da biliyor, sanımı da biliyor, partimi de biliyor. O kadar kötüler ki, o kadar iğrenç ruhlular ki, o kadar karar ruhlular ki... Yani bunu söyleyenler, kimse bu troller.Bunlar bence gazetecilik, şeycilik yapmıyorlar, tetikçilik yapıyorlar ve ben bunları kınıyorum. Ben tanınan bir insanım, partimde tanınıyor, yeterli olan bir parti. Ancak kör cahiller ve aptallar bilmeyebilir, yoksa normal insanlar bilir.Ama bunu aşağılamak için, aşağıya çekmek için kullanıyorlar, ben de onları kınıyorum. Parti kurulduğunda da ben arkadaşlarımıza bir uyarıda bulundum. Yapmayın dedim, bu iş bizim ismimiz, biz zaten projelerimiz alınıyor, bari ismimizi şey yapmayın diye böyle bir yumuşak sistemde bulundum.Ama arkadaşlarımız o dönemde sanırım dikkat etmek istemediler. Sizin şikayetiniz üzerine bu oldu deniyor. O da yalan, o da o kadar yalancılar ki, inanılmaz yalancılar. Bunu affedersiniz ilkokul mezunu bir adamımla. 2024 yılında yine birisi, bir hanımefendi yeni parti kurmak istiyor. Adı yeni, İçişleri Bakanlığı'na gidiyor, partiyi tescil ettiriyor.Evraklar yargıtaya gidince yargıtay diyor ki, ya yenilik partisi var, isim çağrıştırıyor. Yeni parti ismine biz izin veremeyiz diyor, reddediyor. Benim haberim bile yok bundan. Sen görüşme, kestirat falan bilmem niçin şey yapıyorsun.Bu arkadaşlar, ben onları da kırmadan, ya bu bizim kendi işimiz diyorum, onları da kırmadan gönderiyorum. Var olan durumda şu anda iki siyasi parti, yani yeni parti ve yenilik partisi bir müzakere yürütüyor. Ya da bir görüşme halinde, bir temas halinde.Müzakere, müzakere hani böyle denziyade görüşmeler oldu ve bizim en son önerimizden sonra... Yani karşı tarafın getirdiği konulara baktığımız anda genel bir işbirliği istiyorlar. Yani partilerle ilgili bir işbirliği istiyor. Siz bu işbirliğine yakınsınız anladığım kadarıyla.Ben zaten toplumsal muhalefetin birleştirilmesi konusunda Türkiye'de belki de tek bu konunun peşine düşen... ...ve bunun için Erdoğan yönetimine karşı, rejimine karşı toplumsal muhalefetin birleşmesi gerektiğini savunan tek kişiyim. Az zarar görerek değil, hepimiz daha fazla kar ederek çıkalım dedim. Yeterlilik konusunu 15 günde çözelim, toplumsal muhalefeti birleştirelim ve öyle bir güç çıkaralım ki... ...toplum desin ki, bu adamlar bizim için uğraşıyor, bizim için bir ışık doğdu.Bunlar ne kadar kötüler, isimi tartışıyorlar, yok yeterliyi tartışıyorlar. Erdoğan atı almış Üsküdar'ı geçiyor, şunların haline bak, neleri tartışıyorlar demesinler bize.