"Yeni ekonomik düzen hedefleyen BRICS, 'örgüt' kimliğine dönüşmeli"

“BRICS’in Endonezya ile birlikte 11 üyesi var. Bütün üyeleri memnun etmek ve taraf olmamak zorundalar. İran, Hürmüz Boğazı ve Ukrayna’nın adı bu sebepten ötürü geçmedi. Ancak zirvenin bildirisindeki 140 başlık ve maddenin hiç gereği yoktu. BRICS’in ana teması belli. Bu yılki BRICS Batı’da pek görülmedi. Amerika’nın tek korktuğu şey yeni bir ekonomik düzen. Ortak merkez bankası, ortak para birimi, doların ortadan kaldırıldığı yeni bir ticaret sistemi ve yeni ekonomik kurumlar hedefleniyor. Ekonomik düzeni kurmadan yeni dünya düzeni kuramazsınız. 1945 sonrası ABD, önce ekonomik düzeni oturtup sonra üzerine bir düzen koydu. Amerika o yıllarda elma ile armudu karıştırmadı. BRICS’in en büyük zaafı hala bir platform olması. BRICS bir düşünce kulübü ve yaptırımları yok. Hindistan BRICS’in aleyhine bir iş yapsa örneğin BRICS Hindistan’ı cezalandıramaz. Birinci husus BRICS’in örgüt kimliğine dönüştürülmesi gerekiyor. Örgüt kurulduğunda da uluslararası hukuk örgütün amacını görmek ister. Tüzük denen şeyde bu anlatılır. ‘Ekonomik iş birliği için kuruldum, Küresel Güney’in ekonomik olarak deniz feneri olma amacıyla kuruldum’ diyebilmeliler. ‘Küresel Güney’e yardım edelim, IMF’nin alternatifi olalım’ dediler. ABD’nin küresel hakimiyetinin en önemli silahı nükleer silahlar ya da uçak gemileri değil. En önemli silahları uluslararası ekonomik kurumları. Dünya bankası, IMF ve dolar hakimiyeti. Amerikalılar, Amerika’nın askeri gücüne meydan okunmasını çok önemsemez. Ancak ekonomik düzenlerine, dolarlarına meydan okunursa iş orada biter. Amerika, Şangay İşbirliği Örgütü ile ilişkilere bir şey demiyor. ABD, BRICS dendiği an, ‘dedolarizasyon’ dendiği an Suudi Arabistan’ı tehdit dahi etti. ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, ‘Türkiye BRICS’e üye olamaz’ dedi. Pekin’den Moskova’ya uçan Hakan Fidan, Wang Yi ile açıklamasında ‘Biz BRICS’e üyelik için başvuracağız’ demişti. Daha sonra Flake’in açıklamasının ardından adım atmadan geri geldi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Şangay’a gidip ‘Şangay İşbirliği Örgütü Türkiye için yükselen bir yıldızdır. Şangay ruhunu benimsiyoruz’ dedi. Bu ilk kez yapıldı. Şangay İşbirliği Örgütü’ne dair bir endişe yok ancak BRICS ekonomiyle ilgili ve işin içinde Hindistan ve Çin gibi ülkeler var. Rusya gibi büyük bir petrol ve doğalgaz üreticisi var. Brezilya’yı da unutmayalım. Bu yapı giderek ilgi topluyor. Bu yapı, ‘Dünya Bankası ve IMF’nin ulusları tahakküm altına aldığı süreç bitsin’ diyor”