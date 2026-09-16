https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/oluler-adina-makbuz-kesip-fiyatlari-sisirmisler-1108812509.html
Ölüler adına makbuz kesip fiyatları şişirmişler
Ölüler adına makbuz kesip fiyatları şişirmişler
Sputnik Türkiye
Okan Aslan’ın Radyo Sputnik’teki Gün Ortası programında bugünkü konu başlıklarından biri, gıda fiyatlarını uçuran tezgah oldu. Soruşturmanın detaylarını... 16.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-16T16:20+0300
2026-09-16T16:20+0300
2026-09-16T16:20+0300
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dolandırıcılık
fiyat
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Gıda fiyatlarındaki artışın nedenlerine ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. İncelemelerde, bazı firmaların vefat etmiş ya da fiilen çiftçilik yapmayan kişiler adına müstahsil makbuzu düzenleyerek maliyetlerini yüksek gösterdiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında 41 büyük dağıtıcı firmanın yöneticileri hakkında gözaltı kararı verildi.Okan Aslan, Gün Ortası programında konuyu şöyle aktardı:
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Okan Aslan
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MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, soruşturma, dolandırıcılık, fiyat
radyo sputnik, radyo, radyo, soruşturma, dolandırıcılık, fiyat
Ölüler adına makbuz kesip fiyatları şişirmişler
Okan Aslan’ın Radyo Sputnik’teki Gün Ortası programında bugünkü konu başlıklarından biri, gıda fiyatlarını uçuran tezgah oldu. Soruşturmanın detaylarını aktaran Okan Aslan, ‘Ölüler adına makbuz kesip fiyatları şişirmişler’ dedi.
Gıda fiyatlarındaki artışın nedenlerine ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. İncelemelerde, bazı firmaların vefat etmiş ya da fiilen çiftçilik yapmayan kişiler adına müstahsil makbuzu düzenleyerek maliyetlerini yüksek gösterdiği tespit edildi.
Soruşturma kapsamında 41 büyük dağıtıcı firmanın yöneticileri hakkında gözaltı kararı verildi.
Okan Aslan, Gün Ortası programında konuyu şöyle aktardı:
Tarladan markete fiyat yolculuğu soruşturmasına ilişkin incelemelerde toplam alımların en az yüzde yetmişi müstahsil makbuzuna dayanan ve çiftçilerden üç yüz milyon TL ve üzeri belgeli alım yapan iki yüz yedi firma riskli grup kapsamına alındı. Raporda bazı vefat etmiş kişiler veya fiilen çiftçilik yapmayan kişiler adına müstahsil makbuzu düzenlendiğine bazı kişilerin de firmaları tanımadıklarını ve ürün teslim etmediklerini beyan ettiğine ilişkin tespitler var. Bazı belgelerde gösterilen ürün miktarlarının çiftçilerin arazi büyüklüğü ve makul üretim kapasitesiyle uyuşmadığı, ürün türü miktarı ve fiyatına ilişkin bilgilerin de üretici beyanlarıyla çeliştiği bilgisi var. Yine rapordaki değerlendirmelere göre gerçek dışı belgeler kullanılması durumunda hayali stok ve yüksek maliyet oluşturulması böylece karın ve vergi matrağının olduğundan düşük gösterilmesi mümkün olabiliyor. Özellikle kırk bir firmaya ilişkin belgelerde üretim kapasitesi, üretici beyanı, teslimat ve ödeme kayıtları açısından önemli uyumsuzluklar bulunduğu bilgisi var. Soruşturma kapsamında kırk bir büyük dağıtıcı firmanın yöneticileri hakkında gözaltı kararı verildi.”