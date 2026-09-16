Ölüler adına makbuz kesip fiyatları şişirmişler

Tarladan markete fiyat yolculuğu soruşturmasına ilişkin incelemelerde toplam alımların en az yüzde yetmişi müstahsil makbuzuna dayanan ve çiftçilerden üç yüz milyon TL ve üzeri belgeli alım yapan iki yüz yedi firma riskli grup kapsamına alındı. Raporda bazı vefat etmiş kişiler veya fiilen çiftçilik yapmayan kişiler adına müstahsil makbuzu düzenlendiğine bazı kişilerin de firmaları tanımadıklarını ve ürün teslim etmediklerini beyan ettiğine ilişkin tespitler var. Bazı belgelerde gösterilen ürün miktarlarının çiftçilerin arazi büyüklüğü ve makul üretim kapasitesiyle uyuşmadığı, ürün türü miktarı ve fiyatına ilişkin bilgilerin de üretici beyanlarıyla çeliştiği bilgisi var. Yine rapordaki değerlendirmelere göre gerçek dışı belgeler kullanılması durumunda hayali stok ve yüksek maliyet oluşturulması böylece karın ve vergi matrağının olduğundan düşük gösterilmesi mümkün olabiliyor. Özellikle kırk bir firmaya ilişkin belgelerde üretim kapasitesi, üretici beyanı, teslimat ve ödeme kayıtları açısından önemli uyumsuzluklar bulunduğu bilgisi var. Soruşturma kapsamında kırk bir büyük dağıtıcı firmanın yöneticileri hakkında gözaltı kararı verildi.”