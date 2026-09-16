Hukukçu Nusret Senem: ‘CIA Kozinoğlu’nun öldürüleceğini biliyordu’

“Kaşif Kozinoğlu, OdaTV soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Bu olay çok dikkat çekiyordu. Yazdığı mektuplar ise ölümünün ardından yayımlanmaya başladı. Kozinoğlu, duruşmada savunma yapacaktı; hatta bunun için MİT’ten izin istiyor.

Mektupları incelediğinizde, benim tespit edebildiğim kadarıyla, Mehmet Eymür’ün 1993 yılında Tansu Çiller döneminde MİT’e dönmesinin ardından Kontrterör Merkezi kuruyorlar. Bunun gerçek adı Başbakanlık İstihbarat Dairesi ancak kamuoyunda Kontrterör Merkezi olarak biliniyor.

MİT, Kontrterör Merkezi’nin kuruluş ve işleyişinin yasal olmadığını ve yasa dışı işler yaptığını 26 Kasım 2008’de resmî internet sitesinde açıkladı. Açıklamada, ‘Sabah gazetesinde “Kod adı İpek” başlığıyla yayımlanan ve Tuncay Güney’le ilgili haberde yer alan belge teşkilatımıza aittir. Kuruluş ve işleyişi tartışmalı olan Kontrterör Merkezi, sorumlularıyla birlikte 1997 yılında kuruluş şemasından çıkarılmıştır’ denildi. Bu merkezin başında ise Mehmet Eymür vardı.

Kozinoğlu ile Eymür arasında 1995 yılında büyük bir anlaşmazlık yaşanıyor. Bu süreçte Enver Altaylı’nın adı da karşımıza çıkıyor. Altaylı’nın bilgisayarından çıkan ve Fethullah’a yazdığı bir mektup var. Orada, Kozinoğlu’nun cemaatle ilgili önemli çalışmalar yaptığı ve MİT Müsteşarı olma ihtimalinin bulunduğu ifade ediliyor. Mektupta, “Ne olursa olsun bunun engellenmesi lazım” deniliyor. Kozinoğlu cezaevine girdikten sonra bu süreç işletiliyor ve MİT Müsteşarı olmasının önü öldürülerek kesiliyor.

Kozinoğlu’nun, Susurluk döneminde Eymür’ün o dönemde yürüttüğü faaliyetlere karşı tavır aldığı da anlaşılıyor. Eymür’ün 1995’te Kozinoğlu hakkında soruşturma açması ve kınama cezası vermesi de bu anlaşmazlıkla ilişkilendiriliyor. 96’ya kadar olan dönem faili meçhul cinayetlerin zirve yaptığı dönemler. Azerbaycan’daki darbe girişimi sürecinde Enver Altaylı’nın adı yine gündeme geliyor. Kozinoğlu burada farklı bir tutum alınca Eymür tarafından hedefe konuyor.

Kozinoğlu’nun Afganistan’da bir CIA görevlisini ölümden kurtardığı, daha sonra aralarında dostluk geliştiği de anlatılıyor. Kozinoğlu ifade vermek için Türkiye’ye geleceği sırada bu kişi kendisini, “Gitme, seni tutuklayacaklar; başına kötü şeyler gelecek” diyerek uyarıyor. Ardından Kozinoğlu tutuklanıyor ve cezaevinde öldürülüyor.

Kaşif Kozinoğlu olayının bütün yönleriyle aydınlatılmasında yarar var. Ben bunları Ergenekon ve Balyoz dönemindeki FETÖ ve NATO kampanyasıyla bağlantılı cinayetler olarak değerlendiriyorum. Bu olaylar aydınlatılırsa NATO’ya karşı mücadelede önemli bir adım atılmış olur.”