https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/fed-faiz-karari-oncesi-kritik-denklem-savas-altini-yukseltirken-faizler-baskilayabilir-1108805999.html

Fed faiz kararı öncesi kritik denklem: 'Savaş altını yükseltirken faizler baskılayabilir'

Fed faiz kararı öncesi kritik denklem: 'Savaş altını yükseltirken faizler baskılayabilir'

Sputnik Türkiye

Ortadoğu’daki süren gerilim piyasalarda altın, petrol, dolar ve faiz beklentilerini de etkiliyor. Prof. Dr. Veysel Ulusoy, petrol fiyatlarındaki yükselişin... 16.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-16T12:40+0300

2026-09-16T12:40+0300

2026-09-16T12:40+0300

görüş

veysel ulusoy

abd

hürmüz boğazı

fed

merkez bankası

tl

altın

petrol

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

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Ortadoğu’da süren gerilim, küresel piyasalarda başta altın, gümüş, petrol, dolar ve faiz olmak üzere çok sayıda varlığın fiyatlamasını etkiliyor. Yatırımcıların geleneksel olarak “güvenli liman” olarak gördüğü varlıkların bile sarsıldığı tabloda Hürmüz Boğazı üzerinden enerji arzına ilişkin riskler petrol fiyatlarını yukarı taşırken, yükselen enerji maliyetleri de enflasyon beklentilerini güçlendiriyor. Öte yandan bu çalkantılı dönemde ABD Merkez Bankası (Fed) Eylül 2026 faiz kararını bugün Türkiye saatiyle 21.00’de açıklayacak. Karar öncesinde piyasalarda faiz artışı beklentileri yeniden gündeme gelirken, 11 Eylül’de açıklanan ABD Ağustos ayı tüketici enflasyonu verisi sonrasında bu beklentilerin güçlendiği görülüyor. Ekonomist Prof. Dr. Veysel Ulusoy, ortadoğu geriliminin altın fiyatlarına etkisini, petrol ve enflasyon üzerinden Fed’in faiz politikasını, olası tırmanışta öne çıkabilecek varlıkları ve Türkiye ekonomisine yönelik riskleri Sputnik Türkiye’ye değerlendirdi.‘Altında jeopolitik risk ile yüksek faiz beklentisi arasında çekişme var’Prof. Dr. Veysel Ulusoy’a göre Ortadoğu’daki jeopolitik gerilimin petrol fiyatlarını yükseltmesinin enflasyon beklentisini artırdığını, bunun da Fed’in faizleri yüksek tutacağı veya gerektiğinde faiz artırabileceği beklentisini güçlendirdiğini belirtti. Tahvil faizlerinin yükselmesinin, faiz getirisi bulunmayan altının fırsat maliyetini artırdığını ifade eden Ulusoy, bu nedenle piyasada jeopolitik risk ile yüksek faiz beklentisi arasında bir çekişme yaşandığını söyledi:‘Petrol ve enflasyon, Fed’in faiz indirme alanını daraltabilir’Ortadoğu geriliminin Fed üzerindeki etkisine ilişkin değerlendirmesinde Ulusoy, temel aktarım kanalının petrol ve enflasyon olduğunu belirtti:‘Siyasi açıklamalar piyasalarda çok hızlı fiyat hareketleri yaratıyor’Ulusoy, mevcut süreçte yalnızca ekonomik verilerin değil, karar vericilerin açıklamalarının da piyasa fiyatlamasında belirleyici olduğunu vurguladı:‘Türkiye açısından en önemli risk enerji maliyetleri’Ortadoğu geriliminin Türkiye ekonomisine etkisi açısından temel riskin enerji maliyetleri olduğunu belirten Ulusoy, petrolün uzun süre yüksek kalmasının enerji ithalat faturasını, enflasyonu ve cari açık baskısını artırabileceğini ifade etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/altinda-faiz-alarmi-fed-beklentisi-fiyatlari-dusurdu-son-rakamlar-ne-1108739903.html

abd

hürmüz boğazı

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2026

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Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

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veysel ulusoy, abd, hürmüz boğazı, fed, merkez bankası, tl, altın, petrol, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)