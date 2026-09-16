https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/fed-faiz-karari-oncesi-kritik-denklem-savas-altini-yukseltirken-faizler-baskilayabilir-1108805999.html
Fed faiz kararı öncesi kritik denklem: 'Savaş altını yükseltirken faizler baskılayabilir'
Fed faiz kararı öncesi kritik denklem: 'Savaş altını yükseltirken faizler baskılayabilir'
Sputnik Türkiye
Ortadoğu’daki süren gerilim piyasalarda altın, petrol, dolar ve faiz beklentilerini de etkiliyor. Prof. Dr. Veysel Ulusoy, petrol fiyatlarındaki yükselişin... 16.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-16T12:40+0300
2026-09-16T12:40+0300
2026-09-16T12:40+0300
görüş
veysel ulusoy
abd
hürmüz boğazı
fed
merkez bankası
tl
altın
petrol
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
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Ortadoğu’da süren gerilim, küresel piyasalarda başta altın, gümüş, petrol, dolar ve faiz olmak üzere çok sayıda varlığın fiyatlamasını etkiliyor. Yatırımcıların geleneksel olarak “güvenli liman” olarak gördüğü varlıkların bile sarsıldığı tabloda Hürmüz Boğazı üzerinden enerji arzına ilişkin riskler petrol fiyatlarını yukarı taşırken, yükselen enerji maliyetleri de enflasyon beklentilerini güçlendiriyor. Öte yandan bu çalkantılı dönemde ABD Merkez Bankası (Fed) Eylül 2026 faiz kararını bugün Türkiye saatiyle 21.00’de açıklayacak. Karar öncesinde piyasalarda faiz artışı beklentileri yeniden gündeme gelirken, 11 Eylül’de açıklanan ABD Ağustos ayı tüketici enflasyonu verisi sonrasında bu beklentilerin güçlendiği görülüyor. Ekonomist Prof. Dr. Veysel Ulusoy, ortadoğu geriliminin altın fiyatlarına etkisini, petrol ve enflasyon üzerinden Fed’in faiz politikasını, olası tırmanışta öne çıkabilecek varlıkları ve Türkiye ekonomisine yönelik riskleri Sputnik Türkiye’ye değerlendirdi.‘Altında jeopolitik risk ile yüksek faiz beklentisi arasında çekişme var’Prof. Dr. Veysel Ulusoy’a göre Ortadoğu’daki jeopolitik gerilimin petrol fiyatlarını yükseltmesinin enflasyon beklentisini artırdığını, bunun da Fed’in faizleri yüksek tutacağı veya gerektiğinde faiz artırabileceği beklentisini güçlendirdiğini belirtti. Tahvil faizlerinin yükselmesinin, faiz getirisi bulunmayan altının fırsat maliyetini artırdığını ifade eden Ulusoy, bu nedenle piyasada jeopolitik risk ile yüksek faiz beklentisi arasında bir çekişme yaşandığını söyledi:‘Petrol ve enflasyon, Fed’in faiz indirme alanını daraltabilir’Ortadoğu geriliminin Fed üzerindeki etkisine ilişkin değerlendirmesinde Ulusoy, temel aktarım kanalının petrol ve enflasyon olduğunu belirtti:‘Siyasi açıklamalar piyasalarda çok hızlı fiyat hareketleri yaratıyor’Ulusoy, mevcut süreçte yalnızca ekonomik verilerin değil, karar vericilerin açıklamalarının da piyasa fiyatlamasında belirleyici olduğunu vurguladı:‘Türkiye açısından en önemli risk enerji maliyetleri’Ortadoğu geriliminin Türkiye ekonomisine etkisi açısından temel riskin enerji maliyetleri olduğunu belirten Ulusoy, petrolün uzun süre yüksek kalmasının enerji ithalat faturasını, enflasyonu ve cari açık baskısını artırabileceğini ifade etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/altinda-faiz-alarmi-fed-beklentisi-fiyatlari-dusurdu-son-rakamlar-ne-1108739903.html
abd
hürmüz boğazı
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Başak Koçak
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veysel ulusoy, abd, hürmüz boğazı, fed, merkez bankası, tl, altın, petrol, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
veysel ulusoy, abd, hürmüz boğazı, fed, merkez bankası, tl, altın, petrol, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
Fed faiz kararı öncesi kritik denklem: 'Savaş altını yükseltirken faizler baskılayabilir'
Özel
Ortadoğu’daki süren gerilim piyasalarda altın, petrol, dolar ve faiz beklentilerini de etkiliyor. Prof. Dr. Veysel Ulusoy, petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon ve Fed politikası üzerinden altını ek baskılayabileceğini belirterek, savaşın uzaması halinde enerji maliyetlerinin Türkiye’de baskı yaratacağını söyledi.
Ortadoğu’da süren gerilim, küresel piyasalarda başta altın, gümüş, petrol, dolar ve faiz olmak üzere çok sayıda varlığın fiyatlamasını etkiliyor. Yatırımcıların geleneksel olarak “güvenli liman” olarak gördüğü varlıkların bile sarsıldığı tabloda Hürmüz Boğazı üzerinden enerji arzına ilişkin riskler petrol fiyatlarını yukarı taşırken, yükselen enerji maliyetleri de enflasyon beklentilerini güçlendiriyor. Öte yandan bu çalkantılı dönemde ABD Merkez Bankası (Fed) Eylül 2026 faiz kararını bugün Türkiye saatiyle 21.00’de açıklayacak. Karar öncesinde piyasalarda faiz artışı beklentileri yeniden gündeme gelirken, 11 Eylül’de açıklanan ABD Ağustos ayı tüketici enflasyonu verisi sonrasında bu beklentilerin güçlendiği görülüyor. Ekonomist Prof. Dr. Veysel Ulusoy, ortadoğu geriliminin altın fiyatlarına etkisini, petrol ve enflasyon üzerinden Fed’in faiz politikasını, olası tırmanışta öne çıkabilecek varlıkları ve Türkiye ekonomisine yönelik riskleri Sputnik Türkiye’ye değerlendirdi.
‘Altında jeopolitik risk ile yüksek faiz beklentisi arasında çekişme var’
Prof. Dr. Veysel Ulusoy’a göre Ortadoğu’daki jeopolitik gerilimin petrol fiyatlarını yükseltmesinin enflasyon beklentisini artırdığını, bunun da Fed’in faizleri yüksek tutacağı veya gerektiğinde faiz artırabileceği beklentisini güçlendirdiğini belirtti. Tahvil faizlerinin yükselmesinin, faiz getirisi bulunmayan altının fırsat maliyetini artırdığını ifade eden Ulusoy, bu nedenle piyasada jeopolitik risk ile yüksek faiz beklentisi arasında bir çekişme yaşandığını söyledi:
“Jeopolitik gerilim normal koşullarda güvenli liman talebini artırarak altını destekler. Ancak son dönemde altındaki geri çekilme bize başka bir kanalı da gösteriyor. Gerilim petrol fiyatlarını yükseltiyor; yüksek petrol enflasyon beklentisini ve Fed’in faizleri yüksek tutacağı, hatta gerektiğinde artırabileceği beklentisini güçlendiriyor. Tahvil faizlerinin yükselmesi de faiz getirisi olmayan altının fırsat maliyetini artırıyor. Bu nedenle şu anda altında jeopolitik risk ile yüksek faiz beklentisi arasında bir çekişme var. Gerilimin azalması halinde jeopolitik risk primi hızla geri çekilebilir. Çatışmanın enerji fiyatlarını ve enflasyonu uzun süre yüksek tutması ise altına orta vadede yeniden destek verebilir.”
‘Petrol ve enflasyon, Fed’in faiz indirme alanını daraltabilir’
Ortadoğu geriliminin Fed üzerindeki etkisine ilişkin değerlendirmesinde Ulusoy, temel aktarım kanalının petrol ve enflasyon olduğunu belirtti:
“Fed açısından ana aktarım kanalı petrol ve enflasyondur. Petrolün yüksek kalması enflasyonu artırırken tüketimi ve büyümeyi zayıflatabilir. Bu durum stagflasyon riskini gündeme getiriyor. Böyle bir ortam Fed’in faiz indirme alanını daraltır ve faizlerin daha uzun süre yüksek kalmasına yol açabilir. Piyasaların son dönemde yeniden faiz artışı ihtimalini tartışmaya başlamasında enerji fiyatlarının önemli rolü var.”
‘Siyasi açıklamalar piyasalarda çok hızlı fiyat hareketleri yaratıyor’
Ulusoy, mevcut süreçte yalnızca ekonomik verilerin değil, karar vericilerin açıklamalarının da piyasa fiyatlamasında belirleyici olduğunu vurguladı:
“Karar vericilerin sert açıklamalarla gerilimi yükseltmesi, ardından müzakere veya uzlaşma mesajları vermesi petrol, altın, döviz ve hisse senedi piyasalarında çok hızlı fiyat hareketleri yaratıyor. Bu gerilim–yumuşama döngüsü stratejik biçimde kullanıldığında piyasa beklentilerini de yönlendirebilir. Sonuçta yatırımcı ekonomik verilerin yanında siyasi açıklamaları ve manşetleri de fiyatlamaya başlıyor. Bu ortam volatiliteyi belirgin biçimde yükseltiyor.”
‘Türkiye açısından en önemli risk enerji maliyetleri’
Ortadoğu geriliminin Türkiye ekonomisine etkisi açısından temel riskin enerji maliyetleri olduğunu belirten Ulusoy, petrolün uzun süre yüksek kalmasının enerji ithalat faturasını, enflasyonu ve cari açık baskısını artırabileceğini ifade etti:
“Türkiye açısından temel risk enerji maliyetidir. Petrolün uzun süre yüksek kalması enerji ithalat faturasını, enflasyonu ve cari açık baskısını artırır; TL üzerinde de ek baskı yaratabilir. Ons altın ile dolar/TL aynı anda yükseldiğinde gram altında çok daha güçlü bir hareket görülebilir. Özetle, savaş altına talep yaratıyor ama savaşın yarattığı enflasyon Fed’i sıkılaştırıyorsa aynı anda altını aşağı da çekebiliyor. Bu nedenle önümüzdeki dönemde altın fiyatında jeopolitik haber akışı, petrol fiyatları, ABD tahvil faizleri ve Fed beklentileri de belirleyici olacaktır.”