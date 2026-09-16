https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/bakan-gurlek-acikladi-hakim-ve-savci-atamalarinda-hizmet-puani-ve-puan-siralamasi-olcutu-1108806944.html

Bakan Gürlek açıkladı: Hakim ve savcı atamalarında yeni sistem hayata geçiyor

Bakan Gürlek açıkladı: Hakim ve savcı atamalarında yeni sistem hayata geçiyor

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakim ve savcı atamalarında hizmet puanı ve puan sıralamasının temel ölçüt olacağını duyurdu. 16.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-16T12:51+0300

2026-09-16T12:51+0300

2026-09-16T12:55+0300

türki̇ye

akın gürlek

hakim

savcı

hakimler ve savcılar kurulu (hsk)

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakim ve savcı atamalarıyla ilgili kararı açıkladı. Bakan Gürlek, "Hakimler ve Savcılar Kurulumuzun bugün aldığı kararla; hakim ve savcı atamalarında hizmet puanı ve puan sıralaması temel ölçüt olacak. Terfi ve teftiş sonuçları ile liyakat ve mesleğe uygunluk göstergeleri puanlamaya yansıtılacak; doğu-batı ayrımı kalkacak; nesnel ve ölçülebilir kriterler ön plana çıkacak" dedi.Hakim ve savcı atamalarında hizmet puanı ve puan sıralaması ölçütüİl programları kapsamında ziyaret edilen adliyelerde hakim ve savcılarla bir araya geldiklerini dile getiren Bakan Gürlek şunları dile getirdi: Vatandaşlarımızın en önemli beklentilerinden biri olan yargılamaların makul sürede tamamlanması konusundaki hassasiyeti kendileriyle paylaştık. 12. Yargı Paketimizle yargılama süreçlerini hızlandıran, uyuşmazlıkların daha kısa sürede sonuçlandırılmasına imkân sağlayan düzenlemeleri hayata geçirdik. Şimdi aynı hedef doğrultusunda, hâkim ve Cumhuriyet savcılarımızın atamalarında yeni bir sisteme geçiyoruz. Hâkimler ve Savcılar Kurulumuzun bugün aldığı kararla; atamalarda hizmet puanı ve puan sıralaması temel ölçüt olacak. Terfi ve teftiş sonuçları ile liyakat ve mesleğe uygunluk göstergeleri puanlamaya yansıtılacak; doğu-batı ayrımı kalkacak; nesnel ve ölçülebilir kriterler ön plana çıkacak. 2027 Yılı Ana Kararnamesi ile uygulanmaya başlayacak yeni sistemle emeğin, liyakatin ve mesleki başarının daha güçlü karşılık bulduğu; hakkaniyetin ve öngörülebilirliğin daha da güçlendiği bir atama sistemi hayata geçmiş olacak. Daha hızlı işleyen, daha isabetli kararlar üreten ve vatandaşlarımızın adalete güvenini güçlendiren bir yargı sistemi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Yargının daha etkin ve verimli işlemesine katkı sağlayacak bu yeni sistemin vatandaşlarımıza ve yargı camiamıza hayırlı olmasını diliyorum."

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akın gürlek, hakim, savcı, hakimler ve savcılar kurulu (hsk)