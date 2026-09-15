https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/yeni-mikro-devlet-800-binden-fazla-vatandaslik-basvurusu-1108779630.html
Sınırdaki 'mikro devlet' Liberland: 800 binden fazla 'vatandaşlık' başvurusu
Sınırdaki 'mikro devlet' Liberland: 800 binden fazla 'vatandaşlık' başvurusu
Sputnik Türkiye
Sırbistan ve Hırvatistan sınırında bulunan 7 kmkarelik alanı sahiplenen Çek siyasi Vit Jedlicka, adını 'Liberland' koyduğu ülkeye kripto zenginlerini davet ediyor. İşte Liberland hakkında bilinenler, başvuru şartları...
2026-09-15T12:42+0300
2026-09-15T12:42+0300
2026-09-15T12:45+0300
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hırvatistan
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yüksek mahkeme
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Jedlicka burada, kripto paraların temelini oluşturan ‘blockchain teknolojisi üzerine kurulu bir devlet yaratma amacıyla yeni bir ülke kurduğunu’ söyledi. Burayı ‘kripto milyarderleri için bir sığınak’ olarak tasarladığını belirtti.Kendini devlet başkanı ilan eden Jedlicka'ya göre küçük 'ülke', 'vergilerin ve devlet düzenlemelerinin ortadan kaldırılması' vaadiyle şimdiye kadar 804 bin 'vatandaşlık başvurusu' aldı. Ülkenin mottosu ise ‘Yaşa ve yaşat’ olarak açıklandı.Batı basınına göre yaklaşık ‘30 teknoloji milyarderinden oluşan grup’, fiilen güvenli bir dijital kayıt defteri işlevi gören blockchain teknolojisini kullanarak kendi deyimleriyle ‘ilk merkeziyetsiz özerk hükümeti’ inşa etmeye çalışıyor.Şu anda yaklaşık bin 200 vatandaşı bulunan mikrodevletin ‘Liberlanca’ (Liberlandish) adlı resmi bir dili var. Ay sonunda parlamento seçimi düzenlenecek olan ülkenin ayrıca kendi pasaportları ve ‘Liberty’ adı verilen kendi ‘donanması’ bulunuyor.Başvurular değerlendirilecekBu arada ‘yönetim’, başvuruları değerlendirecek bir Yüksek Mahkeme oluşturmak üzere üç ‘hukuk profesyoneli’ atadı. Yönetim ayrıca sabıka kaydı bulunmayan kişilerin başvurularını hızlandırmak için yakında bir uygulamanın kullanılacağını açıkladı.Liberland henüz başka ülkeler tarafından tanınmış değil. Bölgede uygun altyapının bulunmamasının yanı sıra kayıtlı 200 şirket bulunuyor.Giriş kuralları neler?Cebelitarık büyüklüğündeki adada bir yerleşim, Ağustos 2023'ten bu yana faaliyet gösteriyor. Bir grup kişi bölgede kesintisiz fiziksel varlığını sürdürüyor.Bölgenin geliştirilmesi için çalışmalar yürütülüyor. Liberland internet sitesine göre ilk ev inşa edildi, temel altyapı oluşturuldu ve marina tesisleri kuruldu.Yine internet sitesinde, Hırvatistan tarafından bölgeye giriş yapan AB üyesi olmayan ziyaretçilere genellikle Hırvatistan topraklarını yedi gün içinde terk etmelerini isteyen bir bildirim verildiği belirtiliyor. Bu kişilere ayrıca geçici yeniden giriş yasağı uygulanıyor.Ancak internet sitesinde, bu yedi günün "tam Liberland vatandaşlığı kazanmak için fazlasıyla yeterli" olduğu da belirtiliyor. Bunun için inşaat çalışmalarına katılmak, arazi temizlemek, altyapı kurmak veya diğer topluluk projelerinde görev almak gerekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20150510/1015414709.html
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liberland, vit jedlicka, hırvatistan, sırbistan, yüksek mahkeme, avrupa
liberland, vit jedlicka, hırvatistan, sırbistan, yüksek mahkeme, avrupa
Sınırdaki 'mikro devlet' Liberland: 800 binden fazla 'vatandaşlık' başvurusu
12:42 15.09.2026 (güncellendi: 12:45 15.09.2026)
Sırbistan ve Hırvatistan sınırında bulunan 7 kmkarelik alanı sahiplenen Çek siyasi Vit Jedlicka, adını 'Liberland' koyduğu ülkeye kripto zenginlerini davet ediyor.
Jedlicka burada, kripto paraların temelini oluşturan ‘blockchain teknolojisi üzerine kurulu bir devlet yaratma amacıyla yeni bir ülke kurduğunu’ söyledi. Burayı ‘kripto milyarderleri için bir sığınak’ olarak tasarladığını belirtti.
Kendini devlet başkanı ilan eden Jedlicka'ya göre küçük 'ülke', 'vergilerin ve devlet düzenlemelerinin ortadan kaldırılması' vaadiyle şimdiye kadar 804 bin 'vatandaşlık başvurusu' aldı. Ülkenin mottosu ise ‘Yaşa ve yaşat’ olarak açıklandı.
Batı basınına göre yaklaşık ‘30 teknoloji milyarderinden oluşan grup’, fiilen güvenli bir dijital kayıt defteri işlevi gören blockchain teknolojisini kullanarak kendi deyimleriyle ‘ilk merkeziyetsiz özerk hükümeti’ inşa etmeye çalışıyor.
Şu anda yaklaşık bin 200 vatandaşı bulunan mikrodevletin ‘Liberlanca’ (Liberlandish) adlı resmi bir dili var. Ay sonunda parlamento seçimi düzenlenecek olan ülkenin ayrıca kendi pasaportları ve ‘Liberty’ adı verilen kendi ‘donanması’ bulunuyor.
Başvurular değerlendirilecek
Bu arada ‘yönetim’, başvuruları değerlendirecek bir Yüksek Mahkeme oluşturmak üzere üç ‘hukuk profesyoneli’ atadı. Yönetim ayrıca sabıka kaydı bulunmayan kişilerin başvurularını hızlandırmak için yakında bir uygulamanın kullanılacağını açıkladı.
Liberland henüz başka ülkeler tarafından tanınmış değil. Bölgede uygun altyapının bulunmamasının yanı sıra kayıtlı 200 şirket bulunuyor.
Cebelitarık büyüklüğündeki adada bir yerleşim, Ağustos 2023'ten bu yana faaliyet gösteriyor. Bir grup kişi bölgede kesintisiz fiziksel varlığını sürdürüyor.
Bölgenin geliştirilmesi için çalışmalar yürütülüyor. Liberland internet sitesine göre ilk ev inşa edildi, temel altyapı oluşturuldu ve marina tesisleri kuruldu.
Yine internet sitesinde, Hırvatistan tarafından bölgeye giriş yapan AB üyesi olmayan ziyaretçilere genellikle Hırvatistan topraklarını yedi gün içinde terk etmelerini isteyen bir bildirim verildiği belirtiliyor. Bu kişilere ayrıca geçici yeniden giriş yasağı uygulanıyor.
Ancak internet sitesinde, bu yedi günün "tam Liberland vatandaşlığı kazanmak için fazlasıyla yeterli" olduğu da belirtiliyor. Bunun için inşaat çalışmalarına katılmak, arazi temizlemek, altyapı kurmak veya diğer topluluk projelerinde görev almak gerekiyor.