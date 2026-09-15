Okullarda fenomen öğretmen devri kapandı

“Fenomen öğretmen devri kapandı. Milli Eğitim Bakanı açıklamalarda bulundu. Okullarda cep telefonu kullanımına yönelik düzenlemelere dikkat çekti. Öğretmen sayısının 1 milyon 260 bine, derslik sayısının da 760 bine yaklaştığını söyledi. Öğrencilerin teknolojik bağımlılığını azaltmak amacıyla okullardaki cep telefonu sınırlandırılması sürdürülüyor. Öğretmenlere de cep telefonu kullanılmaması yönünde uyarılar var. Özellikle sınıfta video çekip sosyal medyada paylaşan öğretmenleri doğrudan ilgilendiriyor. Artık video çekemeyecekler. Öğretmenlerin görev sırasında önlük giyeceği belirtildi, ayrıca yeni önlük standardı yayınlandı. Orta öğretime devam oranının yüzde 90’ın üzerine çıktığı belirtildi. Yusuf Tekin ayrıca Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin eğitimde başarının artmasına katkı sağladığını savundu”