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OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemin nabzını tutuyoruz.Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini Gün Ortası’nda konuşuyoruz.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/okullarda-fenomen-ogretmen-devri-kapandi-1108786086.html
Okullarda fenomen öğretmen devri kapandı
Okullarda fenomen öğretmen devri kapandı
Sputnik Türkiye
Okan Aslan’ın Radyo Sputnik’teki Gün Ortası programında bugünkü konu başlıklarından biri Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yeni düzenlemelere ilişkin... 15.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-15T16:17+0300
2026-09-15T16:17+0300
okan aslan i̇le gün ortasi
radyo sputnik
radyo
radyo
yusuf tekin
meb
milli eğitim bakanlığı (meb)
fenomen
öğretmen
düzenleme
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitimde yeni döneme ilişkin düzenlemeleri açıkladı. Okullarda cep telefonu kullanımına yönelik sınırlamaların devam edeceğini belirten Tekin, öğretmenlerin de görev sırasında telefon kullanmaması gerektiğine dikkat çekti.Özellikle sınıfta video çekerek sosyal medyada paylaşan öğretmenleri ilgilendiren uygulamayla birlikte, "fenomen öğretmen" döneminin sona ermesi hedefleniyor.Gün Ortası programında yeni düzenlemeleri aktaran Okan Aslan, şöyle konuştu:
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Okan Aslan
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radyo sputnik, radyo, radyo, yusuf tekin, meb, milli eğitim bakanlığı (meb), fenomen, öğretmen, düzenleme
radyo sputnik, radyo, radyo, yusuf tekin, meb, milli eğitim bakanlığı (meb), fenomen, öğretmen, düzenleme

Okullarda fenomen öğretmen devri kapandı

16:17 15.09.2026
gün ortası
gün ortası - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2026
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Okan Aslan
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Okan Aslan’ın Radyo Sputnik’teki Gün Ortası programında bugünkü konu başlıklarından biri Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yeni düzenlemelere ilişkin açıklamaları oldu. Okan Aslan, fenomen öğretmen devrinin kapandığını aktardı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitimde yeni döneme ilişkin düzenlemeleri açıkladı. Okullarda cep telefonu kullanımına yönelik sınırlamaların devam edeceğini belirten Tekin, öğretmenlerin de görev sırasında telefon kullanmaması gerektiğine dikkat çekti.
Özellikle sınıfta video çekerek sosyal medyada paylaşan öğretmenleri ilgilendiren uygulamayla birlikte, "fenomen öğretmen" döneminin sona ermesi hedefleniyor.
Gün Ortası programında yeni düzenlemeleri aktaran Okan Aslan, şöyle konuştu:
“Fenomen öğretmen devri kapandı. Milli Eğitim Bakanı açıklamalarda bulundu. Okullarda cep telefonu kullanımına yönelik düzenlemelere dikkat çekti. Öğretmen sayısının 1 milyon 260 bine, derslik sayısının da 760 bine yaklaştığını söyledi. Öğrencilerin teknolojik bağımlılığını azaltmak amacıyla okullardaki cep telefonu sınırlandırılması sürdürülüyor. Öğretmenlere de cep telefonu kullanılmaması yönünde uyarılar var. Özellikle sınıfta video çekip sosyal medyada paylaşan öğretmenleri doğrudan ilgilendiriyor. Artık video çekemeyecekler. Öğretmenlerin görev sırasında önlük giyeceği belirtildi, ayrıca yeni önlük standardı yayınlandı. Orta öğretime devam oranının yüzde 90’ın üzerine çıktığı belirtildi. Yusuf Tekin ayrıca Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin eğitimde başarının artmasına katkı sağladığını savundu”
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