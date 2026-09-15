https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/okullarda-fenomen-ogretmen-devri-kapandi-1108786086.html
Okullarda fenomen öğretmen devri kapandı
Okullarda fenomen öğretmen devri kapandı
Sputnik Türkiye
Okan Aslan’ın Radyo Sputnik’teki Gün Ortası programında bugünkü konu başlıklarından biri Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yeni düzenlemelere ilişkin... 15.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-15T16:17+0300
2026-09-15T16:17+0300
2026-09-15T16:17+0300
okan aslan i̇le gün ortasi
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yusuf tekin
meb
milli eğitim bakanlığı (meb)
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öğretmen
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitimde yeni döneme ilişkin düzenlemeleri açıkladı. Okullarda cep telefonu kullanımına yönelik sınırlamaların devam edeceğini belirten Tekin, öğretmenlerin de görev sırasında telefon kullanmaması gerektiğine dikkat çekti.Özellikle sınıfta video çekerek sosyal medyada paylaşan öğretmenleri ilgilendiren uygulamayla birlikte, "fenomen öğretmen" döneminin sona ermesi hedefleniyor.Gün Ortası programında yeni düzenlemeleri aktaran Okan Aslan, şöyle konuştu:
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Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
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Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, yusuf tekin, meb, milli eğitim bakanlığı (meb), fenomen, öğretmen, düzenleme
radyo sputnik, radyo, radyo, yusuf tekin, meb, milli eğitim bakanlığı (meb), fenomen, öğretmen, düzenleme
Okullarda fenomen öğretmen devri kapandı
Okan Aslan’ın Radyo Sputnik’teki Gün Ortası programında bugünkü konu başlıklarından biri Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yeni düzenlemelere ilişkin açıklamaları oldu. Okan Aslan, fenomen öğretmen devrinin kapandığını aktardı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitimde yeni döneme ilişkin düzenlemeleri açıkladı. Okullarda cep telefonu kullanımına yönelik sınırlamaların devam edeceğini belirten Tekin, öğretmenlerin de görev sırasında telefon kullanmaması gerektiğine dikkat çekti.
Özellikle sınıfta video çekerek sosyal medyada paylaşan öğretmenleri ilgilendiren uygulamayla birlikte, "fenomen öğretmen" döneminin sona ermesi hedefleniyor.
Gün Ortası programında yeni düzenlemeleri aktaran Okan Aslan, şöyle konuştu:
“Fenomen öğretmen devri kapandı. Milli Eğitim Bakanı açıklamalarda bulundu. Okullarda cep telefonu kullanımına yönelik düzenlemelere dikkat çekti. Öğretmen sayısının 1 milyon 260 bine, derslik sayısının da 760 bine yaklaştığını söyledi. Öğrencilerin teknolojik bağımlılığını azaltmak amacıyla okullardaki cep telefonu sınırlandırılması sürdürülüyor. Öğretmenlere de cep telefonu kullanılmaması yönünde uyarılar var. Özellikle sınıfta video çekip sosyal medyada paylaşan öğretmenleri doğrudan ilgilendiriyor. Artık video çekemeyecekler. Öğretmenlerin görev sırasında önlük giyeceği belirtildi, ayrıca yeni önlük standardı yayınlandı. Orta öğretime devam oranının yüzde 90’ın üzerine çıktığı belirtildi. Yusuf Tekin ayrıca Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin eğitimde başarının artmasına katkı sağladığını savundu”