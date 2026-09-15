Meyve sebzede vurgun nasıl yapılır?

Bu operasyonua şaşırmadım açıkçası. 2010 yılında biz bir hal yasasını çıkardık. Dedik ki, yani hükümet dedi ki, bu hal yasası çıktığında yaş fedve meyve fiyatı en az %25 ucuzlayacak dedi.Yasa 2012'de yürürlüğe girdi. O %25'lik indirimi biz bir türlü göremedik. 2014 yılına geldik.Gıda fiyatları yine çok gündemde bir gıda komitesi kuruldu ki bu komite ile fiyatları düşüreceğiz denildi. O da olmadı. Yine biliyorsunuz tanzim satış çadırları bir ara kuruldu.Daha ucuza satılsın diye. Tarım kredi kooperatiflerinin market sayısı arttırıldı ama hiçbirinin bu istenen fiyat düşüşünü sağlayamadığını görüyoruz. Dolayısıyla operasyon yapmakla, depo basmakla, yani bu tür şeylerle bu fiyatın düşmediği çok net görüldü.Çünkü sorun orada değil. Biz etikete bakarak sorunu çözmeye çalışıyoruz. Etiket sadece bir sonuç. Sizin uyguladığınız tarım politikasının, dış ticaret politikasının, destekleme politikasının hepsinin sonucu bir etiket olarak karşımıza çıkıyor. Yani çiftçi zaten ben para kazanamıyorum, zarar ediyorum diye söylüyor. Tüketici de ben alamıyorum, çok pahalı diyor. O zaman bu arada bir şeyler olduğu zaten kesin.Yani çiftçinin o maliyet problemini bizim çözmemiz lazım. O zaman çiftçi para kazanacak, kaça sattığını bilecek, kayıt sistemi var burada. Çiftçi kayıt sisteminde çiftçi hangi tarlaya, hangi bahçeye ne ekeceğini zaten bildiriyor.Ama bu sadece operasyonla, sadece depo basmakla, sadece ihracatı yasaklamakla bu işlerin olmayacağını, bütüncül bir politikaya ihtiyaç olduğunu üreticiden başlayarak son tüketiciye kadar olan zincirin doğru yönetilmesi, halkın yararına kullanılması önemli burada.