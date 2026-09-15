"Körfez, İran'ın elini öpmek zorunda kalacak"

“2015’te Suudiler, Ensarullah’a savaş başlatırken aynı argümanı kullandılar. ‘Bunlar İran’ın vekil gücü ve darbe yaptılar. Meşru hükümeti Sana’da tekrar iktidar yapana kadar savaşacağız’ dediler. İran’ı da Yemen’i işgal etmekle suçladılar. 2015’ten bu zamana kadar bu abluka sürdü. Suudiler savaşı sürdüremeyince bir ateşkes oldu. Hatta Suudiler Çin’i arabulucu yaparak Yemen ile ilişkilerini normalleştirdiler. Yemenliler ARAMCO tesislerini vurmuştu bu da Suudilere diz çöktürmüştü. Sonrasında savaş olabildiğince yatıştı. Suudiler kaşındı ve savaş tekrar başladı. Temmuz ayındaki Ayetullah Hamaney’in cenazesindeki Yemen heyeti çok coşkuluydu. Cenaze töreni bittikten sonra Yemenliler ülkelerine dönecekken Sana Havaalanı’na inecek uçaklar inmesin diye Suudiler havaalanını bombaladı. Ensarullah Hareketi de ‘Havaalanına karşı havaalanı, limana karşı liman’ dedi. Sonrasında da karşı denklem oluştu ve saldırılar devam etti. Yani İran istediği için Sana hükümeti bu savaşa girmiş değil. Suudiler temmuz ayında saldırıyı başlatmamış olsaydı ateşkes sürerdi. Sana hükümetinin İran’ın vekil gücü olmasından değil Aden hükümetinin Suudilerin vekil gücü olmasından bahsetmek gerek. Bunların en temel sorunu bu. Aden’e Yemen hükümeti diyorlar Sana hükümetine ise ‘Husiler’ diyorlar ancak ortada bir devlet varsa bu Sana hükümeti. Orduları, bütünleşik bir yapıları ve istikrarları var. Karşı taraf ise 40 parçadan oluşuyor. Örneğin Güney Geçiş Konseyi’nin temel ajandası Güney Yemen’in bağımsızlığını istemek. Emirliklerin Yemen’i bir arada tutmak gibi bir derdi yok. Suudilerin tayin ettiği konseyin başkanı Reşat Alimi’ye bağlı güçler var. İhvancılar örneğin ve Mağrib’i ellerinde tutuyorlar. Bunlarla emirliklerin vekil güçleri iki ay önce birbirini yiyordu. Bunlardan ‘devlet’ diye bahsediliyor ancak bunlar birbiriyle savaşıyor. Ensarullah Hareketi, temmuzdan itibaren Suudilerin kendi güçlerini Sana’ya karşı seferber etmeye hazırlanmasıyla ilgili erken istihbarat aldı. Sana Hükümeti üç dört hafta kadar önce saldırı yaptı. Buha Limanı’nda büyük kayıp yaşadılar. Diğer bölgelerdeki askeri kampları da vurdular. Büyük taarruz başlamadan önce Suudiler buradaki baskıyı azaltmak için Mağrib tarafından Sana’ya doğru bir akım başlattı. Sana hükümeti yarın düşecek biri propaganda yaptılar. Amaç Batı’yı rahatlatmaktı ancak Sana Hükümeti buna gerek bile duymadı. Sana hükümeti bunları hezimete uğrattığı gibi 72 saat içinde bunların oluşturduğu 76 bin kişilik paralı askerleri tarumar etti. Tarık Salih güçleri 72 saat içinde dağıldı. Bunların bazıları Aden’e kaçtı bir kısmı ise teslim oldu. Sonrasında Aden’de emirliklerin desteklediği güçler dahi bunları Aden’e sokmadı. Kendi aralarında dahi bir bütünlükleri yok.”