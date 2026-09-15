https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/fetonun-kurtlar-vadisindeki-gizli-kodlari-sifreli-mesajlar-nasil-diziye-sizdi-1108781999.html

FETÖ’nün Kurtlar Vadisi’ndeki gizli kodları: Şifreli mesajlar nasıl diziye sızdı?

FETÖ’nün Kurtlar Vadisi’ndeki gizli kodları: Şifreli mesajlar nasıl diziye sızdı?

Sputnik Türkiye

Ceyhun Bozkurt, Kurtlar Vadisi dizisinin özellikle 2010-2011 döneminden itibaren FETÖ ve Ergenekon kumpası jargonuna yaklaştığını söyledi. Bozkurt, dizinin bu... 15.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-15T14:37+0300

2026-09-15T14:37+0300

2026-09-15T14:37+0300

ceyhun bozkurt'la bölgeni̇n kalbi̇

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Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Radyo Sputnik'te yayınlanan “Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi” programında, Kurtlar Vadisi dizisinin özellikle 2008-2011 dönemindeki değişimini ve dizide işlenen konuların FETÖ yapılanmasıyla ilişkilendirilen söylemlerle benzerliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.“Kurtlar Vadisi'nin jargonu FETÖ jargonuna döndü”Bozkurt, dizinin ilk dönemleriyle sonraki dönemleri arasında belirgin bir konsept değişikliği yaşandığını belirterek, özellikle 2010-2011 döneminden itibaren kullanılan jargon ve işlenen konuların değiştiğini savundu.Bozkurt şunları söyledi:“Dizinin ilk formatı farklı bir politik zemine sahipti”Kurtlar Vadisi'nin ilk döneminde farklı siyasi kesimlerin kendi politik kodlarıyla ele aldığı sorunların ve düşman tanımlarının dizinin hikâyesine yansıdığını belirten Bozkurt, dizinin bu nedenle geniş bir izleyici kitlesinin ilgisini çektiğini ifade etti.Bozkurt şunları söyledi:Bozkurt, dizinin ilk döneminde devlet içerisindeki mücadelelerin de işlendiğini belirterek, “Devletin içinde mücadeleleri görüyoruz. Gladio diyebileceğimiz bir yapılanma var, Baron diye biri var başında. Bakıyorsun, Amerikan planlarına uygun hareket etmek isteyenlerle böyle milli mücadeleyi savunanların bir mücadelesini görüyoruz. Acayip bir durumdu” dedi.“Ergenekon kumpasının dili diziye taşındı”Dizinin yapım sürecindeki değişimin, Osman Sınav'ın ayrılması ve Pana Film döneminin başlamasıyla belirginleştiğini söyleyen Bozkurt, bazı karakter ve söylemlerin Ergenekon soruşturması ve kumpasıyla ilişkilendirilebilecek bir çerçeveye taşındığını savundu.Bozkurt şunları söyledi:Darbe sahnesine ilişkin değerlendirmeBozkurt, Kurtlar Vadisi'nde yer alan bir darbe sahnesinin de dönemin siyasi atmosferi ve söylemleri açısından dikkat çekici olduğunu belirtti. Sahnede İskender Büyük'ün de bulunduğu bir toplantıda darbeden vazgeçildiğinin ve darbenin ifşa olduğunun söylendiğini aktardı.Bozkurt şunları söyledi: “Kurtlar Vadisi'nin mesela darbeyle ilgili bir sahnesi var. Diyor ki: Birileri, İskender Büyük'ün de olduğu bir grup toplantı yapıyor. ‘Darbeden vazgeçtik’ diyor, ‘İfşa olmuş’ diyor darbe.”Bozkurt, sahnede “Yetim” olarak adlandırılan kişinin dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök olduğunu belirterek, sahnenin FETÖ söylemleriyle benzerlik taşıdığını savundu.Bozkurt şöyle konuştu:“Acayip bir dizi”Bozkurt, aynı sahnede geçen “Yetim” ve “öksüz” ifadelerinin daha sonra Adil Öksüz ismini hatırlattığını belirterek, dizinin bu yönüyle dikkat çekici olduğunu ifade etti:“Bu tür diziler üzerinden çokça mesaj verdiklerini biliyoruz”FETÖ mensuplarının istihbarat ve casusluk faaliyetleri yürüttüğünü savunan Bozkurt, bu yapıların televizyon dizileri üzerinden mesaj verdiğini de iddia etti.Bozkurt şunları söyledi:

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