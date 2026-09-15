Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/bilim-insanlari-uyardi-plastik-insulin-direncini-artirabilir-1108787570.html
Bilim insanları uyardı: Plastik insülin direncini artırabilir
Bilim insanları uyardı: Plastik insülin direncini artırabilir
Sputnik Türkiye
Gıda ve içecek ambalajlarında yaygın olarak kullanılan endüstriyel bir kimyasal olan bisfenol A'nın (BPA), vücuda alındığında insülin duyarlılığını olumsuz... 15.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-15T17:42+0300
2026-09-15T17:42+0300
yaşam
şişe
pet şişe
plastik su şişesi
su şişesi
konserve
plastik
plastik kirlilik
plastik çöp
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/1b/1071655470_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e4261b7aa8a313e3c626e1387a6e1fd2.jpg
Bilim insanlarının yürüttüğü bir çalışma, BPA'nın daha önce güvenli kabul edilen düşük dozlarının bile kısa vadede insülin duyarlılığını azaltabileceğini ortaya koydu.Araştırmada, 40 sağlıklı genç yetişkin üzerinde randomize, çift kör ve plasebo kontrollü klinik çalışma gerçekleştirildi.Katılımcıların yarısına düşük doz BPA, diğer yarısına ise plasebo verildi. Beş günün sonunda BPA alan grupta periferik insülin duyarlılığının yüzde 9 azaldığı, plasebo grubunda ise hafif artış görüldüğü belirlendi.Araştırmacılar, bulguların BPA'nın insanlarda kısa süreli kullanımının insülin duyarlılığını bozabileceğine ilişkin yayımlanmış ilk deneysel kanıt olduğunu belirtti.Çalışmanın yalnızca genç ve sağlıklı yetişkinlerle yürütüldüğüne dikkat çeken araştırmacılar, sonuçların obezite, prediyabet veya tip 2 diyabeti bulunan kişiler için geçerli olup olmadığının henüz bilinmediğini kaydetti.Araştırmacılar, daha geniş kapsamlı çalışmalar yapılması gerektiğini vurgularken, mevcut bulguların BPA için belirlenen güvenli maruziyet sınırlarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin kanıtları güçlendirdiğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/tek-kullanimlik-plastiklere-yasak-yolda-plastik-catal-ve-pipet-donemi-sona-eriyor-1104163681.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/1b/1071655470_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_01cce75aed4ea9bfb3cf27f1f25101c8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
şişe, pet şişe, plastik su şişesi, su şişesi, konserve, plastik, plastik kirlilik, plastik çöp
şişe, pet şişe, plastik su şişesi, su şişesi, konserve, plastik, plastik kirlilik, plastik çöp

Bilim insanları uyardı: Plastik insülin direncini artırabilir

17:42 15.09.2026
© AP Photo / Aurelien Morissardplastik, plastik şişe, plastik bardak
plastik, plastik şişe, plastik bardak - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2026
© AP Photo / Aurelien Morissard
Abone ol
Gıda ve içecek ambalajlarında yaygın olarak kullanılan endüstriyel bir kimyasal olan bisfenol A'nın (BPA), vücuda alındığında insülin duyarlılığını olumsuz etkileyebileceği belirlendi.
Bilim insanlarının yürüttüğü bir çalışma, BPA'nın daha önce güvenli kabul edilen düşük dozlarının bile kısa vadede insülin duyarlılığını azaltabileceğini ortaya koydu.
Araştırmada, 40 sağlıklı genç yetişkin üzerinde randomize, çift kör ve plasebo kontrollü klinik çalışma gerçekleştirildi.
Katılımcıların yarısına düşük doz BPA, diğer yarısına ise plasebo verildi. Beş günün sonunda BPA alan grupta periferik insülin duyarlılığının yüzde 9 azaldığı, plasebo grubunda ise hafif artış görüldüğü belirlendi.
Araştırmacılar, bulguların BPA'nın insanlarda kısa süreli kullanımının insülin duyarlılığını bozabileceğine ilişkin yayımlanmış ilk deneysel kanıt olduğunu belirtti.
Çalışmanın yalnızca genç ve sağlıklı yetişkinlerle yürütüldüğüne dikkat çeken araştırmacılar, sonuçların obezite, prediyabet veya tip 2 diyabeti bulunan kişiler için geçerli olup olmadığının henüz bilinmediğini kaydetti.
Araştırmacılar, daha geniş kapsamlı çalışmalar yapılması gerektiğini vurgularken, mevcut bulguların BPA için belirlenen güvenli maruziyet sınırlarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin kanıtları güçlendirdiğini ifade etti.
Plastik - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2026
TÜRKİYE
Tek kullanımlık plastiklere yasak yolda: Plastik çatal ve pipet dönemi sona eriyor
11 Mart, 09:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала