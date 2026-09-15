https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/bilim-insanlari-uyardi-plastik-insulin-direncini-artirabilir-1108787570.html

Bilim insanları uyardı: Plastik insülin direncini artırabilir

Bilim insanları uyardı: Plastik insülin direncini artırabilir

Sputnik Türkiye

Gıda ve içecek ambalajlarında yaygın olarak kullanılan endüstriyel bir kimyasal olan bisfenol A'nın (BPA), vücuda alındığında insülin duyarlılığını olumsuz... 15.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-15T17:42+0300

2026-09-15T17:42+0300

2026-09-15T17:42+0300

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Bilim insanlarının yürüttüğü bir çalışma, BPA'nın daha önce güvenli kabul edilen düşük dozlarının bile kısa vadede insülin duyarlılığını azaltabileceğini ortaya koydu.Araştırmada, 40 sağlıklı genç yetişkin üzerinde randomize, çift kör ve plasebo kontrollü klinik çalışma gerçekleştirildi.Katılımcıların yarısına düşük doz BPA, diğer yarısına ise plasebo verildi. Beş günün sonunda BPA alan grupta periferik insülin duyarlılığının yüzde 9 azaldığı, plasebo grubunda ise hafif artış görüldüğü belirlendi.Araştırmacılar, bulguların BPA'nın insanlarda kısa süreli kullanımının insülin duyarlılığını bozabileceğine ilişkin yayımlanmış ilk deneysel kanıt olduğunu belirtti.Çalışmanın yalnızca genç ve sağlıklı yetişkinlerle yürütüldüğüne dikkat çeken araştırmacılar, sonuçların obezite, prediyabet veya tip 2 diyabeti bulunan kişiler için geçerli olup olmadığının henüz bilinmediğini kaydetti.Araştırmacılar, daha geniş kapsamlı çalışmalar yapılması gerektiğini vurgularken, mevcut bulguların BPA için belirlenen güvenli maruziyet sınırlarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin kanıtları güçlendirdiğini ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/tek-kullanimlik-plastiklere-yasak-yolda-plastik-catal-ve-pipet-donemi-sona-eriyor-1104163681.html

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şişe, pet şişe, plastik su şişesi, su şişesi, konserve, plastik, plastik kirlilik, plastik çöp