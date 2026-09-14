https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/yapay-zekdan-dario-amodeinin-uyarilarina-iliskin-degerlendirme-mesele-yapay-zek-dursun-degil-1108754130.html

Yapay zekâdan Dario Amodei'nin uyarılarına ilişkin değerlendirme: Mesele yapay zekâ dursun değil

Yapay zekâdan Dario Amodei'nin uyarılarına ilişkin değerlendirme: Mesele yapay zekâ dursun değil

Sputnik Türkiye

Yapay zekâ alanındaki gelişim hızının güvenlik ve denetim kapasitesini geride bırakmaması gerektiğini belirten yapay zekâ, Dario Amodei’nin önerdiği bağımsız... 14.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-14T16:05+0300

2026-09-14T16:05+0300

2026-09-14T16:05+0300

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Gazeteci Serhat Ayan'ın sunduğu Radyo Sputnik'teki Yeni Şeyler Rehberi programında, son dönemde yapay zekânın gelişim hızına ilişkin tartışmalar ele alındı. Programda yapay zekâya, Anthropic CEO'su Dario Amodei'nin yapay zekâ gelişiminin hızına ilişkin değerlendirmeleri soruldu.Yapay zekâ, Amodei'nin yaklaşımının yapay zekâ gelişimini tamamen durdurmak anlamına gelmediğini, asıl hedefin en güçlü modellerin gelişim hızının güvenlik ve denetim kapasitesini aşmaması olduğunu belirtti.Yapay zekâ şunları söyledi:Üç katmanlı güvenlik önerisiDeğerlendirmede, Amodei'nin çözüm önerisinin bağımsız denetim, demokratik ülkeler arasında koordinasyon ve doğrulanabilir uluslararası anlaşmalardan oluştuğu belirtildi.Yapay zekâ şunları söyledi:"Frene basalım" demek motoru kapatmak değilYapay zekâ, Amodei'nin "Frontier" olarak tanımladığı en ileri modellerin bir sonraki modeli geliştirme hızına dikkat çekti. Bu hızın artması hâlinde güvenlik, değerlendirme ve yönetişim mekanizmalarının geride kalabileceği belirtildi.Yapay zekâ şunları söyledi:Çin faktörü ve doğrulanabilir uluslararası anlaşmaDemokratik ülkelerin kendi aralarında denetim ve şeffaflık standartları oluşturabileceği, ancak büyük rakiplerin aynı kuralları kabul etmemesi hâlinde önemli bir asimetri oluşabileceği belirtildi.Yapay zekâ şunları söyledi:Asıl endişe: Otonomi kazanan sistemlerYapay zekâ, yapay zekâ güvenliği alanındaki en büyük endişenin yalnızca sistemlerin insanlardan nefret etmesi gibi senaryolardan ibaret olmadığını belirtti. Daha önemli risklerden birinin, çok güçlü sistemlerin insan denetimi dışında hedeflerine ulaşmak için istenmeyen ara stratejiler geliştirmesi olduğu ifade edildi:Kötüye kullanım ve yapay zekânın kendini geliştirmesiDeğerlendirmede, güçlü yapay zekâ modellerinin kötüye kullanımının da önemli bir risk oluşturduğu belirtildi. Siber saldırılar, biyolojik ajan tasarımı ve büyük ölçekli ekonomik manipülasyon bu riskler arasında sıralandı:Yapay zekâ, tartışmanın tek bir felaket senaryosuna odaklanmadığını, asıl endişenin hızla otonomi kazanan sistemlerin sınırlarının zamanında anlaşılamaması ve gerektiğinde kontrol edilememesi olduğunu belirtti:

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2026

Serhat Ayan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg

Serhat Ayan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg

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