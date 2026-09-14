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Türkiye'nin ilk ay yolculuğu başlıyor: '2027'nin ilk aylarında fırlatılacak'
Türkiye'nin ilk ay yolculuğu başlıyor: '2027'nin ilk aylarında fırlatılacak'
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk Ay görevi kapsamında geliştirilen Ay Uzay Aracı'nın çalışmalarının tamamlandığını ve 2027'nin... 14.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-14T18:26+0300
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk Ay görevi kapsamında geliştirilen Ay Uzay Aracı'nın üretim, montaj ve entegrasyon çalışmalarının tamamlandığını, aracın sistem seviyesi çevresel testler için TUSAŞ'a gönderildiğini açıkladı.TÜBİTAK SAGE'de düzenlenen 'Ay Araştırma Programı Basın Toplantısı'nda konuşan Bakan Kacır, şu ifadeleri kullandı:'Yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla ürettik'Ay uzay aracının yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla üretildiğini belirten Bakan Kacır, şöyle konuştu:TÜRKSAT 7A uydusuTürkiye'nin uydu teknolojilerinde elde ettiği birikimin yeni projelerin önünü açtığını belirten Bakan Kacır, yüksek hızlı veri iletimi ve esnek kapsama kapasitesine sahip olacak TÜRKSAT 7A uydusu için çalışmalara başlandığını bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260912/nasadan-uzayda-gizemli-kesif-daha-once-benzeri-gorulmeyen-x-isini-kaynaklari-tespit-edildi-1108713704.html
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mehmet fatih kacır, türkiye, ay, tusaş, uzay, uluslararası uzay i̇stasyonu (iss), uzay yarışı
mehmet fatih kacır, türkiye, ay, tusaş, uzay, uluslararası uzay i̇stasyonu (iss), uzay yarışı
Türkiye'nin ilk ay yolculuğu başlıyor: '2027'nin ilk aylarında fırlatılacak'
18:26 14.09.2026 (güncellendi: 18:29 14.09.2026)
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk Ay görevi kapsamında geliştirilen Ay Uzay Aracı'nın çalışmalarının tamamlandığını ve 2027'nin ilk aylarında fırlatılmasının planlandığını söyledi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk Ay görevi kapsamında geliştirilen Ay Uzay Aracı'nın üretim, montaj ve entegrasyon çalışmalarının tamamlandığını, aracın sistem seviyesi çevresel testler için TUSAŞ'a gönderildiğini açıkladı.
TÜBİTAK SAGE'de düzenlenen 'Ay Araştırma Programı Basın Toplantısı'nda konuşan Bakan Kacır, şu ifadeleri kullandı:
Ay'a erişmek üzere üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetlerini tamamladığımız uzay aracımızı, sistem seviyesi çevresel testlerinin gerçekleştirilmesi için TUSAŞ bünyesindeki Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezimize, USET'e uğurluyoruz. Türkiye'nin ilk derin uzay görevine uzanan yolculuğumuzda attığımız bu adımın, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bugüne kadar yalnızca 8 ülke, Ay görevi gerçekleştirdi. Biz de kendi mühendislik kabiliyetlerimizle hayata geçireceğimiz Ay Araştırma Programımızla, Ay görevi gerçekleştiren 9'uncu ülke olmayı hedefliyoruz. 2027'nin ilk aylarında fırlatmayı planladığımız Ay Uzay Aracımızın, yaklaşık 2 aylık yolculuğun ardından, Ay yüzeyinden 100 kilometre irtifada bulunan kutupsal ve dairesel görev yörüngesine ulaşmasını öngörüyoruz. Burada en az 3 ay boyunca operasyon yürüteceğiz. Görev performansına bağlı olarak bu süreyi 1.5 yıla kadar uzatabileceğiz.
'Yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla ürettik'
Ay uzay aracının yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla üretildiğini belirten Bakan Kacır, şöyle konuştu:
Bu bilimsel görevi icra edecek yaklaşık 3.5 ton ağırlığındaki Ay uzay aracımızı yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla ürettik. İMECE ve TÜRKSAT 6A projelerinde geliştirdiğimiz uçuş bilgisayarı, haberleşme, güç, ısıl kontrol ve yörünge operasyonları gibi kritik kabiliyetlerden, Ay uzay aracımızda yararlandık. Uydu teknolojilerinde yıllar içinde inşa ettiğimiz bilgi birikiminin eseri uzay aracımızın üretim, montaj ve entegrasyon çalışmalarını tamamladık. İcra edilecek testlerle, aracımızın fırlatma sırasında ve uzay ortamında karşılaşacağı zorlu koşullara dayanımını doğrulayacağız. Isıl vakum testleriyle uzay ortamını, yapısal testlerle fırlatma koşullarını, elektromanyetik uyumluluk testleriyle de aracımızdaki sistemlerin birlikte güvenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sınayacağız.
Türkiye'nin uydu teknolojilerinde elde ettiği birikimin yeni projelerin önünü açtığını belirten Bakan Kacır, yüksek hızlı veri iletimi ve esnek kapsama kapasitesine sahip olacak TÜRKSAT 7A uydusu için çalışmalara başlandığını bildirdi.