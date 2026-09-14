https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/okan-buruktan-sporting-maci-hakemi-hakkinda-yeni-yorum-ben-olsam-hakemlik-hayatini-bitiririm-1108737552.html

Okan Buruk'tan Sporting maçı hakemi hakkında yeni yorum: 'Ben olsam hakemlik hayatını bitiririm'

Okan Buruk'tan Sporting maçı hakemi hakkında yeni yorum: 'Ben olsam hakemlik hayatını bitiririm'

Sputnik Türkiye

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kocaelispor karşılaşmasının basın toplantısında Sporting maçının hakemiyle ilgili "Ben olsam hakemlik hayatını... 14.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-14T07:51+0300

2026-09-14T07:51+0300

2026-09-14T07:51+0300

spor

okan buruk

galatasaray

hakem

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kocaelispor'u 1-0 yenerek Beşiktaş'a maç fazlasıyla kaptırdıkları liderliği geri aldıkları için oyuncularını tebrik etti.Okan Buruk, geçen hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda 3-1 kaybettikleri Sporting maçının Video Yardımcı Hakemi Christian Dingert'e bir daha görev verilmemesi gerektiğini savundu.Portekiz'in başkenti Lizbon'da yapılan maça değinen Buruk, "Sporting maçından çok farklı bir skorla dönebilirdik. Biz 1-0 öndeyken bence tartışılmaz bir şekilde bir kırmızı kart var. Kırmızı karta çağırmayan Alman hakeme ben olsam hakemlik hayatını bitiririm. Bir daha bu hakemin Şampiyonlar Ligi'nde maç almaması gerekiyor. Belki Lizbon'dan 3-0, 4-0 kazanıp da gelebilirdik. Ancak oyun içerisinde birçok şey var. O yüzden oyunu kaybettiğiniz anlarda neleri yanlış yaptığımıza odaklanmamız gerekiyor. Oyuncularımıza Şampiyonlar Ligi'ni özellikle daha iyi yönetmemiz gerektiğini vurguladık. Olumlu-olumsuz, başarılı-başarısız maçlar tabii ki olacak ama burada gerçekten bizi seven, bize değer veren Galatasaray taraftarı olduğunu biliyoruz. Bunu zaten sokakta görüyoruz. O yüzden sosyal medya çukurunun içerisine de hiçbir zaman düşmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.'Dün, puan durumuna baktım ve mental olarak güçlendim'Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, sert eleştirlere rağmen mental olarak nasıl güçlü kaldığı sorusuna "Çok basit. Dün, puan durumuna baktım ve mental olarak güçlendim. Bakıyorum puan durumunda en üst sıradayız. Takımım da 4 sene üst üste şampiyon olmuş. Bundan daha güzel bir şey olamaz. Galatasaray'ı nereden vurabilirsin? Okan Buruk üzerinden vurabilirsin. Okan Buruk üzerinden vurmaya çalışanlara da Galatasaraylılar gereken cevabı verecektir. Bunu Galatasaraylılar yapıyor gibi düşünmemek lazım. Ben tam tersini düşünüyorum, Galatasaray taraftarı her zaman takımın hocasına, futbolcusuna sahip çıkar. Gerçek taraftar burada Galatasaray ile birlikte olur. Ben buna biraz daha inanıyorum." yanıtını verdi.

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okan buruk, galatasaray, hakem