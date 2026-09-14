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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/istanbuldaki-kiralik-sosyal-konutlarin-ornek-daireleri-tanitildi-1108753177.html
İstanbul'daki kiralık sosyal konutların örnek daireleri tanıtıldı
İstanbul'daki kiralık sosyal konutların örnek daireleri tanıtıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da kiralık sosyal konut projesi kapsamında Başakşehir ve Ataşehir'deki örnek daireler tanıtıldı. 14.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-14T15:06+0300
2026-09-14T15:06+0300
türki̇ye
kiralık
yüzyılın konut projesi
başakşehir
sosyal konut
i̇stanbul’da kiralık sosyal konut
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Yüzyılın Konut Projesi kapsamındaki kiralık sosyal konutların Başakşehir ve Ataşehir’deki örnek daireleri tanıtıldı.Başvurular 25 Eylül'e kadar sürecekProje kapsamında yapımı tamamlanan ilk 1071 konut için başvurular alınmaya başladı. Başvurular 25 Eylül'e kadar toplanacak. Kura çekimi ve teslimat ekim ayında başlayacak. İstanbul’da inşa edilecek 100 bin konutun yanı sıra 15 bin sosyal konut da dar gelirli vatandaşlar için Türkiye’de ilk kez uygulanacak sistemle kiralanacak.Aylık kiraları 10 bin liradan başlayacakİstanbul’da 4 ayrı bölge için başvuruların alınacağı proje kapsamında konutlar 3 yıl süreyle belirtilen şartlara uyan 18 yaşından büyük, evli T.C. vatandaşlarına kiralanacak.Bölge rayicinin altında fiyatlarla, ev sahibi olmayan vatandaşlara uygun şartlarda kiralama imkanı sunacak proje kapsamında kira tutarları aylık 10 bin liradan başlayacak ve konutun büyüklüğüne göre değişecek.Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören ilçelerinde toplam 360, Maltepe, Tuzla ve Kartal ilçelerinde toplam 330, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde toplam 291 ve Arnavutköy ilçesinde 90 olmak üzere toplam 1071 konut kiralanacak.Örnek daireler tanıtıldıÖrnek dairelerin tanıtımı yapılırken, Başakşehir’de kiralanacak 2+1 daireler net 76 metrekare, 3+1 daireler ise net 102 metrekare olacak. Ataşehir’de ise 2+1 daireler net 76 metrekare, 3+1 daireler ise net 98 metrekare olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/istanbuldaki-kiralik-konut-kampanyasiyla-ilgili-en-cok-merak-edilen-15-soru-ve-15-yanit-1108691218.html
türki̇ye
başakşehir
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kiralık, yüzyılın konut projesi, başakşehir, sosyal konut, i̇stanbul’da kiralık sosyal konut
kiralık, yüzyılın konut projesi, başakşehir, sosyal konut, i̇stanbul’da kiralık sosyal konut

İstanbul'daki kiralık sosyal konutların örnek daireleri tanıtıldı

15:06 14.09.2026
© Engin Zaferkiralık sosyal konut
kiralık sosyal konut - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2026
© Engin Zafer
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İstanbul'da kiralık sosyal konut projesi kapsamında Başakşehir ve Ataşehir'deki örnek daireler tanıtıldı.
Yüzyılın Konut Projesi kapsamındaki kiralık sosyal konutların Başakşehir ve Ataşehir’deki örnek daireleri tanıtıldı.

Başvurular 25 Eylül'e kadar sürecek

Proje kapsamında yapımı tamamlanan ilk 1071 konut için başvurular alınmaya başladı. Başvurular 25 Eylül'e kadar toplanacak. Kura çekimi ve teslimat ekim ayında başlayacak.
İstanbul’da inşa edilecek 100 bin konutun yanı sıra 15 bin sosyal konut da dar gelirli vatandaşlar için Türkiye’de ilk kez uygulanacak sistemle kiralanacak.
© Engin Zaferkiralık sosyal konut
kiralık sosyal konut - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2026
kiralık sosyal konut
© Engin Zafer

Aylık kiraları 10 bin liradan başlayacak

İstanbul’da 4 ayrı bölge için başvuruların alınacağı proje kapsamında konutlar 3 yıl süreyle belirtilen şartlara uyan 18 yaşından büyük, evli T.C. vatandaşlarına kiralanacak.

Bölge rayicinin altında fiyatlarla, ev sahibi olmayan vatandaşlara uygun şartlarda kiralama imkanı sunacak proje kapsamında kira tutarları aylık 10 bin liradan başlayacak ve konutun büyüklüğüne göre değişecek.

Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören ilçelerinde toplam 360, Maltepe, Tuzla ve Kartal ilçelerinde toplam 330, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde toplam 291 ve Arnavutköy ilçesinde 90 olmak üzere toplam 1071 konut kiralanacak.

Örnek daireler tanıtıldı

Örnek dairelerin tanıtımı yapılırken, Başakşehir’de kiralanacak 2+1 daireler net 76 metrekare, 3+1 daireler ise net 102 metrekare olacak. Ataşehir’de ise 2+1 daireler net 76 metrekare, 3+1 daireler ise net 98 metrekare olacak.
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2026
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