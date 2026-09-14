https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/istanbuldaki-kiralik-sosyal-konutlarin-ornek-daireleri-tanitildi-1108753177.html

İstanbul'daki kiralık sosyal konutların örnek daireleri tanıtıldı

İstanbul'daki kiralık sosyal konutların örnek daireleri tanıtıldı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da kiralık sosyal konut projesi kapsamında Başakşehir ve Ataşehir'deki örnek daireler tanıtıldı. 14.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-14T15:06+0300

2026-09-14T15:06+0300

2026-09-14T15:06+0300

türki̇ye

kiralık

yüzyılın konut projesi

başakşehir

sosyal konut

i̇stanbul’da kiralık sosyal konut

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Yüzyılın Konut Projesi kapsamındaki kiralık sosyal konutların Başakşehir ve Ataşehir’deki örnek daireleri tanıtıldı.Başvurular 25 Eylül'e kadar sürecekProje kapsamında yapımı tamamlanan ilk 1071 konut için başvurular alınmaya başladı. Başvurular 25 Eylül'e kadar toplanacak. Kura çekimi ve teslimat ekim ayında başlayacak. İstanbul’da inşa edilecek 100 bin konutun yanı sıra 15 bin sosyal konut da dar gelirli vatandaşlar için Türkiye’de ilk kez uygulanacak sistemle kiralanacak.Aylık kiraları 10 bin liradan başlayacakİstanbul’da 4 ayrı bölge için başvuruların alınacağı proje kapsamında konutlar 3 yıl süreyle belirtilen şartlara uyan 18 yaşından büyük, evli T.C. vatandaşlarına kiralanacak.Bölge rayicinin altında fiyatlarla, ev sahibi olmayan vatandaşlara uygun şartlarda kiralama imkanı sunacak proje kapsamında kira tutarları aylık 10 bin liradan başlayacak ve konutun büyüklüğüne göre değişecek.Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören ilçelerinde toplam 360, Maltepe, Tuzla ve Kartal ilçelerinde toplam 330, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde toplam 291 ve Arnavutköy ilçesinde 90 olmak üzere toplam 1071 konut kiralanacak.Örnek daireler tanıtıldıÖrnek dairelerin tanıtımı yapılırken, Başakşehir’de kiralanacak 2+1 daireler net 76 metrekare, 3+1 daireler ise net 102 metrekare olacak. Ataşehir’de ise 2+1 daireler net 76 metrekare, 3+1 daireler ise net 98 metrekare olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/istanbuldaki-kiralik-konut-kampanyasiyla-ilgili-en-cok-merak-edilen-15-soru-ve-15-yanit-1108691218.html

türki̇ye

başakşehir

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kiralık, yüzyılın konut projesi, başakşehir, sosyal konut, i̇stanbul’da kiralık sosyal konut