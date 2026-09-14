https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/her-gun-okullara-bir-ogun-ucretsiz-yemegin-butceye-etkisi-ne-kadar-olur-1108761911.html
Her gün okullara bir öğün ücretsiz yemeğin bütçeye etkisi ne kadar olur?
Her gün okullara bir öğün ücretsiz yemeğin bütçeye etkisi ne kadar olur?
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Yeni Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve Adalet Peşinde Aileleri Platformu Sözcüsü Döne Kaya oldu. 14.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-14T19:10+0300
2026-09-14T19:10+0300
2026-09-14T19:10+0300
mustafa hoş i̇le yol arkadaşi
türkiye
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radyo
mustafa hoş
haberler
sami kervancıoğlu
maliye bakanı
perşembe
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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depreminde yıkılan ve 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı'nda iki şahsın yargılandığı davada karar açıklandı. Apartmandaki kolonları kesen pastane sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'e 8'er yıl hapis cezası verildi. İkisi de tahliye edildi. 4 gündür Adalet Bakanlığı önünde yaşam nöbeti tutan Adalet Peşinde Aileleri Platformu Sözcüsü Döne Kaya, yaşananları Radyo Sputnik canlı yayınında şu sözlerle anlattı:YENİ Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okullarda öğrencilere ücretsiz bir öğün sıcak yemek verilmesi çağrısı yaptı. Akdoğan, bunun 15 milyon öğrenci için yıllık maliyetini hesapladı. YENİ Partili Akdoğan, şunları söyledi:
perşembe
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Mustafa Hoş
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
türkiye, radyo sputnik, radyo, radyo, mustafa hoş, haberler, sami kervancıoğlu, maliye bakanı, perşembe, adalet bakanlığı
türkiye, radyo sputnik, radyo, radyo, mustafa hoş, haberler, sami kervancıoğlu, maliye bakanı, perşembe, adalet bakanlığı
Her gün okullara bir öğün ücretsiz yemeğin bütçeye etkisi ne kadar olur?
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Yeni Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve Adalet Peşinde Aileleri Platformu Sözcüsü Döne Kaya oldu.
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depreminde yıkılan ve 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı'nda iki şahsın yargılandığı davada karar açıklandı. Apartmandaki kolonları kesen pastane sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'e 8'er yıl hapis cezası verildi. İkisi de tahliye edildi. 4 gündür Adalet Bakanlığı önünde yaşam nöbeti tutan Adalet Peşinde Aileleri Platformu Sözcüsü Döne Kaya, yaşananları Radyo Sputnik canlı yayınında şu sözlerle anlattı:
Kolon kesen pastane sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pakel'e 8 yıl ceza verildi. Sonra da serbest bırakıldılar. Mahkemeye bu kararlar için itiraz edildi. 5. Ağır ceza dairesi. Perşembe günü dava gördü. Gece 12 ile 1 arasında karar çıktı. Cuma günü mahkeme savcısı itiraz etti karara olası kasta yargılanması gerekir diye. Hemen reddetti. Mahkeme 4. Ağır ceza başkanı. Sonrasında hafta sonu girdi.Araya 5. Pazartesi günü 5. Ağır değerlendiri itirazları ve dediğim gibi saat 5 sularında o da reddetti. Şu an istinaf süreci başlayacak. O yüzden de süresiz 1 şekilde eylemlere devam ediyoruz.Çünkü bu değil 53 bin hakkın şey adaleti. Birlikte aslında ne dönmüş oldu? Yani kolon kesmek. Yani özeti oldu değil mi? Yani bunun bir kolon kesilen serbest olması, imar affı yapanların serbest olması aynı şey şu an değişen hiçbir şey yok ortada.Nasıl ki imar affı çıkaranlar serbestse kolon kesenler de serbest oluyor ve insanlar öldürülebilecek. Bundan sonraki depremlerde kolon kestiği için.
YENİ Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okullarda öğrencilere ücretsiz bir öğün sıcak yemek verilmesi çağrısı yaptı. Akdoğan, bunun 15 milyon öğrenci için yıllık maliyetini hesapladı. YENİ Partili Akdoğan, şunları söyledi:
Bu ülkede, okullarda bir öğün yemek verilmiyor, niye? Bu bir tercih meselesi. Zaten memleket yönetiminde her şey bir tercih meselesi. Yani bu memlekette yapılamayacak çok az şey var. Para yok. Yani para kime göre yok, neye göre yok? Kimin parası yok? Para var. Para var da bu tercihler manzumesi içerisinde kimin nereye harcayacağı konusunda bir sıkıntı var. Okullarda öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek vermek isterseniz ortalama 87 liraya mal ediyorsunuz. Türkiye'nin bazı bölgelerinde bu maliyet daha artabilir. Bazı bölgelerinde bu maliyet daha düşebilir ama ortalama maliyetiniz 87 TL. Peki kaç milyon öğrenciye vereceksiniz? 15 milyon öğrenciye vereceksiniz. Kaç gün vereceksiniz? 180 iş günü okula gidiliyor. 180 gün vereceksiniz. 180 iş gününde 15 milyon öğrenciye 87 TL maliyetli yemeği verirseniz sizin karşınıza 235 milyarlık bir bütçe çıkar. Yıllık miktarı bu 235 milyar. Eğitim Bakanlığınızın yüzde bütçesinin yüzde onu devlet bütçenizin yüzde birini ayıracaksınız ve her öğün çocuklara her gün çocuklara bir öğün vereceksiniz. Bu 87 TL'lik tek maliyet içerisinde her şey var. Yani bunun lojistiğinden tutun bulaşığının yıkanmasına kadar her şey bu paranın içinde. Faize ödenen para bu. 1 trilyon 791 milyar 13 milyon. 1 trilyon 791 milyar para faize ödenmişse artık rica edeceğim 235 milyar da çocuklarımız ayrılabilsin. Maliye Bakanı ile yan yana geldim. Bir seyahatte bir bir buçuk saat sohbet etme şansımız oldu. Maliye Bakanımız çok nazik bir insan sağ olsun. Benim açtığım ilk konu buydu biliyor musunuz? Ya dedim Sayın Bakanım sizi hazır bulmuşken ya bu bütçeye yükü bakımından konuşuluyor ama bu çocuklara bir öğün yemek verebilir miyiz? O gün hatırlıyorum Maliye Bakanımız bu yüzdelik dilimi yüzde üç olarak ya bütçenin yüzde üçü yapıyor falan demişti. Sonra biz bir hesap yaptık yüzde birine denk geldiğini gördük. Bunu oradan keseceğiz buradan keseceğiz vereceğiz.