Her gün okullara bir öğün ücretsiz yemeğin bütçeye etkisi ne kadar olur?

Bu ülkede, okullarda bir öğün yemek verilmiyor, niye? Bu bir tercih meselesi. Zaten memleket yönetiminde her şey bir tercih meselesi. Yani bu memlekette yapılamayacak çok az şey var. Para yok. Yani para kime göre yok, neye göre yok? Kimin parası yok? Para var. Para var da bu tercihler manzumesi içerisinde kimin nereye harcayacağı konusunda bir sıkıntı var. Okullarda öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek vermek isterseniz ortalama 87 liraya mal ediyorsunuz. Türkiye'nin bazı bölgelerinde bu maliyet daha artabilir. Bazı bölgelerinde bu maliyet daha düşebilir ama ortalama maliyetiniz 87 TL. Peki kaç milyon öğrenciye vereceksiniz? 15 milyon öğrenciye vereceksiniz. Kaç gün vereceksiniz? 180 iş günü okula gidiliyor. 180 gün vereceksiniz. 180 iş gününde 15 milyon öğrenciye 87 TL maliyetli yemeği verirseniz sizin karşınıza 235 milyarlık bir bütçe çıkar. Yıllık miktarı bu 235 milyar. Eğitim Bakanlığınızın yüzde bütçesinin yüzde onu devlet bütçenizin yüzde birini ayıracaksınız ve her öğün çocuklara her gün çocuklara bir öğün vereceksiniz. Bu 87 TL'lik tek maliyet içerisinde her şey var. Yani bunun lojistiğinden tutun bulaşığının yıkanmasına kadar her şey bu paranın içinde. Faize ödenen para bu. 1 trilyon 791 milyar 13 milyon. 1 trilyon 791 milyar para faize ödenmişse artık rica edeceğim 235 milyar da çocuklarımız ayrılabilsin. Maliye Bakanı ile yan yana geldim. Bir seyahatte bir bir buçuk saat sohbet etme şansımız oldu. Maliye Bakanımız çok nazik bir insan sağ olsun. Benim açtığım ilk konu buydu biliyor musunuz? Ya dedim Sayın Bakanım sizi hazır bulmuşken ya bu bütçeye yükü bakımından konuşuluyor ama bu çocuklara bir öğün yemek verebilir miyiz? O gün hatırlıyorum Maliye Bakanımız bu yüzdelik dilimi yüzde üç olarak ya bütçenin yüzde üçü yapıyor falan demişti. Sonra biz bir hesap yaptık yüzde birine denk geldiğini gördük. Bunu oradan keseceğiz buradan keseceğiz vereceğiz.