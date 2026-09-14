Ferhat Göçer: Şimdiki tecrübemle geriye dönüp o kariyeri yeniden yaşamak isterdim
gün ortası
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Okan Aslan’ın Radyo Sputnik’teki Gün Ortası programında bugünkü konuğu sanatçı Ferhat Göçer oldu. Göçer, müzik kariyerine yeni başlayan genç sanatçılara tavsiyelerde bulundu, “Doğru şarkıyla doğru zamanda buluşmak mucizevi bir hediyedir. Bu şansı çok iyi değerlendirmek gerekiyor.” dedi.
Sanatçı Ferhat Göçer, Radyo Sputnik’te Okan Aslan’ın sunduğu Gün Ortası programına konuk oldu. Göçer, müzik kariyerinden sosyal medya kullanımına kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulunurken, sosyal medyanın insan hayatındaki etkilerine de dikkat çekti.
Göçer, genç sanatçılara da kariyer yolculuklarında tecrübelerinden yola çıkarak tavsiyelerde bulundu.
Okan Aslan’ın sorularını yanıtlayan Göçer, şöyle konuştu:
“Can çekişiyoruz ama farkında değiliz, agoniye girmek üzereyiz. Mutluymuş gibi, kontrol bizdeymiş gibi yapıyoruz. Herkes böyle yapıyor. Sosyal medya dünyasında herkes çok zenginmiş gibi, çok mutluymuş gibi yapıyor. İçeri girince herkes mutsuz, sosyal medya sahte ve nispet yuvasına dönmüş vaziyette. Sosyal medya diyeti uygulamak gerekiyor. Son dönemde sadece işimi yapıp sosyal medyadan çıkmaya çalışıyorum. Sosyal medyanın dozunda kullanılmayınca uyuşturucu ve alkol kadar tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Sosyal medya ayyaşları var, içinden çıkamıyorlar. İnsan evde eşiyle iki saat konuşmadan telefona bakarak nasıl durabilir, artık televizyonu özlemeye başladım.”
‘Hayatımın sonuna kadar müzikle devam edeceğim’
“Her şerde bir hayır vardır diyen tiplerdenim. Hayatta kaderine bırakma düşüncesi var. Kader gayrete aşıktır. Elinden geleni yapacaksın ama işi oluruna bırakmadan da olmuyor. 25 sene doktorluk yaptım, artık hayatımın sonuna kadar müzikle gideceğim. Cerrahi unutulan bir şey değil ama her iki senede bir bilgiler çok değişiyor. Güncellemediğinde geri kalabiliyorsun ama zanaat ve beceri kısmı ölene kadar seninle.”
‘Her şey daha iyi olabilirdi’
“Müzik kariyerine başlayan arkadaşlara bazı şeyleri söylemek lazım. Biz şanslılardan biriyiz, Türkiye’de sesi güzel olan, sahnesi benden iyi olan belki yüzlerce sanatçı vardır. Burada doğru şarkıyla doğru zamanda buluşmak mucizevi bir hediyedir. Bu şansı çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Genç arkadaşlar bu lütufla karşılaştığı zaman sanki hayatlarının sonuna kadar böyle devam edecek sanıyorlar. Danışacaksınız, can yakmayacaksınız, yolda yürürken kimsenin ayağına basmayacaksınız. Bu işin bir sürü inceliği var. Yanlışlar, hatalar yaptım. Geriye dönüp şu tecrübem ve aklımla bir daha o kariyeri yaşamak isterdim. Bundan çok daha farklı bir yerde olurdum diye düşünüyorum. Hata oranımı yüzde 50’lerden yüzde 20’lere kadar çekebilirdim. İçinde bulunduğunuz ortamın size kazandırdığı yalancı bir güven duygusu olabiliyor. Geri dönülmez kariyer hataları yapmadım ama her şey daha iyi olabilirdi. Tecrübe size verilmiş en büyük sermaye.”