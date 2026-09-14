Ferhat Göçer: Şimdiki tecrübemle geriye dönüp o kariyeri yeniden yaşamak isterdim

“Müzik kariyerine başlayan arkadaşlara bazı şeyleri söylemek lazım. Biz şanslılardan biriyiz, Türkiye’de sesi güzel olan, sahnesi benden iyi olan belki yüzlerce sanatçı vardır. Burada doğru şarkıyla doğru zamanda buluşmak mucizevi bir hediyedir. Bu şansı çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Genç arkadaşlar bu lütufla karşılaştığı zaman sanki hayatlarının sonuna kadar böyle devam edecek sanıyorlar. Danışacaksınız, can yakmayacaksınız, yolda yürürken kimsenin ayağına basmayacaksınız. Bu işin bir sürü inceliği var. Yanlışlar, hatalar yaptım. Geriye dönüp şu tecrübem ve aklımla bir daha o kariyeri yaşamak isterdim. Bundan çok daha farklı bir yerde olurdum diye düşünüyorum. Hata oranımı yüzde 50’lerden yüzde 20’lere kadar çekebilirdim. İçinde bulunduğunuz ortamın size kazandırdığı yalancı bir güven duygusu olabiliyor. Geri dönülmez kariyer hataları yapmadım ama her şey daha iyi olabilirdi. Tecrübe size verilmiş en büyük sermaye.”