“Faizler düşürülemiyor, piyasalar savaşın körüklenmesine tepkili”

“Amerika’da yüzde 2’lik enflasyon hedefi var ancak bunun üstündeler. Avrupa’da da benzer sorunlar var. Bu şartlar altında Amerika’da savunma harcamaları bütçesi 1.5 trilyon dolara çıkarmaya çalışıyorlar. OECD ülkelerinin yıllık faiz harcaması 2 trilyon dolara ulaşmış durumda. Buradan kaynaklanan endişeyle bono piyasası tepki ortaya koydu. Hürmüz Boğazı, Babülmendep kriziyle birlikte okuyunca birikmiş sorun gün yüzüne çıkıyor. Yükselmiş borcun artan faizi de söz konusu. Merkez bankaları faiz artırıyor. Avrupa Merkez Bankası politika faizini yukarı yönde değiştirdi. Mevcut faizleri aşağı çekemiyorlar. Japonya da faizi yukarıya çekti. Türkiye için yüzde 1 ve 2 önemli oranlar olmasa da oralar için çok önemli. Gelişmiş ülkelerin faiz harcamalarının savunma, sağlık, eğitim bütçelerini sadece faiz ödemelerinin aştığı bir faiz bakanlığı kursak bütçesi en yüksek bakanlıklar arasında yer alır. Yükselen faiz koşullarında bir de böyle bir sarmalla karşı karşıyayız. Bunun enflasyonist etkisi de var. Faiz niye artırılıyor? Artan petrol fiyatına faizle cevap verip enflasyonu düşüremezsiniz. Bunun petrol fiyatları üzerinde etkisi olmaz. Bunun bedelini kendi ülkenizin orta tabakalarına ödetiyorlar. Petrol fiyatları tarafında bir sıkıntı var ve bunun yarattığı arzla ilgili başka sıkıntılar da var. Bunların hiçbirini para politikalarıyla çözemezsiniz ancak talep kaynaklı olan kısmı baskılıyorlar. Bu da sınıfsal bir sıkıntı yaratıyor. Yıllarca biriken sorunlar AfD’yi, faşizan birtakım unsurları getiriyor. Çivisi çıkmış bu siyasi atmosferin karşısında durup işleri aklı başında duruma getirecek bir oluşumu sağda da solda da göremiyoruz. Kırılganlıkları ortadan kaldıracak aklı başında bir plan ve matematik yok. Kim neyi nasıl yönetiyor bu soru işareti. Siyasetçiler şahsi olarak da kendi servetlerini artırıyor. Trump bunun örneği. Bazı şeyleri anlamlandırmakta zorlanıyorum. Bir tahvil alım programı ortaya atıyorlar. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’ın 6 milyar dolarlık bir alım programı var. Bu okyanusta bir damla ve borcu azaltmıyor da. Hürmüz artı Babülmendep dünya ticaretinin yüzde 32’sine tekabül ediyor. Petrol fiyatları artmış, Amerika başka ülkeleri savaşa sokmuş durumda. Bu şartlar altında bu atılan adımlar son derece gayrı ciddi. Amerikan 10 yıllık tahvilinin faizi yüzde 5’e çok yakın. Aynı vadede Çin yüzde 1.8 ile borçlanıyor. Şu anda Çin’in para birimi Renminbi cinsinden borçlanmalar artmaya başladı. Küresel para piyasalarının hakimiyeti uzun vadede değişecek. Çin, nadir metallerin yüzde 90’ını işleyen bir ülke. Çin, son derece sakin bir şekilde istediği stratejiyi götürüyor. Bunun karşısında Amerika hırçınlaşıyor. Çin Amerika tarafını yıpratıyor. Amerika dünyayı da kendisiyle birlikte aşağı çekiyor. Bonolara karşı nasıl askeri bir önlem alınabilir? Trump’ın beş bin dolar dağıtacağını söylemesi yasalara aykırı örneğin. Bunu birtakım insanlar alkışlıyor. Ancak aslında çocuklarına borç olacak bu. Büyüyen bir borca daha yüksek bir faizle karşılık veriliyor. Bunun bedelleri karşımıza çıkacak. Şu anda borçlanma İkinci Dünya Savaşı seviyelerine çıkmış durumda.”