https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/ercan-gurses-surecin-buyuk-oranda-tamamlanmasi-bekleniyor-1108759801.html

Ercan Gürses: Sürecin büyük oranda tamamlanması bekleniyor

Ercan Gürses: Sürecin büyük oranda tamamlanması bekleniyor

Sputnik Türkiye

Gazeteci Ercan Gürses, terör örgütünün farklı kanatlarında sürecin büyük ölçüde ilerlediğini belirterek, bazı kesimlerin direnmesine rağmen devletin sürecin... 14.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-14T17:01+0300

2026-09-14T17:01+0300

2026-09-14T17:01+0300

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Gazeteci Ercan Gürses, Radyo Sputnik'te Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında, terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Örgütün farklı kanatlarının ve bu kanatlar üzerindeki farklı etkilerin sürecin ilerleyişini karmaşıklaştırdığını belirten Gürses, buna rağmen devlet ciddiyetiyle sürecin tamamlanacağı kanaatinde olduğunu söyledi.“Bu işin devlet ciddiyetiyle birlikte bitirileceğini düşünüyorum”Örgütün yaklaşık yarım yüzyılda oluşan yapısına ve farklı kanatlarına dikkat çeken Gürses, sürecin çok boyutlu olduğuna vurgu yaptı.Gürses şunları söyledi:Gürses, sürecin önemli bir aşamaya geldiğini belirterek, “Ben bu saatten sonra bu işin devlet ciddiyetiyle birlikte bitirileceğini düşünüyorum. Ama bir yandan da sahada hâlâ bazı atılması gereken adımlar var” dedi.Suriye sahasında silah teslimleriSuriye sahasında SDG'nin fesih kararı açıklamasının ve bazı örgüt yöneticilerinin devlet kademelerinde görev almasının önemli gelişmeler olduğunu ifade eden Gürses, silah teslimlerinin de başladığını söyledi.Gürses şunları söyledi:Ancak sahada bazı kesimlerin süreci zorlaştırabileceğini belirten Gürses, örgüt içerisinde “yokuş yapan” kesimlerin bulunduğunu söyledi.Irak kanadında ilerleme ve ekim ayı beklentisiGürses, Irak kanadında da ilerlemeler sağlandığını belirterek Süleymaniye, Erbil ve Bağdat'la yürütülen iş birliğine dikkat çekti. Milli Güvenlik Kurulu'nun ekim ayında alabileceği bir kararın ardından fesih sürecinin büyük oranda gerçekleştiğinin açıklanabileceğini ve bazı örgüt üyelerinin teslimi için 6 aylık bir sürecin başlayabileceğini ifade etti.Gürses şöyle konuştu:Gürses, ekim ayında alınması beklenen kararın gecikme ihtimalinin de bulunduğunu söyledi. Sahadaki bazı zorlukların zaman zaman sürecin ilerleyişinde kesintilere yol açabileceğini belirtti.“Yüzde 80-90 oranında söze icabet bekleniyor”Süreçte bazı marjinal kesimlerin direnebileceğini belirten Gürses, buna karşın güvenlik kaynaklarının örgütün büyük bölümünün sürece uyum sağlamasını beklediğini aktardı:Gürses, sürecin yalnızca siyasi ve güvenlik boyutuyla sınırlı olmadığını, örgütün içerisinde parasal boyutların da bulunduğunu belirterek direnecek kesimlerin hesaplandığını söyledi.“Sadece mesaj vermekle kalmıyorlar, sahada ilerlemeler de var”SDG, Suriye ve Irak kanatlarının başlangıçta sürece en fazla direnmesi beklenen kesimler olduğunu ifade eden Gürses, bu kanatlardan büyük oranda uyum mesajı alındığını söyledi.Gürses şunları söyledi:“Marjinal kesimler zamanla daha küçük yapılara dönüşebilir”Gürses, Türkiye Cumhuriyeti'nin de bazı marjinal kesimlerin sürece direnebileceği beklentisinde olduğunu belirterek, bu grupların zaman içerisinde daha küçük yapılara dönüşerek etkilerini kaybetmesinin beklendiğini ifade etti:

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