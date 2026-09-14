Ercan Gürses: Sürecin büyük oranda tamamlanması bekleniyor
bölgenin kalbi
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Gazeteci Ercan Gürses, terör örgütünün farklı kanatlarında sürecin büyük ölçüde ilerlediğini belirterek, bazı kesimlerin direnmesine rağmen devletin sürecin tamamlanacağı beklentisinde olduğunu söyledi. Gürses, özellikle Suriye ve Irak sahasında atılan adımların önemine dikkat çekti.
Gazeteci Ercan Gürses, Radyo Sputnik'te Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında, terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Örgütün farklı kanatlarının ve bu kanatlar üzerindeki farklı etkilerin sürecin ilerleyişini karmaşıklaştırdığını belirten Gürses, buna rağmen devlet ciddiyetiyle sürecin tamamlanacağı kanaatinde olduğunu söyledi.
“Bu işin devlet ciddiyetiyle birlikte bitirileceğini düşünüyorum”
Örgütün yaklaşık yarım yüzyılda oluşan yapısına ve farklı kanatlarına dikkat çeken Gürses, sürecin çok boyutlu olduğuna vurgu yaptı.
Gürses şunları söyledi:
“Şimdi çok çetrefilli, çok karmaşık, aynı zamanda çok değişik boyutları olan, senin de çok yakından takip ettiğin, Ceyhun, bir süreç. Bu da hepimiz çok iyi biliyoruz ki yarım yüzyılda oluşan terör pratiğinde ve örgütün yapısındaki heterojenlik... Yani işte İran kanadı, Irak kanadı, Suriye kanadı; hepsinin farklı farklı şeyleri, dinamikleri söz konusu. Avrupa kanadı ve yönlendirildiği kanatlar var.”
Gürses, sürecin önemli bir aşamaya geldiğini belirterek, “Ben bu saatten sonra bu işin devlet ciddiyetiyle birlikte bitirileceğini düşünüyorum. Ama bir yandan da sahada hâlâ bazı atılması gereken adımlar var” dedi.
Suriye sahasında silah teslimleri
Suriye sahasında SDG'nin fesih kararı açıklamasının ve bazı örgüt yöneticilerinin devlet kademelerinde görev almasının önemli gelişmeler olduğunu ifade eden Gürses, silah teslimlerinin de başladığını söyledi.
Gürses şunları söyledi:
“Suriye sahasında SDG fesih kararı açıkladı ve evet, önemli adımlar var. Bazı örgüt yöneticilerinin devlet kademelerinde bazı görevler alması, silahların teslim edilmeye başlanması bence çok önemli. 1 milyar dolarlık silahtan bahsediyor, Amerikan silahı. Bunların 250 milyon dolarlık kısmının —ki aralarında uçaksavar, tank, makineli tüfek, ağır silahlar olduğu belirtiliyor— teslim edilmeye başlanması... Bunlar önemli.”
Ancak sahada bazı kesimlerin süreci zorlaştırabileceğini belirten Gürses, örgüt içerisinde “yokuş yapan” kesimlerin bulunduğunu söyledi.
Irak kanadında ilerleme ve ekim ayı beklentisi
Gürses, Irak kanadında da ilerlemeler sağlandığını belirterek Süleymaniye, Erbil ve Bağdat'la yürütülen iş birliğine dikkat çekti. Milli Güvenlik Kurulu'nun ekim ayında alabileceği bir kararın ardından fesih sürecinin büyük oranda gerçekleştiğinin açıklanabileceğini ve bazı örgüt üyelerinin teslimi için 6 aylık bir sürecin başlayabileceğini ifade etti.
Gürses şöyle konuştu:
“Irak kanadında belli ilerlemeler sağlanmış; Süleymaniye, Erbil'le, Bağdat'la iş birliği yapılıyor. Bir de şu konuşuluyordu, Ceyhun, biliyorsun; yani Milli Güvenlik Kurulu karar alacak, bu karar da ekim ayında alınabilir ve ondan sonra da bu kararın alınmasıyla birlikte ‘fesih büyük oranda gerçekleşti’ diye açıklama yapılıp bu 6 aylık süreç başlayacak bazı örgüt üyelerinin teslimi için.”
Gürses, ekim ayında alınması beklenen kararın gecikme ihtimalinin de bulunduğunu söyledi. Sahadaki bazı zorlukların zaman zaman sürecin ilerleyişinde kesintilere yol açabileceğini belirtti.
“Yüzde 80-90 oranında söze icabet bekleniyor”
Süreçte bazı marjinal kesimlerin direnebileceğini belirten Gürses, buna karşın güvenlik kaynaklarının örgütün büyük bölümünün sürece uyum sağlamasını beklediğini aktardı:
“Yani çok net bir şekilde güvenlik kaynakları diyor ki, ‘Yüzde 80-90 oranında biz bu söze icabet edilmesini bekliyoruz.’ Yani marjinal kesimler olabilir. İran'dan etkilenen var, Amerika'dan etkilenen var. MOSSAD yapıları, Amerikan ve Avrupa yapıları var. Yani hepsinin farklı farklı dinamikleri var.”
Gürses, sürecin yalnızca siyasi ve güvenlik boyutuyla sınırlı olmadığını, örgütün içerisinde parasal boyutların da bulunduğunu belirterek direnecek kesimlerin hesaplandığını söyledi.
“Sadece mesaj vermekle kalmıyorlar, sahada ilerlemeler de var”
SDG, Suriye ve Irak kanatlarının başlangıçta sürece en fazla direnmesi beklenen kesimler olduğunu ifade eden Gürses, bu kanatlardan büyük oranda uyum mesajı alındığını söyledi.
Gürses şunları söyledi:
“En çok ayak direyecekler SDG kanadı, Suriye kanadıydı ve Irak kanadıydı. Burada çok büyük oranda uyum mesajı alınıyor. Yani en azından bunun böyle vecibelerini de yerine getiriyorlar, sadece mesaj vermekle kalmıyorlar, belli ki sahada ilerlemeler de var.”
“Marjinal kesimler zamanla daha küçük yapılara dönüşebilir”
Gürses, Türkiye Cumhuriyeti'nin de bazı marjinal kesimlerin sürece direnebileceği beklentisinde olduğunu belirterek, bu grupların zaman içerisinde daha küçük yapılara dönüşerek etkilerini kaybetmesinin beklendiğini ifade etti:
“Ama ben Türkiye Cumhuriyeti'nin belli bazı marjinal kesimlerin ayak direyecekleri konusunda beklentisinin ve aynı zamanda da böyle bir düşüncesinin olduğunu biliyorum. Ama onlar da ne olacaklar? Beklenti şu: Onlar marjinalize olacaklar, daha küçük yapılar hâline gelecekler ve dünyadaki diğer örnekleri gibi yavaş yavaş yok olmaya doğru gidecekler.”