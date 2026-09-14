https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/bursada-gures-antrenoru-spor-kompleksinde-olu-bulundu-1108738977.html

Bursa'da güreş antrenörü spor kompleksinde ölü bulundu

Bursa'da güreş antrenörü spor kompleksinde ölü bulundu

Sputnik Türkiye

Bursa'da güreş antrenörü, görev yaptığı sporcu kamp ve eğitim merkezindeki odasında ölü bulundu. 14.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-14T08:17+0300

2026-09-14T08:17+0300

2026-09-14T08:17+0300

türki̇ye

bursa

adli tıp kurumu

merkez osmangazi

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Bursa'da güreş antrenörü spor kompleksinde ölü bulundu.Haber alamadılarMerkez Osmangazi ilçesi Atıcılar Mahallesi'ndeki Bursa TOHM Sporcu Kamp ve Eğitim Merkezinde görev yapan güreş antrenörü 55 yaşındaki Zeki Gümüş'ten haber alamayan sporcular, kaldığı odaya girdi.Gümüş'ü hareketsiz halde bulan öğrencilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gümüş'ün hayatını kaybettiği belirlendi.Adli Tıp morguna kaldırıldıOlay yerindeki incelemelerin ardından Gümüş'ün cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/muglada-supheli-olum-2-kisi-basindan-vurulmus-halde-bulundu-1108411144.html

türki̇ye

bursa

merkez osmangazi

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