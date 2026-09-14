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Bursa'da güreş antrenörü spor kompleksinde ölü bulundu
Bursa'da güreş antrenörü spor kompleksinde ölü bulundu
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Bursa'da güreş antrenörü, görev yaptığı sporcu kamp ve eğitim merkezindeki odasında ölü bulundu. 14.09.2026, Sputnik Türkiye
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Bursa'da güreş antrenörü spor kompleksinde ölü bulundu.Haber alamadılarMerkez Osmangazi ilçesi Atıcılar Mahallesi'ndeki Bursa TOHM Sporcu Kamp ve Eğitim Merkezinde görev yapan güreş antrenörü 55 yaşındaki Zeki Gümüş'ten haber alamayan sporcular, kaldığı odaya girdi.Gümüş'ü hareketsiz halde bulan öğrencilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gümüş'ün hayatını kaybettiği belirlendi.Adli Tıp morguna kaldırıldıOlay yerindeki incelemelerin ardından Gümüş'ün cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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bursa, adli tıp kurumu, merkez osmangazi
bursa, adli tıp kurumu, merkez osmangazi

Bursa'da güreş antrenörü spor kompleksinde ölü bulundu

08:17 14.09.2026
© Cem ŞanBursa'da güreş antrenörü spor kompleksinde ölü bulundu
Bursa'da güreş antrenörü spor kompleksinde ölü bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2026
© Cem Şan
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Bursa'da güreş antrenörü, görev yaptığı sporcu kamp ve eğitim merkezindeki odasında ölü bulundu.
Bursa'da güreş antrenörü spor kompleksinde ölü bulundu.

Haber alamadılar

Merkez Osmangazi ilçesi Atıcılar Mahallesi'ndeki Bursa TOHM Sporcu Kamp ve Eğitim Merkezinde görev yapan güreş antrenörü 55 yaşındaki Zeki Gümüş'ten haber alamayan sporcular, kaldığı odaya girdi.
Gümüş'ü hareketsiz halde bulan öğrencilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gümüş'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Adli Tıp morguna kaldırıldı

Olay yerindeki incelemelerin ardından Gümüş'ün cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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