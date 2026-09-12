https://anlatilaninotesi.com.tr/20260912/ukraynada-rusca-konusan-taksi-soforlerine-ceza-yazilacak-rusca-muzik-caldiklari-icin-de-para-cezasi-1108720581.html

Ukrayna'da Rusça konuşan taksi şoförlerine ceza yazılacak: 'Rusça müzik çaldıkları için de para cezası yazılabilir'

Ukrayna'da Rusça konuşan taksi şoförlerine ceza yazılacak: 'Rusça müzik çaldıkları için de para cezası yazılabilir'

Sputnik Türkiye

Ukrayna’da taksi şoförleri, Rusça konuştukları gerekçesiyle yürürlükteki yasalar kapsamında 5 bin 100 grivnaya, yani yaklaşık 115 dolara kadar para cezasıyla... 12.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-12T17:05+0300

2026-09-12T17:05+0300

2026-09-12T17:05+0300

poli̇ti̇ka

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avrupa komisyonu

ukrayna

rusça

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Ukrayna’da yürürlükte olan yasalara göre Ukraynalı taksi şoförleri, Rusça konuştukları için 115 dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalacak.Ukrayna’nın Sudebno-Yuridiçeskaya adlı gazetenin haberinde, "Taksi şoförleri, Rusçanın kullanılması nedeniyle 5.100 grivnaya (yaklaşık 115 dolar) kadar para cezasıyla karşı karşıya” ifadelerine yer verildi.Ukraynalı gazetecilerin belirttiği üzere taksi hizmetleri yolcu taşımacılığı alanına girdiği gibi aynı zamanda tüketicilere yönelik hizmetler kapsamında da değerlendiriliyor. Bu nedenle söz konusu hizmetler sunulurken sürücülerin ve taşıyıcıların, diğer hususların yanı sıra, devlet dilinin kullanımına ilişkin mevzuatın gereklerine de uymaları gerekiyor. Bu kurallara uyulmaması hâlinde ise halihazırda 115 dolar tutarında para cezası öngörülüyor.Haberde ayrıca teknik olarak taksi şoförlerinin araç içerisinde Rusça müzik çaldıkları için de para cezasına çarptırılabilecekleri belirtiliyor ancak bunun için kesin bir hukuki düzenleme bulunmadığı aktarıldı. Bununla birlikte, 15430 sayılı ilgili yasa tasarısı Temmuz 2026’da Ukrayna Parlamentosu’na kaydedildi. Tasarı, hizmet sektöründeki işletmelerde Rusça müzik çalınmasına yönelik para cezalarının getirilmesini öngörüyor. İlk ihlal için para cezası 17 bin grivnaya veya 383 dolara kadar çıkabilecek ve her tekrarlanan ihlalle birlikte artacak. Tasarının yazarları, üçüncü ve bundan sonraki her ihlal için 170 bin grivnaya veya 3.8 bin dolara kadar para cezası uygulanmasını öneriyor.2014 yılında Ukrayna’da gerçekleştirilen hükümet darbesinin ardından ülke yönetimi yalnızca Sovyet tarihiyle değil, Rus diliyle de mücadele etmeye başlamıştı. 2019 yılında Ukrayna Parlamentosu, 'Ukrayna Dilinin Devlet Dili Olarak İşleyişinin Güvence Altına Alınmasına Dair' yasayı kabul etmişti. Söz konusu yasa, hayatın tüm alanlarında Ukraynacanın kullanılmasını öngörüyordu. Ukrayna Parlamentosu Aralık 2023’te, Avrupa Komisyonu'nun taleplerini yerine getirmeyi amaçlayan ulusal azınlıklara ilişkin yasa tasarısını kabul etmişti. Bu düzenleme Rusçanın kullanımına yönelik kısıtlamaları sıkılaştırırken, diğer ulusal azınlıkların dillerine yönelik ise önemli ölçüde kolaylıklar getirilmesini öngörüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260912/abd-buyukelciligi-seyahat-uyarisi-yapmisti-binlerce-hasidik-yahudi-neden-ukraynaya-akin-ediyor-1108719049.html

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