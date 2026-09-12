https://anlatilaninotesi.com.tr/20260912/rusya-varlik-fonu-ile-brics-pay-india-odeme-projesi-gelistirme-konusunda-anlasti-1108720905.html

Rusya Varlık Fonu ile BRICS Pay India ödeme projesi geliştirme konusunda anlaştı

Rusya Varlık Fonu ile BRICS Pay India ödeme projesi geliştirme konusunda anlaştı

Sputnik Türkiye

Rusya Varlık Fonu ile BRICS’in Hindistan’daki ödeme yapılanması, sınır ötesi ödemeleri kolaylaştırmaya yönelik ortak bir proje geliştirmek üzere anlaşmaya... 12.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-12T17:14+0300

2026-09-12T17:14+0300

2026-09-12T17:14+0300

ekonomi̇

yeni delhi

brics

rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)

brics pay

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Rusya Varlık Fonu ile BRICS grubunun Hindistan’daki ödeme yapılanması, grubun ödeme projesini geliştirmek ve sınır ötesi ödeme hizmetleri üzerinde çalışmak konusunda anlaşmaya vardı.Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), BRICS Pay India ve JSC BRICS Pay arasındaki anlaşma, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Hindistan’daki temasları sırasında, Yeni Delhi’de düzenlenecek 18. BRICS Zirvesi öncesinde duyuruldu.Ortaklar, BRICS Pay’in Hindistan’ın mevcut ödeme altyapısıyla nasıl entegre edilebileceğini araştıracak, olası pilot projeler hazırlayacak ve sınır ötesi ödeme hizmetlerinin hayata geçirilmesi yönünde çalışmalar yürütecek.BRICS Pay, grubun merkeziyet olmaksızın sınır ötesi ödeme çerçevesi olarak planlanmıştı.Batı yaptırımları ve finansal sistemden dışlanma ortamında sınır ötesi ödemeler, BRICS ülkeleri açısından finansal iş birliğinin öncelikli alanlarından biri konumunda yer alıyor. Üye ülkeler, ulusal ödeme sistemleri arasında daha yüksek düzeyde birlikte çalışabilirlik sağlamaya çalışıyor.Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İş Birliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev yaptığı açıklamada, “Modern ödeme altyapısının geliştirilmesi, BRICS ülkeleri arasındaki ticaret ve yatırımların sürdürülebilir biçimde büyümesi için kritik bir ön koşuldur” dedi. Dmitriyev ayrıca BRICS Pay’in mevcut ulusal ödeme sistemlerini tamamlayabileceğini ve bunların birlikte çalışmasını sağlayabileceğini de belirtti.Önerilen sistemin ulusal para birimleriyle gerçekleştirilecek ödemeler de dahil olmak üzere BRICS ülkeleri arasındaki ticaret ve yatırımları kolaylaştıracağı tahmin ediliyor.Projenin Hindistan’daki yapılanması olan BRICS Pay India, Hindistan’daki bankalar, ödeme hizmeti sağlayıcıları, tüccarlar ve diğer piyasa aktörleriyle koordinasyon sağlayacak. RDIF ise yatırım ve uluslararası ortaklık ağı aracılığıyla girişime destek verecek.Hindistan Ticaret Bakanı Piyush Goyal, BRICS üyelerine ve ortak ülkelere ödeme sistemlerini birbirine bağlama ve ulusal para birimleriyle gerçekleştirilen ticareti genişletme çağrısında bulundu. Hindistan Merkez Bankası Başkanı Sanjay Malhotra da üyelerin hızlı ödeme sistemleri ile merkez bankası dijital para birimleri arasındaki bağlantılar üzerinde görüşmeler yürüttüğünü söyledi.

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