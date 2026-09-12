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Fransa'da tren raydan çıktı: Onlarca kişi yaralandı
Fransa'da tren raydan çıktı: Onlarca kişi yaralandı
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Fransa'nın Rouen ve Caen kentleri arasında sefer yapan yolcu treninin Cleon yakınlarında raydan çıkması sonucu 44 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin... 12.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-12T13:32+0300
2026-09-12T13:32+0300
dünya
avrupa
fransız demir yolları i̇daresi (sncf)
fransa
tren
kaza
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Fransa'nın kuzeyindeki Seine-Maritime ilinde yolcu treninin raydan çıkması sonucu 44 kişi yaralandı. Kazada yaralananlardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.Rouen ile Caen arasında sefer yapan ve yaklaşık 180 yolcu taşıyan tren, cuma akşamı yerel saatle 19.30 sıralarında Seine-Maritime'a bağlı Cleon kasabası yakınlarında raydan çıktı.Trenin önüne çıkan cisim araştırılıyorFransa Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot, kazanın ardından bölgeye 140 itfaiyecinin sevk edildiğini ve yolculara yardım çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.Fransız polisinden bir yetkili, trenin kimliği henüz belirlenemeyen bir cisme çarpmasının ardından raydan çıktığını söyledi. Demir yolu işletmecisi kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığını duyurdu.Yerel yönetim yetkilisi Jean-Benoit Albertini ise ağır yaralanan kişinin helikopterle hastaneye kaldırıldığını açıkladı.Seferler durdurulduKaza nedeniyle Rouen-Caen ile Caen-Le Havre arasındaki tren seferleri geçici olarak durduruldu. Seine-Maritime Valiliği ise güvenlik gerekçesiyle halktan kaza bölgesinden uzak durmasını istedi.
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avrupa, fransız demir yolları i̇daresi (sncf), fransa, tren, kaza
avrupa, fransız demir yolları i̇daresi (sncf), fransa, tren, kaza

Fransa'da tren raydan çıktı: Onlarca kişi yaralandı

13:32 12.09.2026
© REUTERS / Benoit TessierFransa'daki grevden en çok tren ve metro seferlerini etkilendi.
Fransa'daki grevden en çok tren ve metro seferlerini etkilendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2026
© REUTERS / Benoit Tessier
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Fransa'nın Rouen ve Caen kentleri arasında sefer yapan yolcu treninin Cleon yakınlarında raydan çıkması sonucu 44 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu ve helikopterle hastaneye sevk edildiği bildirildi.
Fransa'nın kuzeyindeki Seine-Maritime ilinde yolcu treninin raydan çıkması sonucu 44 kişi yaralandı. Kazada yaralananlardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Rouen ile Caen arasında sefer yapan ve yaklaşık 180 yolcu taşıyan tren, cuma akşamı yerel saatle 19.30 sıralarında Seine-Maritime'a bağlı Cleon kasabası yakınlarında raydan çıktı.

Trenin önüne çıkan cisim araştırılıyor

Fransa Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot, kazanın ardından bölgeye 140 itfaiyecinin sevk edildiğini ve yolculara yardım çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
Fransız polisinden bir yetkili, trenin kimliği henüz belirlenemeyen bir cisme çarpmasının ardından raydan çıktığını söyledi. Demir yolu işletmecisi kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Yerel yönetim yetkilisi Jean-Benoit Albertini ise ağır yaralanan kişinin helikopterle hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Seferler durduruldu

Kaza nedeniyle Rouen-Caen ile Caen-Le Havre arasındaki tren seferleri geçici olarak durduruldu. Seine-Maritime Valiliği ise güvenlik gerekçesiyle halktan kaza bölgesinden uzak durmasını istedi.
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