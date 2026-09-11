https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/zeynep-mestan-gundeme-kadin-oldugum-icin-oturdum--1108697675.html
Zeynep Mestan: Gündeme kadın olduğum için oturdum
Zeynep Mestan: Gündeme kadın olduğum için oturdum
Sputnik Türkiye
Okan Aslan’la Gün Ortası’na konuk olan Turgutluspor’un teknik direktörü Zeynep Mestan, “Gündeme kadın olduğum için oturdum. Eleştiriler maçlara çıkmaya... 11.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-11T15:44+0300
2026-09-11T15:44+0300
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Okan Aslan’la Gün Ortası’nın bugünkü konuğu Turgutluspor Teknik Direktörü Zeynep Mestan oldu. Teknik direktörlük sürecine ilişkin konuşan Mestan, yönetim kurulu üyesi olduğunu belirterek “Fikir ayrılıkları yaşandı ve dışardan bir antrenör almak yerine bu göreve ben geldim” dedi.“Asıl önceliğim Turgutluspor’un başarısı”Gündeme kadın olduğu için geldiğini belirten Mestan, kendisi ve takımıyla ilgili eleştirilerin maçlar başladıktan sonra ifade edeceğini söyledi. “Yıllardır futbolun içindeyim. Futbolun kültürüne de adapte oldum ve amatör ruhu da yaşadım” diyen Mestan, “Bunu Turgulutspor ile birlikte profesyonelleşerek devam ettirmek istiyorum. Benim asıl önceliğim Turgutluspor’un başarısı” diye konuştu.Yapacaklarıyla ilgili de konuşan Mestan, şunları söyledi:Zeynep Mestan kimdir?30 Temmuz 2004 doğumlu 22 Yaşındaki Zeynep Mestan, Turgutluspor'un tarihindeki ilk kadın teknik direktör oldu. Genç çalıştırıcı kulüp binasında düzenlenen törenle imza attı.Kulüp tarihine geçen İzmir doğumlu Zeynep Mestan sahalara ilk kez 2019'da Karşıyaka Beden Eğitimi ve Spor Eğitim Merkezi Spor formasıyla çıktı. Daha sonra Konak Belediyespor, Bornova Hitab Spor, Soma Zafer Spor ile Bornova Genç Yıldızlar Spor'da forma giydi.Öte yandan şirketleştikten sonra 2025 yılında 3'üncü Lig'den düşen Turgutluspor geçen sezon da Süper Amatör Lig'e gerilemişti.
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Okan Aslan
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Okan Aslan
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Zeynep Mestan: Gündeme kadın olduğum için oturdum
15:44 11.09.2026 (güncellendi: 15:46 11.09.2026)
Okan Aslan’la Gün Ortası’na konuk olan Turgutluspor’un teknik direktörü Zeynep Mestan, “Gündeme kadın olduğum için oturdum. Eleştiriler maçlara çıkmaya başladığımızda ifade etmeye başlayacak” dedi.
Okan Aslan’la Gün Ortası’nın bugünkü konuğu Turgutluspor Teknik Direktörü Zeynep Mestan oldu. Teknik direktörlük sürecine ilişkin konuşan Mestan, yönetim kurulu üyesi olduğunu belirterek “Fikir ayrılıkları yaşandı ve dışardan bir antrenör almak yerine bu göreve ben geldim” dedi.
“Asıl önceliğim Turgutluspor’un başarısı”
Gündeme kadın olduğu için geldiğini belirten Mestan, kendisi ve takımıyla ilgili eleştirilerin maçlar başladıktan sonra ifade edeceğini söyledi. “Yıllardır futbolun içindeyim. Futbolun kültürüne de adapte oldum ve amatör ruhu da yaşadım” diyen Mestan, “Bunu Turgulutspor ile birlikte profesyonelleşerek devam ettirmek istiyorum. Benim asıl önceliğim Turgutluspor’un başarısı” diye konuştu.
Yapacaklarıyla ilgili de konuşan Mestan, şunları söyledi:
“Turgutluspor’un beş yıllık vizyonu PTT 1. Lig. Ancak basamakları yavaş yavaş tırmanmak gerekiyor. Şu an için önceliğimiz süper amatör liginde şampiyon olmak. Her oyuncumuz değerli. Her takım ‘Biz şampiyon olacağız’ der ancak biz şu an bunu konuşurken farazi konuşmuyoruz. Kuracağımız kadro süper orta ligin üzerinde. Görüştüğümüz oyuncular çok iyi oyuncular”
30 Temmuz 2004 doğumlu 22 Yaşındaki Zeynep Mestan, Turgutluspor'un tarihindeki ilk kadın teknik direktör oldu. Genç çalıştırıcı kulüp binasında düzenlenen törenle imza attı.
Kulüp tarihine geçen İzmir doğumlu Zeynep Mestan sahalara ilk kez 2019'da Karşıyaka Beden Eğitimi ve Spor Eğitim Merkezi Spor formasıyla çıktı. Daha sonra Konak Belediyespor, Bornova Hitab Spor, Soma Zafer Spor ile Bornova Genç Yıldızlar Spor'da forma giydi.
Öte yandan şirketleştikten sonra 2025 yılında 3'üncü Lig'den düşen Turgutluspor geçen sezon da Süper Amatör Lig'e gerilemişti.