https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/zeynep-mestan-gundeme-kadin-oldugum-icin-oturdum--1108697675.html

Zeynep Mestan: Gündeme kadın olduğum için oturdum

Zeynep Mestan: Gündeme kadın olduğum için oturdum

Sputnik Türkiye

Okan Aslan’la Gün Ortası’na konuk olan Turgutluspor’un teknik direktörü Zeynep Mestan, “Gündeme kadın olduğum için oturdum. Eleştiriler maçlara çıkmaya... 11.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-11T15:44+0300

2026-09-11T15:44+0300

2026-09-11T15:46+0300

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Okan Aslan’la Gün Ortası’nın bugünkü konuğu Turgutluspor Teknik Direktörü Zeynep Mestan oldu. Teknik direktörlük sürecine ilişkin konuşan Mestan, yönetim kurulu üyesi olduğunu belirterek “Fikir ayrılıkları yaşandı ve dışardan bir antrenör almak yerine bu göreve ben geldim” dedi.“Asıl önceliğim Turgutluspor’un başarısı”Gündeme kadın olduğu için geldiğini belirten Mestan, kendisi ve takımıyla ilgili eleştirilerin maçlar başladıktan sonra ifade edeceğini söyledi. “Yıllardır futbolun içindeyim. Futbolun kültürüne de adapte oldum ve amatör ruhu da yaşadım” diyen Mestan, “Bunu Turgulutspor ile birlikte profesyonelleşerek devam ettirmek istiyorum. Benim asıl önceliğim Turgutluspor’un başarısı” diye konuştu.Yapacaklarıyla ilgili de konuşan Mestan, şunları söyledi:Zeynep Mestan kimdir?30 Temmuz 2004 doğumlu 22 Yaşındaki Zeynep Mestan, Turgutluspor'un tarihindeki ilk kadın teknik direktör oldu. Genç çalıştırıcı kulüp binasında düzenlenen törenle imza attı.Kulüp tarihine geçen İzmir doğumlu Zeynep Mestan sahalara ilk kez 2019'da Karşıyaka Beden Eğitimi ve Spor Eğitim Merkezi Spor formasıyla çıktı. Daha sonra Konak Belediyespor, Bornova Hitab Spor, Soma Zafer Spor ile Bornova Genç Yıldızlar Spor'da forma giydi.Öte yandan şirketleştikten sonra 2025 yılında 3'üncü Lig'den düşen Turgutluspor geçen sezon da Süper Amatör Lig'e gerilemişti.

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