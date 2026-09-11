Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/yapay-zeka-guvenliginde-alarm-biyolojik-silah-calismalari-desifre-oldu-1108707331.html
Yapay zeka güvenliğinde alarm: Biyolojik silah çalışmaları deşifre oldu
Yapay zeka güvenliğinde alarm: Biyolojik silah çalışmaları deşifre oldu
Sputnik Türkiye
Yapay zeka şirketi Anthropic, bilim insanlarının yapay zeka modellerini tehlikeli patojenleri daha bulaşıcı ve zararlı hale getirmeye yönelik araştırmalarda kullandığını tespit ettiğini açıkladı.
2026-09-11T19:09+0300
2026-09-11T19:09+0300
yaşam
ai
yapay zeka
biyolojik silah
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/0b/1108706868_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_f877df28ee13bc024cc77ca04db67220.jpg
Şirketin yayımladığı tehdit istihbaratı raporuna göre, Claude modelini kullanan biyolojik araştırmacılarla ilgili beş vaka ciddi güvenlik endişesi yarattı.Bunlardan biri, askeri bir araştırma enstitüsünde yürütülecek ve chikungunya virüsünü daha bulaşıcı hale getirip bağışıklık sisteminden kaçmasını sağlayacak kazanç-fonksiyon araştırmasını içeriyordu.Tehlikeli toksinlerin tasarımıŞirketin raporuna göre başka bir bilim insanı, yüksek tehlikeli kuş gribi ve virüsün memelilere uyum sağlama yolları üzerine Claude'u kullanıyordu. Diğer vakalar ise çiçek hastalığıyla ilgili virüsler ve tehlikeli toksinlerin yeniden tasarımıyla ilgiliydi.Anthropic, bazı araştırmacıların kısıtlamaları aşmak için kimliklerini gizleme, trafiği başka ülkeler üzerinden yönlendirme (VPN) ve güvenlik kontrollerini bypass eden hizmetler kullanma gibi ciddi çabalar gösterdiğini belirtti. İlgili hesaplar yasaklandı, bypass için kullanılan hizmetler de kapatıldı.Şirket, bilim insanlarının kesin olarak biyolojik silah üretmeye çalıştığını söylemekten kaçındı. Ancak "sofistike aktörlerin kötü niyetlerini meşru görünen araştırmaların arkasına saklayabileceği" yönünde uyarı yaptı.16 işlevsel virüs genomu tasarladıBu bulgular, ABD’li bilim insanlarının yapay kullanarak daha önce doğada var olmayan 16 işlevsel virüs genomu tasarlayıp 'başarıyla' ürettiği deneyden sadece birkaç hafta sonra geldi. Bu virüsler bakterileri enfekte ediyordu (insanları değil), ancak araştırmacılar yapay zekanın biyolojik yeteneklerinin ne kadar hızlı ilerlediğini gösterdiği konusunda uyardı.Anthropic araştırmacısı istifa etmiştiTehdit değerlendirmesinin yayımlanmasından birkaç gün önce Anthropic araştırmacısı Evan Hubinger, yapay zekanın önümüzdeki on yıl içinde ‘tüm insanları öldürme’ ihtimalinin yüzde 10'dan fazla olduğunu kamuya açıkladı ve şirketin süperzekâyı güvenli şekilde kontrol etmek için net bir planı olmadığını ekledi.Bu açıklama, başka bir Anthropic araştırmacısı Jacob Coxon’un istifa edip Anthropic ve OpenAI’yi ‘uygarlık düzeyindeki riskleri’ görmezden gelmekle ve ‘kendi kendini geliştiren süperzekaya doğru koşup hayatlarımızla kumar oynamakla’ suçlamasının ardından geldi. Coxon ayrıca yeterince gelişmiş yapay zekanın kritik altyapıyı hackleyebileceğini veya “yok oluş düzeyinde biyo-silahlar” yaratmaya yardımcı olabileceğini de uyardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/yapay-zeka-arastirmacisi-istifa-etti-yapay-zekanin-insanligi-yok-etme-riski-yuzde-10dan-fazla-1108620135.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/0b/1108706868_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_65c59fbe3eec9335c5e718ed1f2f0ad9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ai, yapay zeka, biyolojik silah
ai, yapay zeka, biyolojik silah

Yapay zeka güvenliğinde alarm: Biyolojik silah çalışmaları deşifre oldu

19:09 11.09.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturBiyolojik Silah (Temsili Görsel)
Biyolojik Silah (Temsili Görsel) - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Yapay zeka şirketi Anthropic, bilim insanlarının yapay zeka modellerini tehlikeli patojenleri daha bulaşıcı ve zararlı hale getirmeye yönelik araştırmalarda kullandığını tespit ettiğini açıkladı.
Şirketin yayımladığı tehdit istihbaratı raporuna göre, Claude modelini kullanan biyolojik araştırmacılarla ilgili beş vaka ciddi güvenlik endişesi yarattı.
Bunlardan biri, askeri bir araştırma enstitüsünde yürütülecek ve chikungunya virüsünü daha bulaşıcı hale getirip bağışıklık sisteminden kaçmasını sağlayacak kazanç-fonksiyon araştırmasını içeriyordu.

Tehlikeli toksinlerin tasarımı

Şirketin raporuna göre başka bir bilim insanı, yüksek tehlikeli kuş gribi ve virüsün memelilere uyum sağlama yolları üzerine Claude'u kullanıyordu. Diğer vakalar ise çiçek hastalığıyla ilgili virüsler ve tehlikeli toksinlerin yeniden tasarımıyla ilgiliydi.
Anthropic, bazı araştırmacıların kısıtlamaları aşmak için kimliklerini gizleme, trafiği başka ülkeler üzerinden yönlendirme (VPN) ve güvenlik kontrollerini bypass eden hizmetler kullanma gibi ciddi çabalar gösterdiğini belirtti. İlgili hesaplar yasaklandı, bypass için kullanılan hizmetler de kapatıldı.
Şirket, bilim insanlarının kesin olarak biyolojik silah üretmeye çalıştığını söylemekten kaçındı. Ancak "sofistike aktörlerin kötü niyetlerini meşru görünen araştırmaların arkasına saklayabileceği" yönünde uyarı yaptı.

16 işlevsel virüs genomu tasarladı

Bu bulgular, ABD’li bilim insanlarının yapay kullanarak daha önce doğada var olmayan 16 işlevsel virüs genomu tasarlayıp 'başarıyla' ürettiği deneyden sadece birkaç hafta sonra geldi. Bu virüsler bakterileri enfekte ediyordu (insanları değil), ancak araştırmacılar yapay zekanın biyolojik yeteneklerinin ne kadar hızlı ilerlediğini gösterdiği konusunda uyardı.

Anthropic araştırmacısı istifa etmişti

Tehdit değerlendirmesinin yayımlanmasından birkaç gün önce Anthropic araştırmacısı Evan Hubinger, yapay zekanın önümüzdeki on yıl içinde ‘tüm insanları öldürme’ ihtimalinin yüzde 10'dan fazla olduğunu kamuya açıkladı ve şirketin süperzekâyı güvenli şekilde kontrol etmek için net bir planı olmadığını ekledi.
Bu açıklama, başka bir Anthropic araştırmacısı Jacob Coxon’un istifa edip Anthropic ve OpenAI’yi ‘uygarlık düzeyindeki riskleri’ görmezden gelmekle ve ‘kendi kendini geliştiren süperzekaya doğru koşup hayatlarımızla kumar oynamakla’ suçlamasının ardından geldi. Coxon ayrıca yeterince gelişmiş yapay zekanın kritik altyapıyı hackleyebileceğini veya “yok oluş düzeyinde biyo-silahlar” yaratmaya yardımcı olabileceğini de uyardı.
Yapay Zeka (AI) - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2026
YAŞAM
Yapay zeka araştırmacısı istifa etti: 'Yapay zekanın insanlığı yok etme riski yüzde 10'dan fazla'
9 Eylül, 12:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала