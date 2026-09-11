https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/usta-oyuncu-cetin-tekindor-rahatsizlandi-hastaneye-kaldirildigi-ortaya-cikti--1108702373.html

Usta oyuncu Çetin Tekindor rahatsızlandı: Hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı

Usta oyuncu Çetin Tekindor rahatsızlandı: Hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Usta oyuncu Çekin Tekindor'un bir süredir hastanede tedavi altında olduğu ortaya çıktı. 11.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-11T17:14+0300

2026-09-11T17:14+0300

2026-09-11T17:14+0300

yaşam

dizi

çetin tekindor

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Son olarak Çirkin dizisinde rol alan usta oyuncu Çetin Tekindor'un bir süredir hastanede tedavi gördüğü belirtildi. 81 yaşındaki Tekindor'un kan değerlerinin yüksek olduğu kaydedilirken, dizide Tekindor'un yerine Tamer Levent'in getirildi. Hastanede tedavi altındaUsta oyuncunun bir süredir tedavisinin sürdüğü, bu nedenle dizinin çekimlerine başlayamadığı belirtildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre yapım şirketi yeni bir karar alarak Çetin Tekindor’un sahnelerini bir süre usta aktör Tamer Levent'in canlandırmasına karar verdi. Levent'in, Tekindor iyileşene kadar dizide rol alacağı öğrenildi. Çetin Tekindor ile Tamer Levent son olarak “Yalı Çapkını” dizisinde beraber kamera karşısına geçmişti.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye

dizi, çetin tekindor