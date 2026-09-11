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Usta oyuncu Çetin Tekindor rahatsızlandı: Hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı
Usta oyuncu Çetin Tekindor rahatsızlandı: Hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Usta oyuncu Çekin Tekindor'un bir süredir hastanede tedavi altında olduğu ortaya çıktı. 11.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-11T17:14+0300
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yaşam
dizi
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Son olarak Çirkin dizisinde rol alan usta oyuncu Çetin Tekindor'un bir süredir hastanede tedavi gördüğü belirtildi. 81 yaşındaki Tekindor'un kan değerlerinin yüksek olduğu kaydedilirken, dizide Tekindor'un yerine Tamer Levent'in getirildi. Hastanede tedavi altındaUsta oyuncunun bir süredir tedavisinin sürdüğü, bu nedenle dizinin çekimlerine başlayamadığı belirtildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre yapım şirketi yeni bir karar alarak Çetin Tekindor’un sahnelerini bir süre usta aktör Tamer Levent'in canlandırmasına karar verdi. Levent'in, Tekindor iyileşene kadar dizide rol alacağı öğrenildi. Çetin Tekindor ile Tamer Levent son olarak “Yalı Çapkını” dizisinde beraber kamera karşısına geçmişti.
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dizi, çetin tekindor
dizi, çetin tekindor

Usta oyuncu Çetin Tekindor rahatsızlandı: Hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı

17:14 11.09.2026
Çetin Tekindor sosyal medya
Çetin Tekindor sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2026
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Usta oyuncu Çekin Tekindor'un bir süredir hastanede tedavi altında olduğu ortaya çıktı.
Son olarak Çirkin dizisinde rol alan usta oyuncu Çetin Tekindor'un bir süredir hastanede tedavi gördüğü belirtildi. 81 yaşındaki Tekindor'un kan değerlerinin yüksek olduğu kaydedilirken, dizide Tekindor'un yerine Tamer Levent'in getirildi.

Hastanede tedavi altında

Usta oyuncunun bir süredir tedavisinin sürdüğü, bu nedenle dizinin çekimlerine başlayamadığı belirtildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre yapım şirketi yeni bir karar alarak Çetin Tekindor’un sahnelerini bir süre usta aktör Tamer Levent'in canlandırmasına karar verdi. Levent'in, Tekindor iyileşene kadar dizide rol alacağı öğrenildi.
Çetin Tekindor sosyal medya
Çetin Tekindor sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2026
Çetin Tekindor sosyal medya
Çetin Tekindor ile Tamer Levent son olarak “Yalı Çapkını” dizisinde beraber kamera karşısına geçmişti.
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