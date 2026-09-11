https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/sucicegi-asisinda-yeni-donem-ikinci-doz-neden-gerekli-kimlere-yapilacak-1108691844.html

Suçiçeği aşısında yeni dönem: İkinci doz neden gerekli, kimlere yapılacak?

Suçiçeği aşısında yeni dönem: İkinci doz neden gerekli, kimlere yapılacak?

Sputnik Türkiye

Türkiye’de 2013’ten bu yana tek doz uygulanan suçiçeği aşısında ikinci doz dönemi başladı. Dr. Şenay Pir Zengi, ikinci dozun koruyuculuğu artırdığını... 11.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-11T14:25+0300

2026-09-11T14:25+0300

2026-09-11T14:25+0300

görüş

sağlık bakanlığı

dünya sağlık örgütü (dsö)

su çiçeği

hastalık

salgın hastalık

bulaşıcı hastalık

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/0b/1108691574_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_5421312e3ac9262343f83a6d26c0e06e.jpg

Okulların açılmasıyla çocuklar yeniden kalabalık ve kapalı ortamlarda daha fazla zaman geçirmeye başladı. Bu dönem salgın hastalık riskini artırırken, Sağlık Bakanlığı’nın 4-6 yaş grubu için 2013 yılından bu yana tek doz olarak uygulanan suçiçeği aşısı ikinci dozu rutin takvime eklemesiyle yeni bir dönem başladı. Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Şenay Pir Zengi, ikinci doz uygulamasının hem bireysel koruyuculuğu artırması hem de virüsün toplumdaki dolaşımını azaltması açısından önem taşıdığını Sputnik Türkiye’ye değerlendirdi.‘Hedef, hastalıktan korumaktan çok virüsün dolaşımını durdurmak’Dr. Şenay Pir Zengi, tek doz aşının hastalığın ağır formlarına karşı yüzde 95’in üzerinde koruma sağladığını, ancak herhangi bir suçiçeğine karşı koruyuculuğun yüzde 80-85 civarında kaldığını belirtti. Zengi, bunun her 100 aşılı çocuktan 15-20’sinin virüsle karşılaştığında, genellikle hafif ancak bulaştırıcı biçimde "aşılıya rağmen suçiçeği” geçirebilmesi anlamına geldiğini ifade etti:‘İkinci doz koruyuculuğu yüzde 95-98’e çıkarıyor’İkinci dozun yalnızca bireysel değil, toplumsal açıdan da önem taşıdığını belirten Dr. Şenay Pir Zengi, iki doz sonrasında koruyuculuğun yüzde 95-98 seviyesine çıktığını söyledi:‘Çalışmalar aşıdan 5 yıl sonra hastalanma oranının kademeli olarak arttığını gösteriyor’Tek doz sonrası bağışıklığın yıllar içinde tamamen ortadan kalkmadığını belirten Zengi, ancak aşıdan yaklaşık 5 yıl sonra aşılıya rağmen hastalanma oranının kademeli olarak arttığını ifade etti:Geçmişte tek doz aşı olan çocuklara ikinci doz nasıl yapılacak?Sağlık Bakanlığı programına göre 48. aydaki çocukların ikinci dozu rutin olarak, 49-72 aylık yani 4-6 yaş grubundaki çocukların ise yakalama aşılaması kapsamında aile hekimliklerinde ücretsiz olarak yapılacak. 6 yaşını, yani 72 ayı geçmiş ve tek doz aşı olmuş çocuklar ise mevcut durumda ücretsiz programın dışında bulunuyor. Zengi, bu çocuklarda ikinci dozun tıbben aynı şekilde önerildiğini, ailelerin hekimlerine danışarak aşıyı yaptırabileceğini belirtti. İki doz arasındaki sürenin en az 3 ay olması yeterli görülürken, 13 yaş üzerindeki kişilerde bu sürenin 4 hafta olduğu ifade edildi. Ailelerin çocuklarının aşı durumunu e-Nabız üzerinden veya aile hekimlerinden kontrol edebileceği belirtildi. Zaten bir doz oldu, ikinciye gerek var mı?” sorusunun aileler arasında sık sorulduğunu belirten Zengi, ilk dozun çocuğu ağır hastalıktan koruduğunu, ikinci dozun ise hastalanma ve okul ortamında virüsü başkalarına bulaştırma riskini daha da azalttığını söyledi.Suçiçeğini geçiren çocuklara ikinci doz gerekiyor mu?Hastalığı daha önce geçirmiş çocukların durumuna ilişkin de bilgi veren Dr. Şenay Pir Zengi, doktor tarafından konulan klinik tanı veya laboratuvar doğrulaması bulunması halinde ikinci doza gerek olmadığını söyledi. Doğal enfeksiyonun ömür boyu koruma sağladığını belirten uzman, ancak ailelerin “bir şeyler çıkmıştı, galiba suçiçeğiydi” şeklindeki hatırasının yeterli olmadığını vurguladı. Çünkü el-ayak-ağız hastalığı, böcek ısırıkları ve impetigo gibi farklı hastalıkların suçiçeğiyle karıştırılabildiğini belirten Zengi, tanı belgeli değilse aşılama yapılması gerektiğini ifade etti. Geçmişte suçiçeği geçirmiş bir çocuğa aşı yapılmasının da zararlı olmadığını söyleyen Zengi, şüpheli durumlarda test yapılabileceğini ancak sağlıklı çocuklarda test yerine doğrudan aşılamanın daha pratik ve ekonomik olduğunu belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/abdde-4-bin-yillik-hastalik-geri-donuyor-florida-alarmda-1108366570.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

sağlık bakanlığı, dünya sağlık örgütü (dsö), su çiçeği, hastalık, salgın hastalık, bulaşıcı hastalık