https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/primli-calisanlar-dikkat-sgk-uzmani-uyariyor-1108702484.html
Primli çalışanlar dikkat: SGK Uzmanı uyarıyor
Primli çalışanlar dikkat: SGK Uzmanı uyarıyor
Sputnik Türkiye
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında bugünkü konusu, primle çalışanların dikkat etmesi gerekenler oldu. Elmen, primle... 11.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-11T17:08+0300
2026-09-11T17:08+0300
2026-09-11T17:08+0300
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SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında bugün primli çalışanların dikkat etmesi gereken noktaları anlattı. Elmen, “Çalışanın son ayına bakarak hesaplama yapmak adil olmaz mantıklı da olmaz, çünkü çalışanın son ay primi farklı olabilir” dedi.Gelen primlerin not edilmesinin önemli olduğunu vurgulayan SGK Uzmanı, şöyle anlattı:
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Melis Elmen
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Melis Elmen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090648251_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ab8cc7e8c68d0fcbcc6464aa954285e7.jpg
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Primli çalışanlar dikkat: SGK Uzmanı uyarıyor
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında bugünkü konusu, primle çalışanların dikkat etmesi gerekenler oldu. Elmen, primle çalışanların her ay gelen primi not almalarının önemli olduğunu söyledi.
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında bugün primli çalışanların dikkat etmesi gereken noktaları anlattı.
Elmen, “Çalışanın son ayına bakarak hesaplama yapmak adil olmaz mantıklı da olmaz, çünkü çalışanın son ay primi farklı olabilir” dedi.
Gelen primlerin not edilmesinin önemli olduğunu vurgulayan SGK Uzmanı, şöyle anlattı:
“Primli çalışanların dikkat etmesi gereken şeyler var. Değişken prim kıdem tazminatını etkiliyor mu etkilemiyor mu? Pek çok alanda prim usulü çalışanlar var, en çok da onları ilgilendiriyor. Prim her ay aynı değil, bazı aylarda hiç ödenmiyor. O zaman kıdem tazminatına girmiyor. Kıdem tazminatında çalışanın yalnızca bordrosunda yazan çıplak ücrete bakılmamalıdır. Aldığınız her şey maaşa katkı oluyor. Çalışanın yemek, yol, prim gibi hakları varsa bunların niteliğinin de incelenip detaya eklenmesi gerekiyor. Düzenli ödenen her ücret prime dahil edilir. Size gelen primleri not almanız gerekiyor, ileride bir dava konusu olduğunda bunlar kullanılabilir. Bir çalışan temel maaşın yanında satış hedefini gerçekleştirdiğinde prim alıyor ve her ay hedefi tutturamamış diyelim. Satış priminin doğasında zaten değişkenlik vardır. Düzenli ödemek demek her ay aynı miktarı ödemek değildir. Çalışan uzun süredir performansa bağlı prim kazanıyorsa bazı aylarda değişmesi tek başına kıdem dışına çıkarılması anlamına gelmiyor”