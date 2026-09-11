Primli çalışanlar dikkat: SGK Uzmanı uyarıyor

“Primli çalışanların dikkat etmesi gereken şeyler var. Değişken prim kıdem tazminatını etkiliyor mu etkilemiyor mu? Pek çok alanda prim usulü çalışanlar var, en çok da onları ilgilendiriyor. Prim her ay aynı değil, bazı aylarda hiç ödenmiyor. O zaman kıdem tazminatına girmiyor. Kıdem tazminatında çalışanın yalnızca bordrosunda yazan çıplak ücrete bakılmamalıdır. Aldığınız her şey maaşa katkı oluyor. Çalışanın yemek, yol, prim gibi hakları varsa bunların niteliğinin de incelenip detaya eklenmesi gerekiyor. Düzenli ödenen her ücret prime dahil edilir. Size gelen primleri not almanız gerekiyor, ileride bir dava konusu olduğunda bunlar kullanılabilir. Bir çalışan temel maaşın yanında satış hedefini gerçekleştirdiğinde prim alıyor ve her ay hedefi tutturamamış diyelim. Satış priminin doğasında zaten değişkenlik vardır. Düzenli ödemek demek her ay aynı miktarı ödemek değildir. Çalışan uzun süredir performansa bağlı prim kazanıyorsa bazı aylarda değişmesi tek başına kıdem dışına çıkarılması anlamına gelmiyor”