https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/istanbulda-isale-hatti-patladi-yollari-su-basti-1108704454.html

İstanbul'da isale hattı patladı: Yolları su bastı

İstanbul'da isale hattı patladı: Yolları su bastı

Sputnik Türkiye

Başakşehir'de isale hattındaki boru patladı. Bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı. 11.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-11T17:44+0300

2026-09-11T17:44+0300

2026-09-11T17:46+0300

türki̇ye

başakşehir

i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)

içme suyu isale hattı

su baskını

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İstanbul Başakşehir'de, İSKİ'ye ait ana isale hattındaki boru patladı. Suyla kaplanan bazı cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı.Cadde ve sokaklar göle döndüGüvercintepe Mahallesi'nden geçen İSKİ'ye ait ana isale hattındaki su borusunda patlama meydana geldi.İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Borudan fışkıran su, cadde ve sokaklarda göllenmelere yol açtı. Bazı yollar araç ve yaya trafiğine kapatılırken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/bilim-insanlari-2-bin-derecede-yeni-bir-buz-turu-kesfetti-1108612203.html

türki̇ye

başakşehir

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Sputnik Türkiye

başakşehir, i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), içme suyu isale hattı, su baskını