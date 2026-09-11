https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/istanbulda-isale-hatti-patladi-yollari-su-basti-1108704454.html
İstanbul'da isale hattı patladı: Yolları su bastı
İstanbul'da isale hattı patladı: Yolları su bastı
Sputnik Türkiye
Başakşehir'de isale hattındaki boru patladı. Bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı. 11.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-11T17:44+0300
2026-09-11T17:44+0300
2026-09-11T17:46+0300
türki̇ye
başakşehir
i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)
içme suyu isale hattı
su baskını
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İstanbul Başakşehir'de, İSKİ'ye ait ana isale hattındaki boru patladı. Suyla kaplanan bazı cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı.Cadde ve sokaklar göle döndüGüvercintepe Mahallesi'nden geçen İSKİ'ye ait ana isale hattındaki su borusunda patlama meydana geldi.İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Borudan fışkıran su, cadde ve sokaklarda göllenmelere yol açtı. Bazı yollar araç ve yaya trafiğine kapatılırken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/bilim-insanlari-2-bin-derecede-yeni-bir-buz-turu-kesfetti-1108612203.html
türki̇ye
başakşehir
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başakşehir, i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), içme suyu isale hattı, su baskını
başakşehir, i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), içme suyu isale hattı, su baskını
İstanbul'da isale hattı patladı: Yolları su bastı
17:44 11.09.2026 (güncellendi: 17:46 11.09.2026)
Başakşehir'de isale hattındaki boru patladı. Bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı.
İstanbul Başakşehir'de, İSKİ'ye ait ana isale hattındaki boru patladı. Suyla kaplanan bazı cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı.
Cadde ve sokaklar göle döndü
Güvercintepe Mahallesi'nden geçen İSKİ'ye ait ana isale hattındaki su borusunda patlama meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Borudan fışkıran su, cadde ve sokaklarda göllenmelere yol açtı. Bazı yollar araç ve yaya trafiğine kapatılırken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.