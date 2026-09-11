https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/dinleme-toplumunun-buyuk-neferlerine-donustuk-1108687804.html
'Dinleme toplumunun büyük neferlerine dönüştük'
'Dinleme toplumunun büyük neferlerine dönüştük'
Sputnik Türkiye
Gazeteci Serhat Ayan’ın Yapay Zeka Günlüğü’nde bugünkü konu başlıklarından biri, Apple'ın yeni ürünlerinin nasıl gözetlediği oldu. Ayan, dinleme ve gözetleme... 11.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-11T11:28+0300
2026-09-11T11:28+0300
2026-09-11T11:28+0300
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Apple’ın yapay zeka hamlesi, teknoloji dünyasında yeni bir tartışmayı da beraberinde getiriyor: Gizlilik. Gazeteci Serhat Ayan, Apple’ın yeni ürün ve yapay zeka özelliklerinin kullanıcıların kişisel verilerine, mesajlarına ve çevresindeki konuşmalara erişebilme ihtimaline dikkat çekerek, “dinleme ve gözetleme toplumu”na dönüştüğümüz uyarısında bulundu.Ayan, şöyle aktardı:
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Serhat Ayan
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Serhat Ayan
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radyo sputnik, radyo, radyo, apple, serhat ayan, yapay zeka, teknoloji
radyo sputnik, radyo, radyo, apple, serhat ayan, yapay zeka, teknoloji
'Dinleme toplumunun büyük neferlerine dönüştük'
Gazeteci Serhat Ayan’ın Yapay Zeka Günlüğü’nde bugünkü konu başlıklarından biri, Apple'ın yeni ürünlerinin nasıl gözetlediği oldu. Ayan, dinleme ve gözetleme toplumuna dönüştüğümüzü söyledi.
Apple’ın yapay zeka hamlesi, teknoloji dünyasında yeni bir tartışmayı da beraberinde getiriyor: Gizlilik.
Gazeteci Serhat Ayan, Apple’ın yeni ürün ve yapay zeka özelliklerinin kullanıcıların kişisel verilerine, mesajlarına ve çevresindeki konuşmalara erişebilme ihtimaline dikkat çekerek, “dinleme ve gözetleme toplumu”na dönüştüğümüz uyarısında bulundu.
“Apple yapay zekayı ürün merkezine yerleştirmeyi sonunda yaptı ama diğerlerinden farklı bir şekilde yaptı. Mesela yapay zekada Siri AI kişisel mesajlara, fotoğraflara, e-postalara bakabilecek, bağlamlar çıkarabilecek, uygulamalar içinde işlem yapabilecek. Apple gizliliği koruduğunu söylüyor ama gerçekten koruyacak mı derin şüphelerim var. Teknoloji artık yalnızca çağırdığımızda bizi dinlemiyor, çevremizdeki konuşmaları sürekli işleyecek şekilde bizi dinliyor. Mahremiyeti koruduğunu söylüyor ancak ne kadar koruduğu belli değil. Olay bütün verilerin gidiyor olması da değil, olay bizim dinleme toplumunun büyük birer neferi haline dönüşmüş olmamız.”