'Dinleme toplumunun büyük neferlerine dönüştük'

“Apple yapay zekayı ürün merkezine yerleştirmeyi sonunda yaptı ama diğerlerinden farklı bir şekilde yaptı. Mesela yapay zekada Siri AI kişisel mesajlara, fotoğraflara, e-postalara bakabilecek, bağlamlar çıkarabilecek, uygulamalar içinde işlem yapabilecek. Apple gizliliği koruduğunu söylüyor ama gerçekten koruyacak mı derin şüphelerim var. Teknoloji artık yalnızca çağırdığımızda bizi dinlemiyor, çevremizdeki konuşmaları sürekli işleyecek şekilde bizi dinliyor. Mahremiyeti koruduğunu söylüyor ancak ne kadar koruduğu belli değil. Olay bütün verilerin gidiyor olması da değil, olay bizim dinleme toplumunun büyük birer neferi haline dönüşmüş olmamız.”