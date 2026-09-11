“AfD’yi Alman siyasetinin reçetesizliği ve savunmaya ayrılan bütçe güçlendirdi”

“Almanya’daki tüm siyasi partileri göz önünde bulundurduğumuzda ırkçılığın olduğunu ifade edebiliriz. Bunu Hristiyan Birlik Partisi yani SDU ya da diğer partiler olarak ayırt edemeyiz. Bu ırkçı yaklaşımı ve düşünce yapısını sadece toplumun içinde değil siyaset kurumunda da görebiliriz. Kurumsallaşmış bir ırkçılıktan da bahsedilebilir. Bu Almanya’nın geleceği açısından ciddi bir sorun. Almanya son yıllarda çok ciddi sorunlarla karşı karşıya. Rusya-Ukrayna savaşından sonra bundan Avrupa coğrafyasında en çok etkilenen ülke olan Almanya, ciddi sorunlarla baş etmeye çalışıyor. Ekonomik olarak bu sorunların olumsuz yansımaları var. 1930’lu yıllarda da Alman toplumu aynı manzarayla karşı karşıyaydı. Bu çerçevede siyasal söylemler birbiriyle çok yakın. O zamanın Batılı sınıfı kendi Frankestrein’ını yaratmıştı. Almanya bir tehditle karşı karşıya ve bunu ciddiye almak gerekiyor. Rusya-Ukrayna savaşının bitmesini istiyorlar ve Avrupa Birliği dahil bu savaşa yönelik alınan kararların doğru olmadığını ifade ediyorlar. Rusya ile görüşmeye başlayacaklarını da ifade ediyorlar ancak savaşan devlet yapısını ortadan kaldırmak için gerekli politikaları hayata geçireceğini söyleyen AfD, anayasanın değiştirilemez maddelerinden biri olan sosyal devlet yapısını ortadan kaldıracağını ifade ediyor. Bu da çok önemli bir husus. Bu sadece Almanya’da yaşayan Türklerin değil Almanya toplumunun da endişelenmesini gerektiriyor. Siyaset toplumun endişelerini ortadan kaldırabilmek için vardır. Maalesef Almanya siyasetini esir almış AfD’ye karşı hükümet ve diğer siyasi partilerin bir politik reçete sunamamaları ve yalnızca AfD’nin belirlediği söylem ve gündemin peşinde gidip kendi siyasetlerine dönmemeleri de AfD’yi güçlendirdi. Almanya’nın 2027 bütçesi Federal Meclis’te görülmeye başlandı. Savunma sanayisine ayırdıkları para 141 milyar Euro. Almanya, 141 milyar Euro’nun yanına 23 milyar Euro da opsiyon koydurdu. Avrupa kiminle savaşacak? Transatlantik bir düşman yarattılar. Ancak Rusya bir Avrupa ülkesi zaten. Rusya’nın güvenliği Avrupa’nın, Avrupa’nın güvenliği de Rusya’nın güvenliği. Rusya nasıl olur da Avrupa’yı karşına alabilir? Avrupa, tahıl ihtiyacı başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarını Rusya’dan karşılarken nasıl Rusya’ya karşı savaşabilir? 1950’li yıllardan sonra barışçıl bir düşüncenin ürünü olarak ortaya çıkan Avrupa Birliği, nasıl oluyor da hümanist düşünceden kendini sıyırıp savaş politikasına dönebiliyor? Avrupa halklarının bunu sorgulaması gerekiyor. Konuşmamız gereken AfD’nin siyasal ideolojisinin toplumda normalleşmesi kadar Avrupa’da yaşanan değişim de.”