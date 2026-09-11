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Abdulkadir Selvi: Mansur Yavaş CHP ve Yeni Parti cephesinde meydana getirdiği rahatsızlığı görünce istifa restini çekti
Abdulkadir Selvi: Mansur Yavaş CHP ve Yeni Parti cephesinde meydana getirdiği rahatsızlığı görünce istifa restini çekti
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Abdulkadir Selvi, Erdoğan ile görüştükten sonra uzun bir açıklama yapan Yavaş'ın satır aralarına dikkat çekti. Selvi "Mansur Yavaş CHP ve Yeni Parti cephesinde... 11.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-11T09:11+0300
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poli̇ti̇ka
mansur yavaş
recep tayyip erdoğan
istifa
chp
ak parti
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinden sonra 'Eğer bu tutumum her iki partinin genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse, gereğini yapmaktan da çekinmem' ifadelerini kullanması siyasetin gündeminde.Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Mansur Yavaş CHP ve Yeni Parti cephesinde meydana getirdiği rahatsızlığı görünce istifa restini çekti" dedi. Bugün konuya ilişkin bir yazı kaleme alan Selvi şu noktalara dikkat çekti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/erdogan-ile-gorusen-mansur-yavastan-denge-politikasi-aciklamasi-hem-kilicdaorglu-hem-ozelin-bilgisi-1108650924.html
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mansur yavaş, recep tayyip erdoğan, istifa, chp, ak parti
mansur yavaş, recep tayyip erdoğan, istifa, chp, ak parti

Abdulkadir Selvi: Mansur Yavaş CHP ve Yeni Parti cephesinde meydana getirdiği rahatsızlığı görünce istifa restini çekti

09:11 11.09.2026
© Fotoğraf : CumhurbaşkanlığıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2026
© Fotoğraf : Cumhurbaşkanlığı
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Abdulkadir Selvi, Erdoğan ile görüştükten sonra uzun bir açıklama yapan Yavaş'ın satır aralarına dikkat çekti. Selvi "Mansur Yavaş CHP ve Yeni Parti cephesinde meydana getirdiği rahatsızlığı görünce istifa restini çekti" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinden sonra 'Eğer bu tutumum her iki partinin genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse, gereğini yapmaktan da çekinmem' ifadelerini kullanması siyasetin gündeminde.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Mansur Yavaş CHP ve Yeni Parti cephesinde meydana getirdiği rahatsızlığı görünce istifa restini çekti" dedi. Bugün konuya ilişkin bir yazı kaleme alan Selvi şu noktalara dikkat çekti:

Mansur Yavaş’ın şu anda eli güçlü. Hem CHP’nin hem de Yeni Parti’nin kendisine ihtiyacı var. Mansur Yavaş bunun farkında. O nedenle rahatça istifa restini çekebiliyor. Ama Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecine girince Mansur Yavaş’ın bu kez CHP ve Yeni Parti’ye ihtiyacı olacak. CHP’nin de Yeni Parti’nin de Mansur Yavaş’a reste rest diyecek hali yok. Tam aksine iki parti de Mansur Yavaş’ın rüzgârından yararlanmak istiyor. O nedenle kan kusup kızılcık şerbeti içtik havasını veriyorlar. Ama bu uzun vadede sürdürülebilir bir durum değil. Özellikle CHP’de çok büyük bir hayal kırıklığı yaşanıyor.

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