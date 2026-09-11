Abdulkadir Selvi: Mansur Yavaş CHP ve Yeni Parti cephesinde meydana getirdiği rahatsızlığı görünce istifa restini çekti

Mansur Yavaş’ın şu anda eli güçlü. Hem CHP’nin hem de Yeni Parti’nin kendisine ihtiyacı var. Mansur Yavaş bunun farkında. O nedenle rahatça istifa restini çekebiliyor. Ama Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecine girince Mansur Yavaş’ın bu kez CHP ve Yeni Parti’ye ihtiyacı olacak. CHP’nin de Yeni Parti’nin de Mansur Yavaş’a reste rest diyecek hali yok. Tam aksine iki parti de Mansur Yavaş’ın rüzgârından yararlanmak istiyor. O nedenle kan kusup kızılcık şerbeti içtik havasını veriyorlar. Ama bu uzun vadede sürdürülebilir bir durum değil. Özellikle CHP’de çok büyük bir hayal kırıklığı yaşanıyor.