80'ler akımına katılanlar dikkat: Yüz verileriniz çalınabilir

“Sosyal medyada bir 80’ler akımı var. Katılanlar açısından bazı riskler var. Kişisel Verileri Koruma Kurumu’ndan bir açıklama geldi. Peki nasıl bir riskle karşı karşıyayız? Hepimiz o renkli vatkalar, kabarık saçları sevdik. Eski fotoğraflarınızı yükleyip kendinizi retro bir albüm kapağında görmek eğlenceli gibi. Ama işin eğlenceli vitrininin arkasında gözden kaçırmamamız gereken çok önemli bir detay var. KVKK, bu popüler akımla ilgili çok kritik bir uyarıda bulundu. Sadece eğlenmek için bir fotoğraf yüklüyorum dediğinizde arka tarafta başka şeyler dönüyor. Bu tür yapay zeka uygulamaları sadece giysilerinizi ya da saçınızı dönüştürmüyor. Arka planda sizin biometrik verileriniz de analiz ediliyor. Kendi sunucularına kaydediyorlar. Yüklediğiniz tek bir fotoğraf kimliğinizi üçüncü taraflara teslim etmek anlamına geliyor. Hangi verilerinizin alındığını mutlaka sorgulayın, uygulamanın kullanım sözleşmesini okumadan sakın fotoğraf yüklemeyin. Verilerinizin hangi ülkede ne kadar süreyle saklanacağı belirsiz. Süresiz kullanım hakları bazen kabul ettiğiniz şartlar nedeniyle verilebiliyor. Yüzünüzü farklı algoritmaları eğitmek veya reklam amacıyla kullanmak için izin veriliyor olabilir. Uzmanlar uyarıyor, o nostaljik hava çok keyifli ama dijital medyada ücretsiz gibi görünen pek çok şeyin bedelinin kendi kişisel verileriniz olduğunu da unutmamanız gerekiyor. 80’lerin ruhunu yaşatmak güzel ama 2020’lerin de dijital tuzağına düşmemek gerekiyor. Parolanız çalındığında değiştirebilirsiniz ama yüz veriniz ya da parmak iziniz sızdırıldığında bunu güvenceye alma şansınız yok.”