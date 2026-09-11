https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/12-katli-binadan-dustu-ustune-dustugu-kadinin-olmesine-sebep-oldu-kendi-kurtuldu-1108687277.html

12 katlı binadan çakıldı: Üstüne düştüğü kadının ölümüne neden oldu, kendi kurtuldu

12 katlı binadan çakıldı: Üstüne düştüğü kadının ölümüne neden oldu, kendi kurtuldu

Sputnik Türkiye

Japonya'nın Nagoya kentinde 29 yaşındaki bir erkek, 12 katlı bir binadan düşerek kaldırımdaki 23 yaşındaki kadının üzerine çarptı. Genç kadın hastanede... 11.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-11T11:35+0300

2026-09-11T11:35+0300

2026-09-11T11:36+0300

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Japonya'nın Nagoya kentinin Sakae bölgesinde sıra dışı ve ölümcül bir olay meydana geldi.29 yaşındaki Shinsei Taguchi, 19 Temmuz Pazar akşamı 12 katlı bir binadan düşerek kaldırımda bulunan 23 yaşındaki Houra Inaba'nın üzerine çarptı.Her iki kişi de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.23 yaşındaki kadın hastanede hayatını kaybettiYetkililerin aktardığı bilgilere göre Houra Inaba, çarpmanın ardından hastanede tedavi altına alındı ancak kurtarılamadı.Genç kadının olaydan yaklaşık 4,5 saat sonra kanamaya bağlı şok nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.Aichi İl Emniyet Müdürlüğü'ne iletilen ilk bilgilerde olay, "bir kişinin yukarıdan düşerek bir yayaya çarpması" şeklinde kayıtlara geçti.Yüksekten düşen adam hayatta kaldıOlayın en sıra dışı ayrıntılarından biri ise 29 yaşındaki Taguchi'nin yüksekten düşmesine rağmen hayatta kalması oldu.Kyodo News ve The Mainichi'nin aktardığı bilgilere göre Taguchi'nin bilinci kapalı ve sağlık durumu kritik.Olayın yaşandığı binanın 12 katlı olduğu belirtilirken, Taguchi'nin tam olarak hangi kattan düştüğü henüz kesinleşmedi.Düşüşün nedeni araştırılıyorPolis, Taguchi'nin binadan nasıl ve neden düştüğünü belirlemek için soruşturmasını sürdürüyor.All-Nippon News Network tarafından yayımlanan görüntülerde olay yerinin polis şeritleri ve trafik konileriyle kapatıldığı görülüyor.Japon televizyonlarında yayımlanan başka görüntülerde ise kaldırımda kalan bir topuklu ayakkabı dikkat çekiyor.Olay Nagoya'nın hareketli bölgesinde yaşandıOlayın meydana geldiği Sakae, Nagoya'nın yoğun bölgelerinden biri olarak biliniyor.Kyodo News bölgeyi çok sayıda mağaza ve eğlence mekanının bulunduğu hareketli bir merkez olarak tanımlarken, The Mainichi çevrede çok sayıda ofis ve apartman binasının bulunduğunu aktardı.Polis, olayın meydana geliş biçimini belirlemek amacıyla bölgedeki incelemelerini sürdürüyor.Japonya'da benzer olaylar yaşanmıştıJaponya'da daha önce de yüksekten düşen kişilerin aşağıdaki yayalara çarptığı ölümcül olaylar kayıtlara geçmişti.Ağustos 2024'te Tokyo'da 17 yaşındaki bir lise öğrencisi ticari bir binadan düşerek sokakta yürüyen 32 yaşındaki bir kadına çarpmış, olayda her iki kişi de hayatını kaybetmişti.Ekim 2020'de Osaka'da ise yüksek bir binadan atladığı bildirilen 17 yaşındaki lise öğrencisi, aşağıda bulunan 19 yaşındaki üniversite öğrencisine çarpmış ve iki genç de yaşamını yitirmişti.Nagoya'daki son olayda ise 23 yaşındaki Houra Inaba hayatını kaybederken, 29 yaşındaki Shinsei Taguchi'nin kritik durumdaki tedavisi sürüyor. Polis, düşüşün nedenini ve olayın tüm koşullarını araştırıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/3-bin-yillik-ciglik-atan-kadinin-gizemi-cozuldu-mu-1108686926.html

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