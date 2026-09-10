Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: ‘Öğretmenlerin yüzde 83.7’si okullarda akran zorbalığına tanık oluyor’

“Okullardaki en yaygın, en başat sorunların başında akran zorbalığı geliyor. Ankete katılan öğretmenlerimizin yüzde 49.2’si görev yaptığı okulda kısmen akran zorbalığına şahit olduğunu; yüzde 34.5’i ise açık bir biçimde akran zorbalığına şahit olduğunu söylüyor. Toplamda yüzde 83.7. Bu çok ciddi bir problemle karşı karşıya kaldığımızı gösteriyor.

Zorbalığa maruz kalan öğrencilerimizin sadece yüzde 26.6’sı böyle bir hadise ile karşı karşıya kaldıklarında durumu öğretmenleriyle, okul idaresiyle, rehberlik servisi ile ya da ailesi ile paylaşıyor. Zorbalığa maruz kalan öğrencilerimizin yüzde 75’e yakın büyük çoğunluğu da bu durumdan ebeveynlerini, okul idaresini ya da öğretmenlerini haberdar etmiyorlar. Bu da ciddi bir problemdir. Akran baskısı ve korku duygusu ile bunu paylaşmıyorlar ve içlerinde yaşıyorlar. Bu durumun çocuklarımızın psikolojisinde oluşturacağı tahribatı, travmayı düşünebiliyor musunuz?

Öğretmenlerimize ‘Bu akran zorbalığı genelde nerede yaşanıyor?’ diye sorduk. En fazla oran yüzde 37.2 ile okul bahçesi diyor. Bunu sırası ile yüzde 19.5 ile sınıf; yüzde 16 ile sosyal medya; yüzde 14.7 ile de okul dışı ortamlar takip ediyor.”