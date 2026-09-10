Silivri’deki sır perdesi: Kozinoğlu'nun son ambulans yolculuğunda ne oldu?

"Kaşif Kozinoğlu mahkemeye çıkmasına yaklaşık 10 gün kala şüpheli şekilde fenalaştı ve hayatını kaybetti. Ölümünün kalp ve damar rahatsızlığına bağlı olduğu söylendi ancak bunu doğrulayacak somut bir veri ortaya konulmadı. O gece normal şekilde uyuyor. Ardından günlük rutini gereği yaklaşık bir saat yürüyüş yapıyor. Daha sonra rahatsızlanıyor. Arkadaşları alarm butonuna basıyor. Görevliler geliyor. Sedyeye alındığında doğrulabiliyor, yani bilinci yerinde. Cezaevine bir ambulans geliyor ancak içinde uzman ekip bulunmuyor. İlk müdahale sırasında damar yolu açılıyor, bazı ilaçlar enjekte ediliyor ve kalp masajına başlanıyor. Silivri Devlet Hastanesi'nden ikinci bir ambulans çıkıyor. İki ekip Kınalı otoyol gişelerinde buluşuyor. Ancak hastayı hareket ettirmiyorlar. Yaklaşık 10 dakika boyunca orada bekletiyorlar. Bu sırada adrenalin uygulanıyor. ‘Neden hastayı beklettiniz?’ diye sorulduğunda ise ‘Ambulans hareket ederse kalp masajı yapmak zorlaşıyor.’ cevabını veriyorlar. İkinci ekip de yeni bir damar yolu açıyor ve yeniden ilaç uyguluyor.