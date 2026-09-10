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CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Çatışmalar,Sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler,gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar.Hepsi Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi programında.Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi, her Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günü saat 19.00’da Radyo Sputnik’te.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/silivrideki-sir-perdesi-kozinoglunun-son-ambulans-yolculugunda-ne-oldu-1108666862.html
Silivri’deki sır perdesi: Kozinoğlu'nun son ambulans yolculuğunda ne oldu?
Silivri’deki sır perdesi: Kozinoğlu'nun son ambulans yolculuğunda ne oldu?
Sputnik Türkiye
MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin sürecin birçok soru işareti barındırdığını söyleyen Gazeteci Nedim Şener, FETÖ'nün Kozinoğlu'nu yıllar... 10.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-10T16:01+0300
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Gazeteci Nedim Şener, Radyo Sputnik'te yayınlanan Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında, Kaşif Kozinoğlu'nun Ergenekon sürecinde hedef alınışı ve cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Kaşif Kozinoğlu'nun 2009'dan itibaren sistematik biçimde hedef alındığını savunan Şener, Enver Altaylı'nın FETÖ elebaşına gönderdiği mektupları hatırlattı.Şener şunları söyledi:"OdaTV kumpasına nasıl dahil edildi”Kozinoğlu'nun görev alanıyla ilgisi olmayan belgeler üzerinden suçlanmaya çalışıldığını belirten Şener, OdaTV soruşturmasına ilişkin iddialarını da anlattı.Şener şunları söyledi:"Mahkemeye çıkmasına günler kala hayatını kaybetti"Kaşif Kozinoğlu'nun duruşmaya çıkmasına kısa süre kala yaşamını yitirdiğini hatırlatan Şener, ölüm sürecine ilişkin soru işaretlerinin bulunduğunu söyledi.Şener şunları söyledi:"Mahkemeye çıksaydı bütün operasyonları bozabilirdi"Şener, Kozinoğlu'nun hayatta kalması halinde Ergenekon sürecindeki birçok iddiayı çürütebileceğini savundu.Şener şunları söyledi:
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radyo, radyo, radyo, radyo sputnik, kaşif kozinoğlu, enver altaylı, silivri, odatv

Silivri’deki sır perdesi: Kozinoğlu'nun son ambulans yolculuğunda ne oldu?

16:01 10.09.2026
bölgenin kalbi
bölgenin kalbi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2026
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MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin sürecin birçok soru işareti barındırdığını söyleyen Gazeteci Nedim Şener, FETÖ'nün Kozinoğlu'nu yıllar öncesinden hedefe koyduğunu anlattı. Şener, cezaevindeki sağlık müdahalesi ve ölüm sürecinin tüm yönleriyle yeniden incelenmesi gerektiğini söyledi.
Gazeteci Nedim Şener, Radyo Sputnik'te yayınlanan Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında, Kaşif Kozinoğlu'nun Ergenekon sürecinde hedef alınışı ve cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kaşif Kozinoğlu'nun 2009'dan itibaren sistematik biçimde hedef alındığını savunan Şener, Enver Altaylı'nın FETÖ elebaşına gönderdiği mektupları hatırlattı.
Şener şunları söyledi:
"Enver Altaylı, FETÖ elebaşına yazdığı mektupta Kaşif Kozinoğlu'nun MİT'te yükselmesini engellemek gerektiğini, hatta etkisiz hâle getirilmesi için her şeyin yapılmasını istedi. Aynı dönemde sahte ihbarlarla Ergenekon dosyasına dâhil edilmeye çalışıldı."

"OdaTV kumpasına nasıl dahil edildi”

Kozinoğlu'nun görev alanıyla ilgisi olmayan belgeler üzerinden suçlanmaya çalışıldığını belirten Şener, OdaTV soruşturmasına ilişkin iddialarını da anlattı.
Şener şunları söyledi:
“OdaTV'nin bilgisayarına virüslü bir e-posta gönderiliyor. O e-postanın içindeki belgelerden biri de ‘koz.doc’. Belgede, ‘Kozinoğlu'ndan gelen belge ve bilgileri değerlendirelim’ ifadeleri yer alıyor. Ekinde ise PKK ile ilgili analizler, yorumlar ve çeşitli belgeler bulunuyor. Ancak bunların hiçbiri Kaşif Kozinoğlu'nun görev alanına girmiyor. Kozinoğlu da, ‘Bunlar benim konum değil. Ben PKK çalışmıyorum. Benim görev alanım Orta Asya, Özbekistan ve Afganistan. Benim raporlarım bunlarla ilgilidir.’ diyor. Böylece hiç tanımadığı kişilerle ilişkilendirilerek örgüt üyesi olmakla suçlanıyor. Biz de birlikte yargılanmak üzere cezaevindeydik. Yaklaşık bir yıl tutuklu kaldık.”
"Mahkemeye çıkmasına günler kala hayatını kaybetti"
Kaşif Kozinoğlu'nun duruşmaya çıkmasına kısa süre kala yaşamını yitirdiğini hatırlatan Şener, ölüm sürecine ilişkin soru işaretlerinin bulunduğunu söyledi.
Şener şunları söyledi:

"Kaşif Kozinoğlu mahkemeye çıkmasına yaklaşık 10 gün kala şüpheli şekilde fenalaştı ve hayatını kaybetti. Ölümünün kalp ve damar rahatsızlığına bağlı olduğu söylendi ancak bunu doğrulayacak somut bir veri ortaya konulmadı. O gece normal şekilde uyuyor. Ardından günlük rutini gereği yaklaşık bir saat yürüyüş yapıyor. Daha sonra rahatsızlanıyor. Arkadaşları alarm butonuna basıyor. Görevliler geliyor. Sedyeye alındığında doğrulabiliyor, yani bilinci yerinde. Cezaevine bir ambulans geliyor ancak içinde uzman ekip bulunmuyor. İlk müdahale sırasında damar yolu açılıyor, bazı ilaçlar enjekte ediliyor ve kalp masajına başlanıyor. Silivri Devlet Hastanesi'nden ikinci bir ambulans çıkıyor. İki ekip Kınalı otoyol gişelerinde buluşuyor. Ancak hastayı hareket ettirmiyorlar. Yaklaşık 10 dakika boyunca orada bekletiyorlar. Bu sırada adrenalin uygulanıyor. ‘Neden hastayı beklettiniz?’ diye sorulduğunda ise ‘Ambulans hareket ederse kalp masajı yapmak zorlaşıyor.’ cevabını veriyorlar. İkinci ekip de yeni bir damar yolu açıyor ve yeniden ilaç uyguluyor.

FETÖ mensupları, kardeşiyle yaptığı konuşmalardan sağlık geçmişini öğreniyor. Yani ‘Kalbinde böyle bir rahatsızlık yaşamış.’ bilgisini elde ediyorlar. Sonrasında da ‘Buna ne yaparsak bundan kurtuluruz?’ diye düşünüyorlar.”

"Mahkemeye çıksaydı bütün operasyonları bozabilirdi"

Şener, Kozinoğlu'nun hayatta kalması halinde Ergenekon sürecindeki birçok iddiayı çürütebileceğini savundu.
Şener şunları söyledi:
"Kaşif Kozinoğlu mahkemeye çıksaydı FETÖ'nün bütün kurgusu bozulacaktı. Yürütülen operasyonları akamete uğratabilecek bir isimdi. Çünkü örgütün daha gerçekleştirmeyi planladığı başka operasyonlar vardı. Nitekim hemen sonrasında İlker Başbuğ da tutuklandı."
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