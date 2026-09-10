https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/kasif-kozinoglunun-olumune-iliskin-sorusturmada-15-yil-sonra-fethi-kabir-karari-1108650435.html
Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada 15 yıl sonra fethi kabir kararı
Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada 15 yıl sonra fethi kabir kararı
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konu başlıklarından biri, Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin verilen fethi... 10.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-10T10:27+0300
2026-09-10T10:27+0300
2026-09-10T10:27+0300
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Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin yıllar sonra yeniden başlatılan soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebiyle Kozinoğlu’nun mezarı açılarak fethi kabir işlemi gerçekleştirilecek.Soruşturma kapsamında, ölümüne ilişkin geçmişte verilen kovuşturmaya yer olmadığı kararı da yeniden gündeme geldi. Gazeteci Güçlü Özgan, Yeri ve Zamanı programında soruşturmadaki son gelişmeleri değerlendirdi.Özgan, şöyle aktardı:
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Güçlü Özgan
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, kaşif kozinoğlu, güçlü özgan, milli i̇stihbarat teşkilatı, yeri ve zamanı
radyo sputnik, radyo, radyo, kaşif kozinoğlu, güçlü özgan, milli i̇stihbarat teşkilatı, yeri ve zamanı
Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada 15 yıl sonra fethi kabir kararı
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konu başlıklarından biri, Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin verilen fethi kabir kararı ve son gelişmeler oldu. Özgan, 2012 yılında savcılığın Kozinoğlu’nun ölümünde kovuşturmaya yer yok kararı verdiğini hatırlattı.
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin yıllar sonra yeniden başlatılan soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebiyle Kozinoğlu’nun mezarı açılarak fethi kabir işlemi gerçekleştirilecek.
Soruşturma kapsamında, ölümüne ilişkin geçmişte verilen kovuşturmaya yer olmadığı kararı da yeniden gündeme geldi. Gazeteci Güçlü Özgan, Yeri ve Zamanı programında soruşturmadaki son gelişmeleri değerlendirdi.
“Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu cezaevinde hayatını kaybetmişti. 2011 yılında Ergenekon Davası’nda tutukluyken kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Kozinoğlu ile ilgili tartışmalar gündemde. O dönemde cezaevinde görevli olan pek çok isimle ilgili tutuklama kararı vardı. O isimlerden biri FETÖ nedeniyle kırmızı bültenle aranıyor. Şimdi Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlattı. Savcılığın bir fethi kabir talebi vardı, kabul edildi. Yarın Kozinoğlu’nun mezarında bu işlem uygulanacak. Ceza infaz kurumu kamera görüntüleri, 112 kayıtları ve hastane görüntüleriyle birlikte o örnekler karşılaştırılacak. Fethi kabir kararından sonra kan sulandırıcı bir ilaç ve vitamin hapı talep etmesi nedeniyle o ilaçlarla ilgili olarak kimyasal inceleme yapılmasına karar verildi. 2012 yılında savcılık kovuşturmaya yer yoktur, herhangi bir sorun görülmüyor açıklamasını çok hızlı bir şekilde yapmıştı. Şu an 10 kişi gözaltında, bir kişi ise aranıyor. Takip etmeye devam edeceğiz”