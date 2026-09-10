Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada 15 yıl sonra fethi kabir kararı

“Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu cezaevinde hayatını kaybetmişti. 2011 yılında Ergenekon Davası’nda tutukluyken kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Kozinoğlu ile ilgili tartışmalar gündemde. O dönemde cezaevinde görevli olan pek çok isimle ilgili tutuklama kararı vardı. O isimlerden biri FETÖ nedeniyle kırmızı bültenle aranıyor. Şimdi Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlattı. Savcılığın bir fethi kabir talebi vardı, kabul edildi. Yarın Kozinoğlu’nun mezarında bu işlem uygulanacak. Ceza infaz kurumu kamera görüntüleri, 112 kayıtları ve hastane görüntüleriyle birlikte o örnekler karşılaştırılacak. Fethi kabir kararından sonra kan sulandırıcı bir ilaç ve vitamin hapı talep etmesi nedeniyle o ilaçlarla ilgili olarak kimyasal inceleme yapılmasına karar verildi. 2012 yılında savcılık kovuşturmaya yer yoktur, herhangi bir sorun görülmüyor açıklamasını çok hızlı bir şekilde yapmıştı. Şu an 10 kişi gözaltında, bir kişi ise aranıyor. Takip etmeye devam edeceğiz”