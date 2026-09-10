İstanbul’da hava kirliliği yüzde 11 arttı: İlk sırada hangi ilçe var?
© AAİstanbul hava kirliliği
© AA
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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) bünyesinde yapılan çalışmada kentteki hava kirliliğinin ağustos ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 arttığı tespit edildi.
İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Toros tarafından İstanbul'da 2025 ve 2026'nın ağustos aylarında hava kirliliği oranına ilişkin çalışma yapıldı.
Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) hava kalitesi ölçüm istasyonları tarafından kaydedilen havadaki partikül madde (PM10) oranı incelendi.
Buna göre, İstanbul'da ağustos ayındaki partikül madde konsantrasyonu ortalaması 26 istasyonda metreküp başına 31,9 mikrogram, geçen yılın aynı ayında ise 28,87 mikrogram olarak belirlendi.
Partiküler madde kaynaklı hava kirliliği geçen yıla göre yüzde 11 arttı.
Sultangazi zirvede
Ağustos ayında kentte partikül madde hava kirliliğinin en fazla ölçüldüğü istasyon metreküp başına 53,06 mikrogramla "Sultangazi 1" oldu. Bunu sırasıyla metreküp başına 51,26 mikrogramla "Sultangazi 2" ve 44,28 mikrogramla "Tuzla" istasyonları izledi.
Aynı dönemde hava kirliliğinin en düşük ölçüldüğü istasyon metreküp başına 19,44 mikrogramla "Alibeyköy" oldu. Partikül madde kirliliği "Kandilli 1" istasyonunda 19,66 mikrogram, "Ümraniye 1" istasyonunda ise 19,77 mikrogram ölçüldü.
Bu kapsamda, kentteki partikül madde hava kirliliği oranının 9 istasyonda azaldığı, 17 istasyonda ise arttığı tespit edildi.
Hava kirliliği oranının ağustos ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre en fazla arttığı istasyon yüzde 120,05 ile "Sarıyer", yüzde 95,29 ile "Kumköy" olarak belirlendi.
Aynı dönemde partikül madde hava kirliliği oranının en fazla azaldığı istasyon yüzde 30,89 ile "Yenibosna" oldu. Bunu sırasıyla yüzde 23,77 ile "Bağcılar", yüzde 21,82 ile "Maslak" istasyonları takip etti.
İstanbul'daki istasyonlarda ölçülen partikül madde ortalamaları şu şekilde
İstasyonlar
2025 ağustos µg/m3
2026 ağustos µg/m3
Değişim yüzdesi
Aksaray
32,54
33,3
2,31
Alibeyköy
23,5
19,44
-17,26
Arnavutköy
15,66
26,63
70,04
Avcılar
33,11
31,34
-5,35
Bağcılar
31,05
23,67
-23,77
Beşiktaş
19,86
22,99
15,76
Beylikdüzü
33,98
41,3
21,54
Büyükada
19,14
21,86
14,21
Çatladıkapı
30,06
33,1
10,13
Esenler
24,08
26,44
9,81
Kadıköy
23,14
29,52
27,59
Kağıthane 1
36,61
41,19
12,53
Kandilli 1
18,2
19,66
8,07
Kartal
25,18
31,1
23,52
Kirlilik neden arttı?
Hava kirliliği oranlarını değerlendiren Prof. Dr. Toros, İstanbul'da ağustos ayında ölçülen partikül madde konsantrasyonundaki artışın değerlendirilmesinde meteorolojik şartların önemli bir faktör olduğunu söyledi.
İstanbul'daki istasyonlarda ölçülen partikül madde ortalamaları şu şekilde:
Kartal
25,18
31,1
23,52
Kumköy
20,09
39,24
95,29
Maslak
26,82
20,97
-21,82
Sancaktepe
46,19
42,75
-7,45
Sarıyer
15,45
33,99
120,05
Selimiye
35,76
33,06
-7,54
Sultangazi 1
35,71
53,06
48,58
Sultangazi 2
32,55
51,26
57,45
Sultangazi 3
50,28
40,2
-20,05
Tuzla
39,48
44,28
12,17
Ümraniye 1
21,25
19,77
-6,93
Üsküdar 1
22,11
22,46
1,57
Yenibosna
38,8
26,82
-30,89
Hava kirliliğinin azalması veya artmasının birçok farklı nedeninin olduğunu aktaran Toros, insan sağlığı açısından bu değerlerin takip edilmesinin önemli olduğunu belirtti.
Toros, İTÜ bünyesinde İstanbul'un hava kirliliğini düzenli olarak takip ettiklerini kaydederek, "İstanbul'un ağustos ayı hava kirliliği rakamlarını geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırdık. Buna göre hava kirliliğinde geçen yılın aynı dönemine göre artış tespit ettik. Ağustos 2026'da İstanbul'da hava kalitesinin Ağustos 2025'e göre daha olumsuz seyretmesinde, özellikle ayın ikinci yarısında etkili olan uzun süreli sıcak, yağışsız ve atmosferik olarak daha kararlı şartların oluşması sayılabilir. Zayıflayan rüzgarlar ve düşük atmosferik karışım, sınır tabaka yüksekliğini ve şehrin havalandırma kapasitesini azaltırken, yağışın ve güçlü konvektif sistemlerin sınırlı olması kirleticilerin atmosferden uzaklaştırılmasını güçleştiriyor." diye konuştu.ekledi.