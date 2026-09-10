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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/istanbulda-hava-kirliligi-yuzde-11-artti-ilk-sirada-hangi-ilce-var-1108652646.html
İstanbul’da hava kirliliği yüzde 11 arttı: İlk sırada hangi ilçe var?
İstanbul’da hava kirliliği yüzde 11 arttı: İlk sırada hangi ilçe var?
Sputnik Türkiye
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) bünyesinde yapılan çalışmada kentteki hava kirliliğinin ağustos ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 arttığı... 10.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-10T12:23+0300
2026-09-10T12:23+0300
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i̇stanbul
toros
hüseyin toros
maslak
sultangazi
i̇stanbul teknik üniversitesi (i̇tü)
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İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Toros tarafından İstanbul'da 2025 ve 2026'nın ağustos aylarında hava kirliliği oranına ilişkin çalışma yapıldı.Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) hava kalitesi ölçüm istasyonları tarafından kaydedilen havadaki partikül madde (PM10) oranı incelendi.Buna göre, İstanbul'da ağustos ayındaki partikül madde konsantrasyonu ortalaması 26 istasyonda metreküp başına 31,9 mikrogram, geçen yılın aynı ayında ise 28,87 mikrogram olarak belirlendi.Partiküler madde kaynaklı hava kirliliği geçen yıla göre yüzde 11 arttı.Sultangazi zirvedeAğustos ayında kentte partikül madde hava kirliliğinin en fazla ölçüldüğü istasyon metreküp başına 53,06 mikrogramla "Sultangazi 1" oldu. Bunu sırasıyla metreküp başına 51,26 mikrogramla "Sultangazi 2" ve 44,28 mikrogramla "Tuzla" istasyonları izledi.Aynı dönemde hava kirliliğinin en düşük ölçüldüğü istasyon metreküp başına 19,44 mikrogramla "Alibeyköy" oldu. Partikül madde kirliliği "Kandilli 1" istasyonunda 19,66 mikrogram, "Ümraniye 1" istasyonunda ise 19,77 mikrogram ölçüldü.Bu kapsamda, kentteki partikül madde hava kirliliği oranının 9 istasyonda azaldığı, 17 istasyonda ise arttığı tespit edildi.Hava kirliliği oranının ağustos ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre en fazla arttığı istasyon yüzde 120,05 ile "Sarıyer", yüzde 95,29 ile "Kumköy" olarak belirlendi.Aynı dönemde partikül madde hava kirliliği oranının en fazla azaldığı istasyon yüzde 30,89 ile "Yenibosna" oldu. Bunu sırasıyla yüzde 23,77 ile "Bağcılar", yüzde 21,82 ile "Maslak" istasyonları takip etti.Kirlilik neden arttı?Hava kirliliği oranlarını değerlendiren Prof. Dr. Toros, İstanbul'da ağustos ayında ölçülen partikül madde konsantrasyonundaki artışın değerlendirilmesinde meteorolojik şartların önemli bir faktör olduğunu söyledi.Hava kirliliğinin azalması veya artmasının birçok farklı nedeninin olduğunu aktaran Toros, insan sağlığı açısından bu değerlerin takip edilmesinin önemli olduğunu belirtti.Toros, İTÜ bünyesinde İstanbul'un hava kirliliğini düzenli olarak takip ettiklerini kaydederek, "İstanbul'un ağustos ayı hava kirliliği rakamlarını geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırdık. Buna göre hava kirliliğinde geçen yılın aynı dönemine göre artış tespit ettik. Ağustos 2026'da İstanbul'da hava kalitesinin Ağustos 2025'e göre daha olumsuz seyretmesinde, özellikle ayın ikinci yarısında etkili olan uzun süreli sıcak, yağışsız ve atmosferik olarak daha kararlı şartların oluşması sayılabilir. Zayıflayan rüzgarlar ve düşük atmosferik karışım, sınır tabaka yüksekliğini ve şehrin havalandırma kapasitesini azaltırken, yağışın ve güçlü konvektif sistemlerin sınırlı olması kirleticilerin atmosferden uzaklaştırılmasını güçleştiriyor." diye konuştu.ekledi.
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i̇stanbul, toros, hüseyin toros, maslak, sultangazi, i̇stanbul teknik üniversitesi (i̇tü), meteoroloji
i̇stanbul, toros, hüseyin toros, maslak, sultangazi, i̇stanbul teknik üniversitesi (i̇tü), meteoroloji

İstanbul’da hava kirliliği yüzde 11 arttı: İlk sırada hangi ilçe var?

12:23 10.09.2026
© AAİstanbul hava kirliliği
İstanbul hava kirliliği - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2026
© AA
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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) bünyesinde yapılan çalışmada kentteki hava kirliliğinin ağustos ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 arttığı tespit edildi.
İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Toros tarafından İstanbul'da 2025 ve 2026'nın ağustos aylarında hava kirliliği oranına ilişkin çalışma yapıldı.
Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) hava kalitesi ölçüm istasyonları tarafından kaydedilen havadaki partikül madde (PM10) oranı incelendi.
Buna göre, İstanbul'da ağustos ayındaki partikül madde konsantrasyonu ortalaması 26 istasyonda metreküp başına 31,9 mikrogram, geçen yılın aynı ayında ise 28,87 mikrogram olarak belirlendi.
Partiküler madde kaynaklı hava kirliliği geçen yıla göre yüzde 11 arttı.

Sultangazi zirvede

Ağustos ayında kentte partikül madde hava kirliliğinin en fazla ölçüldüğü istasyon metreküp başına 53,06 mikrogramla "Sultangazi 1" oldu. Bunu sırasıyla metreküp başına 51,26 mikrogramla "Sultangazi 2" ve 44,28 mikrogramla "Tuzla" istasyonları izledi.
Aynı dönemde hava kirliliğinin en düşük ölçüldüğü istasyon metreküp başına 19,44 mikrogramla "Alibeyköy" oldu. Partikül madde kirliliği "Kandilli 1" istasyonunda 19,66 mikrogram, "Ümraniye 1" istasyonunda ise 19,77 mikrogram ölçüldü.
Bu kapsamda, kentteki partikül madde hava kirliliği oranının 9 istasyonda azaldığı, 17 istasyonda ise arttığı tespit edildi.
Hava kirliliği oranının ağustos ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre en fazla arttığı istasyon yüzde 120,05 ile "Sarıyer", yüzde 95,29 ile "Kumköy" olarak belirlendi.
Aynı dönemde partikül madde hava kirliliği oranının en fazla azaldığı istasyon yüzde 30,89 ile "Yenibosna" oldu. Bunu sırasıyla yüzde 23,77 ile "Bağcılar", yüzde 21,82 ile "Maslak" istasyonları takip etti.
İstanbul'daki istasyonlarda ölçülen partikül madde ortalamaları şu şekilde

İstasyonlar

2025 ağustos µg/m3

2026 ağustos µg/m3

Değişim yüzdesi

Aksaray

32,54

33,3

2,31

Alibeyköy

23,5

19,44

-17,26

Arnavutköy

15,66

26,63

70,04

Avcılar

33,11

31,34

-5,35

Bağcılar

31,05

23,67

-23,77

Beşiktaş

19,86

22,99

15,76

Beylikdüzü

33,98

41,3

21,54

Büyükada

19,14

21,86

14,21

Çatladıkapı

30,06

33,1

10,13

Esenler

24,08

26,44

9,81

Kadıköy

23,14

29,52

27,59

Kağıthane 1

36,61

41,19

12,53

Kandilli 1

18,2

19,66

8,07

Kartal

25,18

31,1

23,52

Kirlilik neden arttı?

Hava kirliliği oranlarını değerlendiren Prof. Dr. Toros, İstanbul'da ağustos ayında ölçülen partikül madde konsantrasyonundaki artışın değerlendirilmesinde meteorolojik şartların önemli bir faktör olduğunu söyledi.
İstanbul'daki istasyonlarda ölçülen partikül madde ortalamaları şu şekilde:

Kartal

25,18

31,1

23,52

Kumköy

20,09

39,24

95,29

Maslak

26,82

20,97

-21,82

Sancaktepe

46,19

42,75

-7,45

Sarıyer

15,45

33,99

120,05

Selimiye

35,76

33,06

-7,54

Sultangazi 1

35,71

53,06

48,58

Sultangazi 2

32,55

51,26

57,45

Sultangazi 3

50,28

40,2

-20,05

Tuzla

39,48

44,28

12,17

Ümraniye 1

21,25

19,77

-6,93

Üsküdar 1

22,11

22,46

1,57

Yenibosna

38,8

26,82

-30,89

Hava kirliliğinin azalması veya artmasının birçok farklı nedeninin olduğunu aktaran Toros, insan sağlığı açısından bu değerlerin takip edilmesinin önemli olduğunu belirtti.
Toros, İTÜ bünyesinde İstanbul'un hava kirliliğini düzenli olarak takip ettiklerini kaydederek, "İstanbul'un ağustos ayı hava kirliliği rakamlarını geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırdık. Buna göre hava kirliliğinde geçen yılın aynı dönemine göre artış tespit ettik. Ağustos 2026'da İstanbul'da hava kalitesinin Ağustos 2025'e göre daha olumsuz seyretmesinde, özellikle ayın ikinci yarısında etkili olan uzun süreli sıcak, yağışsız ve atmosferik olarak daha kararlı şartların oluşması sayılabilir. Zayıflayan rüzgarlar ve düşük atmosferik karışım, sınır tabaka yüksekliğini ve şehrin havalandırma kapasitesini azaltırken, yağışın ve güçlü konvektif sistemlerin sınırlı olması kirleticilerin atmosferden uzaklaştırılmasını güçleştiriyor." diye konuştu.ekledi.
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