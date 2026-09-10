https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/isil-oyku-dincin-olumu-bu-dosyada-iki-cinayet-var-1108664480.html

Işıl Öykü Dinç'in ölümü: "Bu dosyada iki cinayet var"

Işıl Öykü Dinç'in ölümü: "Bu dosyada iki cinayet var"

Sputnik Türkiye

İstanbul Pendik'te otomobil çarpması sonucu yaşamını yitiren Işıl Öykü Dinç'in babası Yunus Dinç, Okan Aslan'la Gün Ortası'nda olayla ilgili hala bir tutuklama... 10.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-10T15:21+0300

2026-09-10T15:21+0300

2026-09-10T15:21+0300

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Okan Aslan’la Gün Ortası’nın bugünkü konuğu otomobil çarpması sonucu yaşamını yitiren 14 yaşındaki Işıl Öykü Dinç’in babası Yunus Dinç oldu. Öykü’nün ölümüne ilişkin süren davada dördüncü duruşmanın görüleceği 11 Eylül öncesi son gelişmeleri aktaran baba Yunus Dinç, Öykü’ye çarpan aracın sigorta şirketinin kendilerinden hasar masrafını talep ettiğini söyledi.Baba Dinç, “Duruşmamızı beklerken icra dairesinden eve evrak geldi. Aracın sigorta şirketi kızımı öldüren aracın hasar masrafını geriye dönük faiziyle birlikte talep etti. Hala şoförün kim olduğu dahi belli değil. Üzerine bunun yaşanması bizi hem üzdü hem yıprattı. Eşimin ve benim paylaşımlarımın ardından gazeteciler bize ulaştı ve birkaç saat içinde sigorta şirketinin avukatı dosyayı geri çektiğini belirtti. Lütfetmişler yani” dedi.Öykü Dinç’in hayatını kaybettiği ana ilişkin bilgiler veren Yunus Dinç, şunları söyledi:“Üç günde üç savcı değişti”Yunus Dinç, olayda adı geçen kadın ve erkeğin Öykü Dinç’e çarptıkları tarihte nişanlı olduklarını bilgisini paylaştı. Dinç, “Kızımı öldürdükten 42 gün sonra kadının memleketi olan Manisa’ya kaçıp nikah yapıyorlar. Bu fotoğrafları sosyal medyada Işıl Öykü Dinç hastagiyle paylaştılar” dedi.“Yeni görgü şahitleri ortaya çıktı”Ocak ayında olay yeri keşfi yaptırdıklarını söyleyen baba Yunus Dinç, Öykü Dinç’e çarpan aracın hızının minimum 94.40 olduğunun tespit edilmesine rağmen tutuklama yaşanmadığını anlattı. Dinç, şunları söyledi:Kendilerine tehdit mesajları geldiğini ifade eden Yunus Dinç, şunları söyledi:Ne olmuştu?İstanbul'un Pendik ilçesinde 18 Mayıs 2025'te Ömer Faruk Ballı’ya ait olduğu belirtilen otomobilin çarptığı 14 yaşındaki Işıl Öykü Dinç hayatını kaybetti. 19 Mayıs tarihinde tutuklanan Ballı, iki gün sonra suç vasfının sanık lehine değişme ihtimali dikkate alınarak yurt dışına çıkış yasağı ve imza şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.Dinç’in ölümüne ilişkin bir buçuk yıldır adalet mücadelesini sürdüren aile, dördüncü duruşmanın görüleceği 11 Eylül'ü bekliyor.

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Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

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Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

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