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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/bati-basini-hava-savunma-kaynaklarinin-tukenmesi-nedeniyle-ukraynayi-dehset-verici-bir-kis-bekliyor-1108671722.html
Batı basını: Hava savunma kaynaklarının tükenmesi nedeniyle Ukrayna’yı dehşet verici bir kış bekliyor olabilir
Batı basını: Hava savunma kaynaklarının tükenmesi nedeniyle Ukrayna’yı dehşet verici bir kış bekliyor olabilir
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Fransız basınında yer alan bir haberde, Kiev’in elindeki hava savunma kaynaklarının tükenmesi nedeniyle Ukrayna’yı ‘dehşet verici’ bir kış bekliyor olabileceği... 10.09.2026, Sputnik Türkiye
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Fransız Le Monde gazetesi, Kiev’in elindeki hava savunma kaynaklarının tükenmesi nedeniyle Ukrayna’yı ağır bir kış mevsimi bekliyor olabileceğini yazdı.Kiev'in Patriot sistemlerinde kullanılan PAC-3 önleme füze stoklarının neredeyse tükendiğine dikkat çekilen haberde, ABD ve Avrupa ülkelerinin ise (kısmen de İran çatışması nedeniyle) söz konusu füzeleri sınırlı miktarlarda tedarik ettiği kaydedildi.Ukrayna'nın enerji altyapısının ciddi sıkıntılar yaşadığı vurgulanan yazıda, hava savunma kaynaklarının yetersizliği ile birleşen bu durumun önümüzdeki kış aylarında Kiev için zorlu ve riskli bir konuma sürüklenme tehlikesi yarattığının altı çizildi.Fransa’nın şu anda Kiev'e SAMP/T hava savunma füze sistemleri tedarik ettiği belirtilen yazıda, ancak bu sistemlerin balistik füze saldırılarını önleme konusunda daha az etkili olduğu vurgulandı.Makalede Rus kuvvetlerinin saldırı kapasitesi bakımından üstün olduğu da kabul edildi.Rusya, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmesinin çatışmanın çözümünü zorlaştırdığını ve NATO ülkelerini doğrudan krizin parçası haline getirdiğini dile getiriyor. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah taşıyan her türlü kargonun Rusya için meşru hedef teşkil edeceğini belirtirken Kremlin, Batı'nın askeri yardımlarının müzakere sürecine katkı sağlamadığını kaydediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230319/italyan-medyasi-sampt-sistemlerinin-kieve-gonderilmesi-oncesi-ukraynali-askerler-egitimden-gecti-1068472463.html
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batı basını, ukrayna, kiev, batı, avrupa, pac-3, fransa, samp/t, rusya, sergey lavrov, nato, kremlin
batı basını, ukrayna, kiev, batı, avrupa, pac-3, fransa, samp/t, rusya, sergey lavrov, nato, kremlin

Batı basını: Hava savunma kaynaklarının tükenmesi nedeniyle Ukrayna’yı dehşet verici bir kış bekliyor olabilir

18:54 10.09.2026 (güncellendi: 18:57 10.09.2026)
© AP Photo / Andrew KravchenkoKiev, Ukrayna
Kiev, Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2026
© AP Photo / Andrew Kravchenko
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Fransız basınında yer alan bir haberde, Kiev’in elindeki hava savunma kaynaklarının tükenmesi nedeniyle Ukrayna’yı ‘dehşet verici’ bir kış bekliyor olabileceği belirtildi.
Fransız Le Monde gazetesi, Kiev’in elindeki hava savunma kaynaklarının tükenmesi nedeniyle Ukrayna’yı ağır bir kış mevsimi bekliyor olabileceğini yazdı.

Ukrayna, uzmanlara göre 2025 kışından bile daha dehşet verici olabilecek bir soğuk mevsime girmeye hazırlanıyor.

Kiev'in Patriot sistemlerinde kullanılan PAC-3 önleme füze stoklarının neredeyse tükendiğine dikkat çekilen haberde, ABD ve Avrupa ülkelerinin ise (kısmen de İran çatışması nedeniyle) söz konusu füzeleri sınırlı miktarlarda tedarik ettiği kaydedildi.
Ukrayna'nın enerji altyapısının ciddi sıkıntılar yaşadığı vurgulanan yazıda, hava savunma kaynaklarının yetersizliği ile birleşen bu durumun önümüzdeki kış aylarında Kiev için zorlu ve riskli bir konuma sürüklenme tehlikesi yarattığının altı çizildi.
Fransa’nın şu anda Kiev'e SAMP/T hava savunma füze sistemleri tedarik ettiği belirtilen yazıda, ancak bu sistemlerin balistik füze saldırılarını önleme konusunda daha az etkili olduğu vurgulandı.
Makalede Rus kuvvetlerinin saldırı kapasitesi bakımından üstün olduğu da kabul edildi.
Rusya, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmesinin çatışmanın çözümünü zorlaştırdığını ve NATO ülkelerini doğrudan krizin parçası haline getirdiğini dile getiriyor. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah taşıyan her türlü kargonun Rusya için meşru hedef teşkil edeceğini belirtirken Kremlin, Batı'nın askeri yardımlarının müzakere sürecine katkı sağlamadığını kaydediyor.
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