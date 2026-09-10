https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/bati-basini-hava-savunma-kaynaklarinin-tukenmesi-nedeniyle-ukraynayi-dehset-verici-bir-kis-bekliyor-1108671722.html

Batı basını: Hava savunma kaynaklarının tükenmesi nedeniyle Ukrayna’yı dehşet verici bir kış bekliyor olabilir

Batı basını: Hava savunma kaynaklarının tükenmesi nedeniyle Ukrayna’yı dehşet verici bir kış bekliyor olabilir

Sputnik Türkiye

Fransız basınında yer alan bir haberde, Kiev’in elindeki hava savunma kaynaklarının tükenmesi nedeniyle Ukrayna’yı ‘dehşet verici’ bir kış bekliyor olabileceği... 10.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-10T18:54+0300

2026-09-10T18:54+0300

2026-09-10T18:57+0300

dünya

batı basını

ukrayna

kiev

batı

avrupa

pac-3

fransa

samp/t

rusya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0d/1100982395_0:65:1157:716_1920x0_80_0_0_08260710a67b9662412a6b26db174365.png

Fransız Le Monde gazetesi, Kiev’in elindeki hava savunma kaynaklarının tükenmesi nedeniyle Ukrayna’yı ağır bir kış mevsimi bekliyor olabileceğini yazdı.Kiev'in Patriot sistemlerinde kullanılan PAC-3 önleme füze stoklarının neredeyse tükendiğine dikkat çekilen haberde, ABD ve Avrupa ülkelerinin ise (kısmen de İran çatışması nedeniyle) söz konusu füzeleri sınırlı miktarlarda tedarik ettiği kaydedildi.Ukrayna'nın enerji altyapısının ciddi sıkıntılar yaşadığı vurgulanan yazıda, hava savunma kaynaklarının yetersizliği ile birleşen bu durumun önümüzdeki kış aylarında Kiev için zorlu ve riskli bir konuma sürüklenme tehlikesi yarattığının altı çizildi.Fransa’nın şu anda Kiev'e SAMP/T hava savunma füze sistemleri tedarik ettiği belirtilen yazıda, ancak bu sistemlerin balistik füze saldırılarını önleme konusunda daha az etkili olduğu vurgulandı.Makalede Rus kuvvetlerinin saldırı kapasitesi bakımından üstün olduğu da kabul edildi.Rusya, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmesinin çatışmanın çözümünü zorlaştırdığını ve NATO ülkelerini doğrudan krizin parçası haline getirdiğini dile getiriyor. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah taşıyan her türlü kargonun Rusya için meşru hedef teşkil edeceğini belirtirken Kremlin, Batı'nın askeri yardımlarının müzakere sürecine katkı sağlamadığını kaydediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230319/italyan-medyasi-sampt-sistemlerinin-kieve-gonderilmesi-oncesi-ukraynali-askerler-egitimden-gecti-1068472463.html

ukrayna

kiev

batı

fransa

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

batı basını, ukrayna, kiev, batı, avrupa, pac-3, fransa, samp/t, rusya, sergey lavrov, nato, kremlin