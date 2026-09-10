“Almanya’da yükselen faşizm AfD ile sınırlı değil, partiyi kapatma treni kaçtı”

“Almanya’da İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan siyasal düzen çöktü. Bu şekilde ifade etmek abartılı olmaz. Federal Almanya’nın kuruluşundan bu yana koalisyon hükümetlerinde yer alan sistem partileri ciddi bir siyasal iflasla karşı karşıya. Saksonya-Anhalt Eyaleti küçük bir eyalet olabilir. Almanya nüfusunun yüzde 2,5’ine tekabül ediyor. Ancak mesele sadece bu eyalet değil. İki hafta sonra yine seçimler var. Bir deprem yaşandı ancak artçı depremler gelecek. Mecklenburg’da seçimler olacak. Bu eyalette 2021’de yüzde 16 oy alan AfD, şu an anketlerde 35-37 bandında. Bir önceki seçimde yüzde 39 alan sosyal demokratlar yüzde 28’e geriledi. Bu seçim sonuçları bir sapma değil. AfD marjinallerin ya da sadece Doğu Almanya’nın partisi değil. Almanya’da belki de erken seçim olacak ve bunu muhtemel görüyorum. Merz’in ve Hristiyan demokratların bu baskıya dayanmasını muhtemel görmüyorum. AfD Almanya çapında yüzde 30 bandında ve bu bir ilk. AfD sağ, muhafazakar ve müesses nizamın dışında bir parti. Bu Almanya’daki siyasal sistemin çöküşüne de işaret ediyor. AfD Başkanı Alice Weidel ‘Bundan sonra Almanya’da Hristiyan Demokratlar hiçbir seçimi kazanamayacaklar’ dedi. Bu Merz’in üzerinde baskı yaratıyor. Saksonya Eyaleti’nde AfD’nin aldığı oyların yüzde 20’sini bir önceki seçimde Hristiyan Demokratlar’a oy verenler oluşturuyor. Şu anda iktidarda olan partinin bundan etkilenmemesi mümkün değil. Tabandan bir baskı gelecek. Merz hükümetinin dönemini tamamlayamayacağını düşünüyorum. AfD diğer eyaletlerde de oylarını katlıyor. Hükümet ve Hristiyan Demokratlar bu sonuçlara dayanamaz diye düşünüyorum. AfD yüzde 44 oy aldı. Bir önceki seçimde aldığı oyunu ikiden fazla katladı. Bu, AfD’nin Almanya’da girdiği seçimlerde aldığı en yüksek oy oranı. AfD, 2021’de oy kullanmamış olan, protesto eden seçmenlerin de oyunu aldı. AfD oylarının yüzde 40’ı geçen seçimlerde oy kullanmayanlardan geldi. En az oyu 60 yaş üstünden almış. AfD oylarının artışını Doğu Almanya’ya özlem olarak yorumlayanlar var ancak burada mesele toplumun tepkisi. Gençler de oy vermiş üstelik. AfD merkeze oturmuş durumda.”